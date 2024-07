Ein Coup für die CDU : Grüne Abgeordnete wechselt zur CDU

Melis Sekmen zog 2021 für die Grünen in den Bundestag ein. Jetzt tritt die Mannheimer Wirtschaftspolitikerin aus und geht zur CDU.

BERLIN taz | Am Montagabend prangte über ihrem X-Account noch das Plakat der Grünen „Es gibt keinen Planet B“. Doch da hatte sich Melis Sekmen schon zum neuen Grundsatzprogramm der CDU bekannt und sorgte damit im politischen Berlin für Aufregung: Die grüne Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg wechselt zur CDU. Schon am Dienstag werde sie als Gast an der Fraktionssitzung der Union teilnehmen, teilte am späten Abend ein Sprecher mit.

Hinter ihrer Entscheidung stehe ein langer Abwägungsprozess, sagt Sekmen in einem kurz zuvor auf Instagram hochgeladenen Video. „Ich habe festgestellt, dass meine Vorstellung darüber, wie und mit welchem Stil Politik gemacht wird, sich weiterentwickelt hat.“ Sie spricht von guten Ideen, Chancen und Fleiß, von Arbeit und Aufstieg. Dass man Menschen dazu befähigen müsse, ihre Ziele zu erreichen, und sie nach ihrem Tun und nicht nach ihrer Herkunft beurteilen müsse. „Diesen Geist habe ich im neuen Grundsatzprogramm der CDU wiedergefunden.“

Mit Friedrich Merz, dem Partei- und Fraktionschef der CDU, habe sie ein gutes Gespräch geführt und sei sich mit ihm schnell einig gewesen, das Grundsatzprogramm gemeinsam mit Leben erfüllen zu wollen. „Dafür brauchen wir eine Debattenkultur, die auch unbequeme Realitäten benennen kann, in dem Menschen für ihre Meinungen oder ihre Sorgen nicht in Schubladen gesteckt werden“, so Sekmen weiter. Diese Stimmen müssten aus einer starken Mitte und nicht von den extremen Rändern der Politik kommen. Dafür wolle sie nun mit der CDU weiterarbeiten, in Mannheim und im Bund. Ihr Bundestagsmandat will sie also offensichtlich behalten.

Sekmen stammt aus einer Familie mit Migrationsgeschichte, ihr Vater war als Jugendlicher aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Die 30-Jährige kommt aus Mannheim und sitzt seit 2021 im Bundestag. Dort war sie bislang Obfrau der Grünen im Wirtschaftsausschuss und seit 2022 Vorsitzende des Parlamentskreises „Gründungen & Start-ups“.

CDU-Spitze triumphiert

Für die grüne Fraktionsspitze kam Sekmens Entscheidung völlig überraschend. Sie wurde in etwa zeitgleich mit dem ersten Medienbericht informiert, der bei Table.Media erschien. „Wir respektieren diesen Schritt, auch wenn wir ihn selbstverständlich bedauern“, sagte Irene Mihalic, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, der taz. „Wir werden nun beraten, welche organisatorischen Schritte einzuleiten sind.“

Es kommt nicht häufig vor, dass Bundestagsabgeordnete die Fraktion wechseln – und dann ausgerechnet ein Übertritt von den Grünen, die Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz jüngst als „Hauptgegner“ ausgemacht hatte. Kein Wunder also, dass dieser sich sichtlich über den Coup freute. „Mit ihrer Familiengeschichte und ihren Themen verbindet Frau Sekmen vieles, wofür auch die CDU steht. Wir machen Politik für die fleißigen Menschen in unserem Land“, sagte Merz der dpa. Die Fraktion freue sich, Sekmen bald als neues Mitglied begrüßen zu können. Die Abgeordnete werde in den nächsten Tagen eine Mitgliedschaft im CDU-Kreisverband Mannheim anstreben.

Der Baden-Württemberger Landeschef der CDU Manuel Hagel postete am Abend ein Selfie von Sekmen und sich auf X. „Ich habe Melis Sekmen als absolute Power-Frau kennengelernt“, schrieb Hagel dazu. Ihre Vita erzähle eine authentische und erfolgreiche Aufsteigergeschichte. Sie ackere für gute Rahmenbedingungen für Innovation und Schaffenskraft. „Das passt so herrlich zur CDU Baden-Württemberg.“