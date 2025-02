Dorothee Bär bei „Hart aber Fair“Erste Unionspolitikerin sägt leise am Klimaziel

Grünen-Kritik an Habecks Migrationsplan „Vorauseilendes Anbiedern an Friedrich Merz“

In einem Brief an die Parteispitze kritisieren Grünen-Mitglieder ihren Kanzlerkandidaten Habeck. Sein Kurs könne Wäh­le­r*in­nen zur Linkspartei treiben.