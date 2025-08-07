Die Streu aus Laune mitgebracht.

Idiotisch viel dafür gelöhnt.

Da hat er gerne reingemacht

und sich dann leider dran gewöhnt.

Ein finanzieller Aderlass

für diesen sehr profanen Zweck,

Herrgott noch mal, was soll denn das?

Für letzten Endes Katzendreck.

Ich hatte so gehofft, es geht,

dass ihm das Discount-Zeug genügt.

Jetzt hör ich, wie empört er kräht

und mürrisch in der Kiste pflügt.

Jetzt mach da brav dein Pipi rein!

Und hör sofort zu quengeln auf.

Das Granulat ist extra fein.

Ich hab es nur für dich gekauft.

Weshalb ich am Verzweifeln bin?

Er geht nur auf den Edel-Topf,

mit Biohäcksel-Streuung drin.

Die Haare scheißt der mir vom Kopf.