Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die Leserschaft an einem Poem zum Internationalen Katzentag erfreuen.

Von Holger Paetz

Die Streu aus Laune mitgebracht.

Idiotisch viel dafür gelöhnt.

Da hat er gerne reingemacht

und sich dann leider dran gewöhnt.

Ein finanzieller Aderlass

für diesen sehr profanen Zweck,

Herrgott noch mal, was soll denn das?

Für letzten Endes Katzendreck.

Ich hatte so gehofft, es geht,

dass ihm das Discount-Zeug genügt.

Jetzt hör ich, wie empört er kräht

und mürrisch in der Kiste pflügt.

Jetzt mach da brav dein Pipi rein!

Und hör sofort zu quengeln auf.

Das Granulat ist extra fein.

Ich hab es nur für dich gekauft.

Weshalb ich am Verzweifeln bin?

Er geht nur auf den Edel-Topf,

mit Biohäcksel-Streuung drin.

Die Haare scheißt der mir vom Kopf.

7 Kommentare

 / 

  • „mit Biohäcksel-Streuung drin."



    --



    Edel sei das Katzenstreu. -



    Manukacktum. Täglich neu.



    Biologisch abbaubar,



    „Holz von hier", das ist doch klar.



    „Blauer Engel", „FSC"



    „Fairtrade" - das ich am liebsten seh.



    Alles mit Zertifikat.



    Ja, da wird an nix gespart.



    Insgesamt trägt's sieben Siegel.



    Da freuen sich die Schweineigel.

  •

    MAN GLAUBT ES KAUM, DASS DIES ES GIBT:



    KATZENVIDEOS SIND HÖCHST BELIEBT



    /



    Bekannt wurde durch Video



    So manche Katze auch weltweit,



    Der Helge sang vom "Katzeklo",



    Das ist schon her einige Zeit.



    /



    Ein Star war in der Medienwelt,



    Haute Couture samt Entourage,



    Die Katze von Karl Lagerfeld:



    Choupette war weit mehr als Staffage.



    /



    Und daher schreibe ich auch gleich,



    In manchem Staat kann Katze erben,



    Sie wird dadurch manchmal stinkreich,



    Familienfrieden kann's verderben.



    /



    Die Katze ist und bleibt beliebt,



    Die Tierarztkosten fast egal,



    Weil sie dem Menschen etwas gibt,



    Das gilt wahrscheinlich auch global.



    /



    Nur, ist die Katze ein Freigänger,



    Dann ist für Vögel sie Gefahr,



    Dafür gibt es manchmal Tierfänger,



    Doch Käfighaltung ist 'ne Qual.



    /



    www.focus.de/kultu...e_id_10486105.html



    /



    August 2025, MR 🐱

  •

    Auch Katzen kacken nicht nur auf den größten Haufen



    Gut riechen soll es auch,



    es ist zum Haare raufen.

  •

    DUKATENESEL IST LEGENDE



    FÜR GÜLDENES AUS DEM DARMENDE



    /



    Muss man "Katzen" alimentieren,



    Und kostet Luxus so viel Geld:



    Kann man das Tier qualifizieren,



    Wie anderswo auf dieser Welt!



    /



    Die Marge soll sich richtig lohnen,



    Wie ich das auch im Netz so find,



    Es geht um die "Scheißkaffeebohnen",



    Die Exkrement-Produkte sind.



    /



    Ist's "Bio" so zertifiziert,



    Und steht man dafür selbst auch ein,



    Ist günstig: Katze defäkiert



    In Bio-Katzenstreu hinein.



    /



    'Ne Katze mit solch Luxusleben,



    Gibt's dennoch in Wahrheit nun nicht,



    Zibetkatzen Erträge geben,



    Hält man sie eingesperrt und dicht.



    /



    Feng Shui muss es ja nicht sein,



    Die "Katze" braucht aber Auslauf,



    Egal ob Geschmack noch so fein,



    Ich Tierqualprodukte nicht kauf.



    /



    nationalgeographic...s-kaffee-der-welt/



    /



    August 2025, MR 🐱

  •

    Klumpstreu funktionierte



    mein feines Oki sich defäzierte.



    Nach 17 Jahren ging sie von mir



    ohne Klumpstreu folge ich ihr.

  •

    Die Kommune ist empört,



    Ihr habt's scheinbar gehört.

  •

    Tja - anderes gibt’s von Mouders Katze 🐈 zu berichten



    Nein. Der große Spülstein war ihr nicht zu fein



    Achteran war sie am Maunzen 🐈



    Bis jemand sich erbarm und den 🚰 ließ laufen



    Sie roch dafür am Knie🐈 - befand “genug“:



    Empfahl sich sie.

    Eine geschickte Diebin war sie auch



    Der tumbe 🐶 - geistig etwas auf dem Schlauch



    Öffnet dem plietschen Tier, die Speisekammer🚪



    Jedoch von der Wurst - der Guten 🌭



    Papperlapapp - wie zu vermuten - kriegte er🐶 nichts ab!

    Nur das - bei Katzen ja bekanntlich gern -



    Mit der Eifersucht - tat dess Viech - schlicht nicht lern!



    Sprang fauchend denn Ol in den Nacken.



    Da konnt es 🐈 schlicht - evhr Sachen packen:



    Wiewohl von langzottelig und edlem Geblüt.



    Darin denn doch eher, von schlichterem Gemüt.

    kurz - 🐈 Nix gerafft & däh - abgeschafft •

