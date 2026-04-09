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Die WahrheitKrokus im Fokus

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen Frühlingsblüher erfreuen.

Blühender Krokus
Foto: dpa

Von

Holger Paetz

Er steht jetzt sehr im Fokus.

Doch kommt er nie allein.

Er heißt als Einzahl Krokus.

Wie soll der Plural sein?

Er wächst sehr gern in Horden

steil aus dem Boden raus.

In sehr absurden Farben.

Massiv vor jedem Haus.

Wie heißt denn jetzt die Mehrzahl?

Da drückt man sich ja gern.

Da sagt man: Schau, der Krokus!

Als ob’s nicht viele wär’n.

Ja, sind das jetzt Krokusse?

Das ist doch – nää, hör uff!

Krokusse, so wie Busse?

Das klingt doch reichlich doof.

Wie heißen sie in Masse?

Die Kroken? Ehrlich? Nee!

Ich würd es gerne wissen,

wenn ich so viele seh.

Ja, sagt man denn gar Kroki?

Wieso fällt’s mir nicht ein?

Krokusae? Oder Krokä?

Das kann doch gar nicht sein.

Am Ende sind’s die Kroken.

Da wär ich echt perplex.

Das wäre ungeloken

’ne Strafe fürs Gewächs.

Kroküsse! Das gefällt mir.

Das wär spektakulär.

Am besten ist, ich mäh sie ab,

dann quält mich das nicht mehr.

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Themen #Frühling #Blumen #Gedicht
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3 Kommentare

 / 

  • Auf taz-Bild nicht zu überseh'n:



    Dass Krokusse !zusammensteh'n,



    Ob kunterbunt oder uni,



    Im Frühjahr dafür wachsen sie:



    Mega-Farbenpracht: Natur,



    In heimischer Gartenkultur.



    /



    www.nabu.de/tiere-...flanzen/04087.html

  •

    Spiel mal den Spielverderber



    And go by bus

    Die korrekte Mehrzahl von Krokus lautet Krokusse. Der Begriff wird im Deutschen als schwaches Nomen dekliniert (der Krokus – die Krokusse), wie Wiktionary und Duden bestätigen.

    Im Frühling blühen überall bunte Krokusse im Garten.



    Die Krokusse (Crocus) sind eine Pflanzengattung der Schwertliliengewächse.

    Hinweis: Zwar wird manchmal scherzhaft "Kroken" oder Ähnliches verwendet, grammatikalisch korrekt ist jedoch ausschließlich "Krokusse". Däh

    Bus zu Busse? Wie ander?



    Das ging wußte Willy auch auf lübsch selbander



    “ Wenn meine Oma Räder hätte -



    Wärse n Onebus!“



    Dess zum Schluß mit Genuß to sonn Stuß.



    &



    Wer dazu noch Krokusse mäht 🙀🧐



    Für den is eh - längst allet zu spät •

  •

    DER SAFRANKROKUS IST BEKANNT:



    CROCUS SATIVUS, GRIECHENLAND



    /



    Einig sind wir bei 'Krokusse',



    Ich fang damit jetzt an,



    So komm ich rasch zum Schreibgenusse,



    Das war ja auch der Plan.



    /



    Plural altgriechisch wär Krokoi,



    Es ähnelt Chronoi sehr,



    Das war mir bis heute auch neu,



    Dass schriftlich das "nur" wär.



    /



    Gesprochen wird nämlich Kroki,



    Hab ich doch just erfragt,



    Man spricht am Ende aus ein I,



    Hat Gastwirtin gesagt.



    /



    Bedeutsam ist die Pflanze nun,



    Ihr Nutzen und auch ihr Aussehn,



    Das hat mit Safran jetzt zu tun,



    Der aus ihr kann entstehn.



    /



    Dies ist aber ein Sonderfall,



    Gilt nicht für alle Sorten,



    Und auch dazu nicht überall,



    Sie kommt aus "Spezial-Orten".



    /



    Die Zwiebel schon beim Zierkrokus



    Erleichtert's uns im Garten,



    Weil man einfach nur schauen muss,



    Im Frühjahr auf Trieb warten:



    /



    Bekannt für ihre Farbenpracht,



    In Beeten und auf Wiesen,



    Sogar in Stadtpark eingebracht,



    Als Zier zu schmücken diesen.



    /



    Für die Herstellung von Safran



    Sehr viele tausend Blüten,



    Muss mensch zunächst anbauen dann,



    Und sie auch gut behüten.



    /



    www.mdr.de/mdr-gar...en-lagern-100.html



    /



    April 2026, MR 🌺

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