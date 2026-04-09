Die Wahrheit: Krokus im Fokus
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen Frühlingsblüher erfreuen.
Er steht jetzt sehr im Fokus.
Doch kommt er nie allein.
Er heißt als Einzahl Krokus.
Wie soll der Plural sein?
Er wächst sehr gern in Horden
steil aus dem Boden raus.
In sehr absurden Farben.
Massiv vor jedem Haus.
Wie heißt denn jetzt die Mehrzahl?
Da drückt man sich ja gern.
Da sagt man: Schau, der Krokus!
Als ob’s nicht viele wär’n.
Ja, sind das jetzt Krokusse?
Das ist doch – nää, hör uff!
Krokusse, so wie Busse?
Das klingt doch reichlich doof.
Wie heißen sie in Masse?
Die Kroken? Ehrlich? Nee!
Ich würd es gerne wissen,
wenn ich so viele seh.
Ja, sagt man denn gar Kroki?
Wieso fällt’s mir nicht ein?
Krokusae? Oder Krokä?
Das kann doch gar nicht sein.
Am Ende sind’s die Kroken.
Da wär ich echt perplex.
Das wäre ungeloken
’ne Strafe fürs Gewächs.
Kroküsse! Das gefällt mir.
Das wär spektakulär.
Am besten ist, ich mäh sie ab,
dann quält mich das nicht mehr.
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