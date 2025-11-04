piwik no script img

Biografie über Björn HöckeEin planvoll agierender Ideologe

Frederik Schindler hat die erste umfassende Biografie über Björn Höcke (AfD) geschrieben. Die Recherche enthüllt neue Details aus dessen Sozialisation.

Rechtsextremist mit Krawatte auf einem Platz
Er sei ein „eitler Gockel“, sagen Parteifreunde über Höcke, hier in Erfurt, 2017 Foto: Sven Döring/laif
Gareth Joswig

Von

Gareth Joswig

Wenn Björn Höcke in Deutschland die Position innehätte, die er haben will – dann wäre dieses Buch wohl nie erschienen. Die erste umfassendere Höcke-Biografie des Welt-Journalisten Frederik Schindler ist eine Recherche über viele Dinge, die der völkisch-nationalistische AfD-Landeschef aus Thüringen lieber für sich behalten hätte. Investigativrecherche – Höcke hasst diesen Trick.

Zwar war es auch vor Schindlers Buch kein Geheimnis, dass Höcke ein Rechtsextremist ist, den man aufgrund seiner ideologischen Überzeugungen als Faschisten bezeichnen kann. Man wusste bereits, dass Höcke schon 2010 an einer Neonazi-Demo teilnahm, Kontakte zum NPD-Kader Thorsten Heise pflegte, mutmaßlich unter dem Pseudonym „Landolf Ladig“ pseudointellektuelle Fascho-Pamphlete in NPD-Blättchen schrieb und dass er als Kind beim Kuscheln im Ehebett seiner Großeltern von der guten alten Zeit in Ostpreußen erzählt bekam. Dass sein größter Einflüsterer der rechtsextreme Ideologe Götz Kubitschek ist, war ebenso bekannt wie die Tatsache, dass die extrem Rechten die 2013 als rechtskonservativ-marktradikal gestartete AfD als Vehikel gezielt genutzt haben, um ihre völkische Ideologie zurück in den Mainstream zu führen – leider erfolgreich.

Aber Schindler trägt in seinem Buch nicht nur sorgfältig zusammen, was bekannt ist, sondern hat auch zahlreiche neue Fakten ans Tageslicht gebracht – vor allem zur politischen Sozialisation Höckes in seiner ebenfalls ziemlich gesichert rechtsextremen Familie. Schindler hat dafür mit Mit­schü­le­r*in­nen und Schü­le­r*in­nen von Höcke gesprochen, mit Leh­rer­kol­le­g*in­nen und Parteifreund*innen. Er wertete zahlreiche Mails aus, sprach mit weggebissenen Parteifeinden und zeichnet die schonungslose Gleichschaltung des Thüringer Landesverbands nach – von wo aus Höcke mit seinem völkisch-nationalistischen Netzwerk die Bundespartei erfolgreich radikalisierte.

Dabei kommen durchaus saftige Details zutage: Höcke trug als Schüler offenbar Springerstiefel und beteiligte sich am Mobbing von Klassenkameraden, soll „Jude“ als Beleidigung benutzt haben. Als Geschichtslehrer ließ er in seinem Klassenzimmer eine Karte von Deutschland in den Grenzen von 1914 aufhängen. Als sich Schülerschaft und Lehrerkollegium an seinem Gymnasium gegen die drohende Abschiebung eines Schülers einsetzen wollen, stellt Höcke sich quer und droht mit einer Klage auf Grundlage des Neutralitätsgebots.

Sachlich und nüchtern

Parteifreunde, die er politisch kaltgestellt hat, bescheinigen Höcke ein „richtiger Diktator“ zu sein, ein „völkisch-nationaler Sozialist“ und ein „eitler Gockel, der alle auf seine Linie bringen will“. Zusammen mit seinen Vertrauten führe er den Landesverband wie einen Clan zu seiner eigenen Machtsicherung, heißt es. Schindler analysiert aber auch historisch fundiert Höckes Geschichtsrevisionismus und entkleidet dabei dessen verschwurbelte Sprache bis auf ihren menschenverachtenden sowie häufig strukturell antisemitischen Kern – und landet am Ende häufig erstaunlich nah bei Hitler.

Eine Stärke des Buchs ist dabei vor allem, wie sachlich und nüchtern Schindler seine Rechercheergebnisse und Analysen vorstellt. Wohl auch deswegen hat Höcke die zahlreichen Fragen zu den neuen und alten Fakten unbeantwortet gelassen. Der Satz zieht sich in zahlreichen Varianten wie ein Running Gag durch das Buch: „Auch hierzu wollte Höcke sich nicht äußern.“

Dennoch bleibt das Buch basiert auf Fakten, wägt Interpretationen sorgfältig ab und bildet auch Höckes Perspektive bestmöglich anhand seiner Selbstzeugnisse, geleakter Mails und Social-Media-Beiträge ab.

So entsteht auch ein Eindruck von der Sogwirkung, die Höcke erzeugen kann: Anhänger und Weggefährten vergöttern ihn geradezu, weil seine demagogische Rhetorik und sein pseudo-intellektueller Nimbus verfängt. Seine An­hän­ge­r*in­nen wähnen sich als Teil einer Gemeinschaft von „Aufgewachten“ im Widerstand.

In der Summe ergibt sich das Bild eines planvoll agierenden Ideologen, der sich selbst als den großen Führer einer rein zu haltenden Volks­gemein­schaft sieht

Viele ehemalige Schü­le­r*in­nen reden aber auch von Höcke als Lehrer durchaus positiv – er wurde mehrfach zum Vertrauenslehrer gewählt, eine Klasse pflanzte zum Abschied sogar einen Obstbaum in Höckes Garten. Dass er damit heute extrem rechte Propaganda macht, gefällt seinen ehemaligen Schü­le­r*in­nen allerdings weniger.

Er ist der prägende Politiker der AfD

In der Summe ergibt sich das Bild eines planvoll agierenden Ideologen, der sich selbst als den großen Führer einer rein zu haltenden Volksgemeinschaft sieht und sich auf ein Netzwerk von Überzeugungstätern verlassen kann. Relevant ist das Buch leider, weil Höcke langfristig betrachtet der prägende Politiker der AfD ist, seine Ideologie mittlerweile die Partei bestimmt und diese bekanntlich auf Bundesebene derzeit zweitstärkste Kraft ist. Auch wenn einige langjährige politische Be­ob­ach­te­r*in­nen schon Höckes Stern sinken sahen und er sich als entscheidungsschwacher Zauderer noch nie auf die große politische Bühne getraut hat, wartet er geduldig darauf, dass sein Moment kommt.

Eine Leerstelle im Buch bleibt neben nur groben Rahmendaten zu Höckes Studienzeit auch der mediale Umgang mit Höcke und der von ihm radikalisierten AfD. Unerwähnt bleibt auch das Phänomen einer gewissen medialen Fixierung auf den Rechtsextremisten, die unnötige Normalisierung von rechtsextremen Diskursen und der verantwortungslose Umgang mit medialer Reichweite (kein Shout-out an den Springer Verlag). Mittlerweile führt die Welt selbst rechtsradikale Hetzkampagnen von Nius gegen linke NGOs fort – in einem Zungenschlag, wie auch Höcke ihn seit Jahren propagiert. Höcke und die gesamte AfD erreichen ihre Wirkmacht auch unter freundlicher Mithilfe faktenferner Mediendiskurse zu Migration, angeblich linksextremen Verfassungsrichterinnen und linken NGOs.

Es wäre schön, wenn auch Schindlers Kol­le­g*in­nen – vor allem Vorgesetzte! – und Politiker wie der Staatsminister Wolfram Weimer sein Buch lesen und verstehen würden. Dann würden sie vielleicht die Bedrohung für die Demokratie, die von der AfD ausgeht, ernst nehmen – anstatt spalterische Kulturkämpfe zu führen. Ähnliches gilt natürlich für die Union. Es darf keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben, die einen Höcke und seine Ideologie toleriert. Das vor allem zeigt dieses Buch.

Immerhin: Welt-Chefreporter mit „Lanz“-Dauerkarte, Robin Alexander, hat das Porträt schon gelesen. Er bringt es im Vorwort auf diesen für ihn offenbar neuen Punkt: „Höckes Feindbild ist nicht Merkel, sondern Adenauer.“ Deswegen sei jegliches Entgegenkommen auch seitens der Union einer von Höcke geprägten AfD vergeblich. Ist doch schön, wenn was hängen bleibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #AfD #Rechtsextremismus #Björn Höcke #Thüringen #Axel Springer #Springer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Illustration zeigt ein Smartphone, aus dem in eine rbraunen Masse Firmenlogos rausfliessen.
YouTube-Werbung großer Marken Lidl lohnt sich – für rechte Influencer

Kanäle mit rechtspopulistischen Inhalten profitieren von der Werbung großer Marken. Die könnten eingreifen, tun das oft aber nicht.

Von Jost Maurin
Der Vize-Landesvorsitzende Martin Böhm (AfD, l-r), der Landesvorsitzende Stephan Protschka, Landtagsmitglied Christoph Maier und Karin Ebner-Steiner, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag, diskutieren auf der Bühne beim Landesparteitag der AfD Bayern im Hippodrom.
Auswertung von AfD-Reden im Landtag Auf 390 Seiten gegen die Verfassung

Die bayerischen Grünen haben Reden der AfD ausgewertet. Das Ergebnis spricht aus Grünen-Sicht für ein Verbot der Partei, „bevor aus Worten Taten werden“.

Von Dominik Baur
Junge Protestierende demonstrieren gegen die AfD in Halle
AfD hetzt gegen Hochschulen Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft

Die AfD Sachsen-Anhalt fragt gezielt nach Listen postkolonialer Seminare und Lehrstühle. Wie die Universitäten beginnen, sich gegen die Angriffe zu wappnen.

Von Gareth Joswig
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

1 Kommentar

 / 
  • I

    Das Buch sollte den Untertitel "Ein verpfuschtes Leben" tragen.



    Das Geschwafel von einer "rein zu haltenden Volks­gemein­schaft" allein zeigt schon, dass er die Realität nicht wahrnimmt. Will er etwa ein Viertel der Bevölkerung in ihre Ursprungsländer zurückschicken oder in Lager stecken? Frankfurt würde kollabieren: 32 % Ausländer aus 178 Nationen. Schon diese wenigen Zahlen zeigen, wie verrückt die Ideen dieses Mannes sind.

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
3
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
4
Einverleibung Westsaharas durch Marokko Kurzsichtige Interessenpolitik
5
Psychiater über Otrovertierte „Manche Leute gehen mit einem Alien-Gefühl durchs Leben“
6
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz