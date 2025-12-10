piwik no script img

Bericht zur globalen UngleichheitEliten sind nicht unantastbar

Hannes Koch

Kommentar von

Hannes Koch

Wer sehr viel Geld hat, hat auch Macht. Bei Superreichen kann das unabsehbare Folgen haben. Zeitnahe Gegenmaßnahmen sind angesagt.

Elon Musk vor einem schwarz-weiß gestreiften Hintergrund
Reichextremist: Ein US-Tech-Konzern-Chef wie Elon Musk attackiert die europäische Demokratie Foto: Patrick Pleul/reuters

M it Gerechtigkeit ist es so eine Sache. Der amerikanische Sozialphilosoph John Rawls argumentierte, eine Gesellschaft sei dann gerecht, wenn alle mindestens ein bisschen von materiellen Fortschritten profitierten. Gemessen daran müsste man sich über die Ergebnisse des neuen Reports zur sozialen Ungleichheit keine großen Sorgen machen. Schließlich sind auch die weltweiten Vermögen der ärmeren Bevölkerungsgruppen und der Mittelschichten zwischen 1995 und 2025 gestiegen.

Aber so einfach ist es nicht. Denn die For­sche­r:in­nen um den französischen Ökonomen Thomas Piketty haben eine eklatante Zunahme der Vermögen an der Spitze der Reichtumshierarchie ermittelt. Das deutet nicht nur auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Schwierigkeiten hin, sondern auch auf Macht-Probleme. Wir leben in einer Welt, in der Mil­li­ar­dä­r:in­nen über die Kommunikations-, Arbeits- und Überlebensmöglichkeiten von Milliarden Menschen entscheiden.

Schalten sie ihre Internet-Server oder Satelliten ab, kann das unabsehbare Folgen haben. Sie beeinflussen das Schicksal von Staaten und Regierungen. Ein US-Tech-Konzern-Chef wie Elon Musk attackiert die europäische Demokratie. Und mehr Geld vergrößert diese Macht. Natürlich sollte man Verschwörungstheorien vermeiden. Aber der Ungleichheitsbericht fußt auf ökonomischer Analyse – und empfiehlt ebensolche Gegenmaßnahmen.

Wobei ein erster Versuch, die Einführung der globalen Mindeststeuer für Unternehmen, nur mittelmäßig erfolgreich ist. Jetzt gibt es mit der weltweiten Milliardärssteuer einen neuen Anlauf. Es bleibt abzuwarten, wie lange das dauert und was dabei herauskommt. Die Herrschaft kleiner, sehr reicher, sehr mächtiger Eliten schien schon oft in der Geschichte unantastbar, bis sie innerhalb weniger Wochen, Monate oder manchmal auch Jahre entthront wurden. Das wird auch künftig wieder passieren. Aber Vorsicht: Mit Revolutionen ist es ebenfalls so eine Sache.

Gemeinsam für freie Presse

Hannes Koch

Hannes Koch

 Freier Autor
Geboren 1961, ist selbstständiger Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Er schreibt über nationale und internationale Wirtschafts- und Finanzpolitik. 2020 veröffentlichte er zusammen mit KollegInnen das illustrierte Lexikon „101 x Wirtschaft. Alles was wichtig ist“. 2007 erschien sein Buch „Soziale Kapitalisten“, das sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen beschäftigt. Bis 2007 arbeitete Hannes Koch unter anderem als Parlamentskorrespondent bei der taz.
