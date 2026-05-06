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Zurückweisungen an deutschen GrenzenKeine Angst vor Gerichten

Christian Jakob

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Christian Jakob

Die Union folgt dem augenscheinlichen Volkswillen in der Migrationsfrage und lässt das Recht links liegen. Trump und Orbán lassen grüßen.

Auf einem Protest gegen die Entscheidung zur Kürzung von Integrations- und Sprachkursen
Auf einem Protest gegen die Entscheidung zur Kürzung von Integrations- und Sprachkursen Foto: Stefan Boness/ipon

E r sei ein „Fan“ vom Innenminister „Alex“ Dobrindt, schrieb Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel unlängst. „Im schwierigen Feld der Migration“ habe er keine Angst vor Verwaltungsgerichten. Es brauche „solche Typen“ heute. Damit spielt der Sozialdemokrat auf die von dem CSUler Alexander Dobrindt – und Kanzler Friedrich Merz – heute vor genau einem Jahr eingeführten Zurückweisungen Asylsuchender an den deutschen Grenzen an.

Es war ein lustvoll inszenierter Bruch mit dem als ehern geltenden Grundsatz, dass alle ankommenden Schutzsuchenden Anspruch auf eine Prüfung eines Asylantrags haben. Dobrindt setzte sich darüber hinweg. Es war eine demonstrative Willensbekundung, sich bei der versprochenen „Migrationswende“ von nichts aufhalten zu lassen – auch nicht von der Justiz.

Denn bald darauf siegten drei somalische Geflüchtete vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Sie waren am Bahnhof Frankfurt (Oder) durch die Bundespolizei kontrolliert worden. Obwohl sie Asyl beantragen wollten, schickte die Polizei sie zurück nach Polen. Das Gericht entschied: Das EU-Recht verpflichtet Deutschland, zumindest zu prüfen, welcher Staat für ein Asylverfahren zuständig ist. Davor ist eine Abschiebung nicht zulässig.

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Dobrindt aber machte weiter. Zehntausende wurden seither zurückgewiesen, darunter mindestens 1.200 Schutzsuchende. Der Bundesinnenminister verwies auf einen womöglich noch ausstehenden Gerichtsentscheid in der Hauptsache. Die Eilentscheidung gelte schließlich nur für die Kläger:innen.

Die Sache zeigt die populistische Drift der Union, die sich selbst so gern „Rechtsstaatspartei“ nennt. Andere Dinge aber sind ihr wichtiger geworden. Der angebliche Volkswillen wird über das Recht gestellt. „Exekutiven Ungehorsam“ nennt das die Rechtswissenschaft. Wer so handelt, hat sich anwehen lassen vom Regierungsstil der Trumps und Orbáns. Auch von ihnen ist zu hören, dass es heute „solche Typen braucht“, die keine Angst vor Gerichten haben, sondern tun, was das Volk eben will. Man darf ihnen das nicht glauben.

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Christian Jakob

Christian Jakob

 Reportage & Recherche
Seit 2006 bei der taz, zuerst bei der taz Nord in Bremen, seit 2014 im Ressort Reportage und Recherche. Im Ch. Links Verlag erschien von ihm 2023 "Endzeit. Die neue Angst vor dem Untergang und der Kampf um unsere Zukunft". Seit 2019 gibt er den Atlas der Migration der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit heraus. Zuvor schrieb er "Die Bleibenden", eine Geschichte der Flüchtlingsbewegung, "Diktatoren als Türsteher" (mit Simone Schlindwein) und "Angriff auf Europa" (mit M. Gürgen, P. Hecht. S. am Orde und N. Horaczek); alle erschienen im Ch. Links Verlag. Seit 2018 ist er Autor des Atlas der Zivilgesellschaft von Brot für die Welt. 2020/'21 war er als Stipendiat am Max Planck Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Er ist Autor von Hörfunkfeatures für SWR, Deutschlandradio und ORF und Mitglied im Beirat des Mediendienst Integration. Auf Bluesky: chrjkb.bsky.social
Themen #Migration #Alexander Dobrindt #Abschottung #ein Jahr Bundesregierung
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1 Kommentar

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  • H

    Die aktuelle Regierung tut alles, um Integration zu erschweren. Sie streicht Integrations- und B2-Kurse zusammen, sie beendet zum 31.12. die Förderung (§ 12a AsylG) der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung, die Jugendmigrationsdienste und die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer müssen Stellen und Angebote abbauen mangels hinreichender Bundesförderung. In den Bundesländern sieht es nicht viel anders aus.



    Hinzukommt die immer restriktivere Entscheidungspraxis von BAMF und VGen. Da wird - höchtsrichterlich abgesichert - auf die sog. Schattenwirtschaft in Südeuropa und Herkunftsländern verwiesen, darauf, dass "Bett, Brot, Seife" auch unsicher von Tag und Tag und Morgen zu Abend beschafft werden könnten (woanders natürlich!), entfernte Verwandte können einen nach Rückreise durchfüttern für doe nächsten Jahre...

    Menschenwürde? Menschenrechte? Ein Europa mit Friedensnobelpreis? Pah, alles vergessen...

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