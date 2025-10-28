piwik no script img

ZDF kündigt Firma aus GazaZDF hält Mitarbeiter eines Dienstleisters für Hamas-Mitglied

Das ZDF geht davon aus, dass der im Gaza getötete Toningenieur Hamas-Mitglied ist, und beendet die Zusammenarbeit mit dessen Firma. Der DJV begrüßt das.

Das Hauptgebäuide des ZDF mit dem Senderlogo
Das Hauptgebäude des ZDF in Mainz mit dem Senderlogo Foto: Freitag/Fotostand/imago
Doris Akrap

Von

Doris Akrap aus Dpa, Kna, Epd und Zdf

Das ZDF hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma PMP beendet zu haben. Der Grund: Die israelische Armee (IDF) habe Dokumente vorgelegt, nach denen „davon auszugehen ist“, dass der vergangene Woche bei Deir al Balah im Süden Gazas von den IDF getötete Mitarbeiter von PMP Mitglied der Hamas war.

Der Mann sei bei PMP seit 2013 als Techniker im Bereich der Übertragungstechnik beschäftigt gewesen, kein ZDF-Mitarbeiter und in journalistische Fragen nicht eingebunden. Aufgrund seiner Aufgabe habe es auch keine Kontakte zwischen dem ZDF-Studio in Tel Aviv und dem getöteten Ingenieur gegeben. Die Firma PMP ist laut ZDF seit 1996 als Dienstleister für das ZDF tätig.

Nachdem die israelische Armee (IDF) den Angriff auf die Produktionsfirma mit einer Hamas-Mitgliedschaft des getöteten Technikers begründet habe, bat das ZDF die Streitkräfte um Aufklärung. Eigene Recherchen des Studios Tel Aviv hätten keine Anhaltspunkte ergaben.

Konkret heißt es seitens des ZDF, es nehme „die Vorwürfe aufgrund der vorgelegten Dokumente sehr ernst“ und habe die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma PMP „umgehend bis auf Weiteres eingestellt“. Der Sender sieht „nach aktuellem Stand“ keine Anhaltspunkte dafür, „dass weitere Mitarbeiter von PMP Hamas-Mitglieder sein könnten“. Auch hätten die IDF dem ZDF keine Hinweise darauf geliefert.

Auf die Anfrage der taz, wie das ZDF die von den IDF vorgelegten Dokumente auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft hat, hat der Sender bisher nicht geantwortet.

Bettina Schausten, die Chefredakteurin des Senders, ließ vergangene Woche wissen: „Es ist nicht hinnehmbar, dass Medienschaffende bei der Ausübung ihrer Arbeit angegriffen werden.“ In der Pressemitteilung des ZDF von Dienstag früh wird der Angriff nicht mehr verurteilt, bei dem auch der 8-jährige Sohn eines weiteren Mitarbeiters von PMP getötet wurde.

Der Deutsche Journalisten-Verband begrüßt das Ende der Zusammenarbeit des ZDF mit der Medienproduktionsfirma im Gazastreifen. Er hatte – wie auch das ZDF – von den IDF gefordert, die Identität des getöteten PMP-Mitarbeiters offenzulegen.

Po­li­ti­ke­r*in­nen von CDU und CSU forderten vom ZDF weitere Aufklärung. CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte der Bild: „Dass ein Hamas-Terrorist für das ZDF gearbeitet hat, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das ist ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit und die bisherige Berichterstattung über den Konflikt.“ Das ZDF und alle Berichterstatter müssten sicherstellen, dass sie nicht Hamas-Terroristen beschäftigte.

Die Frage, wann und unter welchen Umständen, internationale Jour­na­lis­t*in­nen wieder in den Gazastreifen einreisen können, ist weiter offen. Erst vergangene Woche hatte das israelische Oberste Gericht dem Staat eine Frist von weiteren 30 Tagen eingeräumt, um diese Frage zu klären, worüber sich der Auslandspresseverband (Foreign Press Association, FPA) enttäuscht zeigte.

8 Kommentare

 / 
  • F

    Die IDF sind während des Gazakriegs auch durch gezielte, rechtswidrige Tötungen von Journalisten aufgefallen, meist mit der Rechtfertigung, es handle sich um Hamasmitglieder. Da Israel als Kriegspartei und de facto Besatzungsmacht keine unabhängige Untersuchung zulässt und die Zusammenarbeit mit der UN und anderen neutralen Institutionen verweigert, dürfen an der israelischen Darstellung durchaus Zweifel legitim sein.



    Etwas mehr Gewissheit liesse sich erlangen, wenn das ZDF die Dokumente öffentlich machen würde, statt Geheimniskrämerei zu betreiben.

  • P

    "Der Sender sieht „nach aktuellem Stand“ keine Anhaltspunkte dafür, „dass weitere Mitarbeiter von PMP Hamas-Mitglieder sein könnten“."



    Warum wird dann die Zusammenarbeit mit PMP aufgekündigt?

    "CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte der Bild: „Dass ein Hamas-Terrorist für das ZDF gearbeitet hat, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das ist ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit und die bisherige Berichterstattung über den Konflikt.“ "



    Warum sollte das ein Schaden für die Glaubwürdigkeit sein? Der Mann hat nicht an der Berichterstattung mitgewirkt, er war nur Techniker, der mit Journalismus nichts zu tun hatte. Was bezweckt die CDU mit einer solchen Aussage?

    Fragen die mir beim Lesen des Artikels durch den Kopf gingen.

    • F

      @PartyChampignons:

      Nun, die Union nutzt gerne jede Möglichkeit, ÖRR-Bashing nach Art der AfD zu betreiben.

  • O

    Nun macht eine reine Hamas-Mitgliedschaft niemand zum Kombattanten – und einen Zivilisten (inklusive seinem Sohn!) während eines Waffenstillstandes zu töten ist und bleibt ein Kriegsverbrechen. Das in der deutschen Debatte eine angebliche – nur von einer notorisch durch Falschinformationen auffallenden Konfliktpartei behauptete - Hamas-Mitgliedschaft wichtiger ist als eine extralegale Hinrichtung, sagt leider allzu viel über deutsche Verhältnisse 2025 aus.

    • PP

      @O.F.:

      Der Tote dürfte aber die Ziele der Hamas geteilt haben, sonst wäre er ja wohl kaum Mitglied dieser Organisation gewesen. Und damit war er wohl kaum ein Befürworter eines friedlichen Zusammenlebens von Juden und Muslimen, sondern wohl er ein Befürworter der Auslöschung des "zionistischen Gebildes".

      Wenn es darum geht, das Verhalten einer Person in der NS-Zeit kritisch zu sehen, und mögliche öffentliche Würdigungen zu streichen, genügt doch oft auch die "reine" NSDAP-Mitgliedschaft.

      Und ob die Hamas nicht ebenso als "notorisch durch Falschinformationen auffallenden Konfliktpartei" zu bezeichnen wäre, sollte man auch berücksichtigen.

  •

    Kaum vorstellbar, dass es sich nur um ein „einfaches“ Hamas-Mitglied gehandelt hat. Dafür dürfte selbst den Israelis der „potenzielle politische Preis“ zu hoch gewesen sein. Auch die Reaktion des ZDF läßt da mehr Informationsinterna vermuten, als sie verlautbaren lassen.

    •

      @vieldenker:

      War er auch nicht, er gehörte zu den Quassam-Brigaden. Ein Kommandeur dieser Terrorbande.

      Generell ist die Vorstellung, es könnte in Gaza unter Hamas-Herrschaft Journalismus geben, der halbwegs neutral berichten kann, absurd.

      Das wäre so, wie zu behaupten, in Nazi-Deutschland hätten linke oder liberale oder auch nur konservative Journalisten frei ihrem Beruf nachgehen können.

      Wer in Gaza nicht im Sinne der Hamas berichtet, hat kein langes Leben.

      www.juedische-allg...ar-hamas-mitglied/

      Das war auch schon bei Anas al-Sharif der Fall:

      www.juedische-allg...-mit-presse-weste/

