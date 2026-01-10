piwik no script img

Winterwetter und andere WidrigkeitenKeine Panik vor Eisbären

Bernhard Pötter
von Bernhard Pötter

Kaum schneit es mal stärker, wird in den Baumärkten das Streusalz knapp. Warum es weniger Aufregung braucht – und mehr Solidarität.

Eine rote Tasse mit der Aufschrift "Keep Calm And Carry On"
Wir können uns nicht mehr vorstellen, dass Dinge schiefgehen können: Wer hat schon für einen Blackout Kerzen und Konserven im Keller? Foto: Pond5/imago

D em Fernsehmoderator stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben: „Morgen werden es in Berlin minus 5 Grad!“, sagte er mit schreckgeweiteten Augen. Es heißt „Schneechaos“, wenn die weiße Pracht mehr als Weihnachtsdeko ist. Alle bibbern vor einem „Wintereinbruch“, als kämen da die Einbrecher.

Früher gab es dafür ein Wort: Winter. Heute ticken alle aus, wenn es eine Woche lang friert, wenn im Juli die Sonne brennt, wenn ein Sturm Bäume entwurzelt oder ein Dauerregen die Vorgärten unter Wasser setzt. Und dann kommt noch ein saudummer Anschlag auf die Stromversorgung im Berliner Südwesten dazu, der angeblich gegen die klimaschädliche Gasversorgung der Reichen gerichtet ist – aber Pflegeheime und Krankenhäuser in Not bringt und den Einsatz von noch klimaschädlicheren Diesel-Notstromaggregaten erfordert. Und schon sagen Leute: „Das ist hier wie im Krieg!“

Bei allem Mitgefühl mit Menschen, die in kalten und dunklen Wohnungen sitzen oder ausziehen müssen – mit dieser Lage würden Millionen von Menschen in der Ukraine oder in Gaza wohl sofort tauschen. Wir sind nicht im Krieg, wenn im Land mit der weltweit sichersten Stromversorgung mal irgendwo die Lichter ausgehen. Wir sind nicht in Saudi-Arabien, wenn in unseren ansonsten sehr gemäßigten Breiten im Sommer mal 35 Grad im Schatten sind. Und wo rund um die Uhr Skifahren, Rodeln und Biathlon im Fernsehen läuft, bedrohen uns keine Eisbären, wenn es mal ein paar Tage friert.

Die Hysterie zeigt aber: Jede Störung unseres Alltags wird als Angriff auf unser Menschenrecht auf sorglosen Konsum wahrgenommen. In unserem gemütlichen Leben im Schlaraffenland von Frieden, Freiheit und Wohlstand können wir uns nicht mehr vorstellen, dass Dinge richtig schiefgehen können: Wer hat schon für einen Blackout Kerzen und Konserven im Keller? Wer weiß, in welche kühlen Räume man Oma bei einer Hitzewelle bringen kann? Wer hat konkrete Pläne, wie man sich gegen eine AfD-Landesregierung verteidigt? Wo sind die Strukturen für Millionen von politischen Flüchtlingen aus den USA?

Um fair zu bleiben: Es gibt eine Menge Menschen, die helfen und sich organisieren, in Behörden, Vereinen, Kirchen, Kiezen, Bürgerinitiativen. Die wissen, dass wir etwas dafür tun können und müssen, um unser im weltweiten Maßstab einzigartig gutes Leben zu verteidigen – sei es gegen Kälte und Hitze, mit ehrgeiziger sozialer Klimapolitik, mit Stärkung unserer liberalen Demokratie und Kampf gegen eingebildete (AfD) oder echte (Putin, Trump) Tyrannen. Und die wissen, dass man meckernden Maulhelden, die eine Rundum-sorglos-Versorgung erwarten, widersprechen muss. Aber dass man vor allem gemeinsam die richtigen Entscheidungen fällen muss. Mit kühlem Kopf, auch bei Minusgraden.

Das bedeutet auch, nicht bei jedem Schneefall hysterisch den Weltuntergang herbeizufantasieren. Auf meiner schönen roten Teetasse aus London steht das Motto der Briten im Zweiten Weltkrieg: „Keep calm and carry on“. Das ist doch mal ein Anfang.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Bernhard Pötter

Bernhard Pötter

 Redakteur für Wirtschaft und Umwelt
Jahrgang 1965. Seine Schwerpunkte sind die Themen Klima, Energie und Umweltpolitik. Wenn die Zeit es erlaubt, beschäftigt er sich noch mit Kirche, Kindern und Konsum. Für die taz arbeitet er seit 1993, zwischendurch und frei u.a. auch für DIE ZEIT, WOZ, GEO, New Scientist. Autor einiger Bücher, Zum Beispiel „Tatort Klimawandel“ (oekom Verlag) und „Stromwende“(Westend-Verlag, mit Peter Unfried und Hannes Koch).
Themen #Wir retten die Welt #Klimawandel #Winter
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Iris Spranger (SPD), Senatorin für Inneres und Sport, im Gespräch beim Pressebriefing zum Anschlag auf das Berliner Stromnetz
Berlins Regierungschef in der Kritik Tennis geht auch ohne Strom

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ging am Samstag während des Stromausfalls zum Sport. Zunächst hatte er anderes behauptet.

Radfahrer in Warnweste auf schneebedeckter Wohnstraße
Hamburg kommt mit Winter nicht klar Gottergeben im Schneechaos
Kommentar von Gernot Knödler

Hamburg zeigt sich unfähig, mit Schnee umzugehen. Es drohen Unfälle und Knochenbrüche wie vor 15 Jahren. Und die Stadt? Appelliert an die Solidarität.

Menschen auf einem Podium, davor Fotografen
10 Jahre Klimaabkommen Das Wunder von Paris
Kolumne Wir retten die Welt von Bernhard Pötter

Zehn Jahre nach der historischen Entscheidung des Klimaabkommens von Paris scheint die Zeit zurückgedreht. Dabei sind die Fortschritte nicht zu unterschätzen.

klimawandel

Trump hebt die Fäuste
USA verlassen Weltklimarat Wenn Dummheit regiert
Kommentar von Nick Reimer

Selbst nach Trumps Standards ist der Ausstieg aus dem Weltklimarat nicht sinnvoll: Die Mitgliedschaft sicherte viel Einfluss zu einem geringen Preis.

9.1.2026

Flugzeuge auf einem verschneiten Flughafen
CO₂-Emissionen der Luftfahrt Besser fliegen fürs Klima

Fluggesellschaften können klimafreundlicher fliegen, wenn sie ihre Effizienz steigern, sagen Forscher. Schon drei Maßnahmen würden helfen.

Von Nanja Boenisch

8.1.2026

Verschneite Landstraße in Brandenburg
Sturmtief „Elli“ Es ist trotzdem zu warm

In ganz Europa warnen Meteorologen vor extremem Schnee, Regen und Minusgraden. Es ist kalt – doch Klimaforscher wundert das nicht.

Von Nick Reimer

8.1.2026

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
2
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab
3
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
4
Nach Blackout in Berlin „Vulkangruppe“ bedauert Zeitpunkt des Anschlags
5
USA verlassen Weltklimarat Wenn Dummheit regiert
6
Widerstand gegen EU-Handelsvertrag Unverantwortlicher Protest gegen das Mercosur-Abkommen