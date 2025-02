Berlin taz | Die Plagiatsaffäre hat Robert Habeck überstanden, bevor sie richtig Fahrt aufnehmen konnte. Das mag auch daran liegen, dass die Grünen diesmal nicht in die Katastrophe hineingestolpert sind, sondern, anders als im Wahlkampf vor vier Jahren, eine professionelle Krisenkommunikation hatten. Eine größere Rolle dürfte aber gespielt haben, dass den seriösen Medien bekannt ist, wie mit Plagiatsvorwürfen Politik gemacht wird. Das ist spätestens seit der Hetzjagd auf eine SZ-Kollegin, der vorgeworfen wurde, Text bei anderen abzuschreiben, der Fall.

Nun kann sich die Öffentlichkeit wieder wichtigeren Fragen zuwenden: dem Doppelpunkt zum Beispiel. Denn der ist der eigentliche Skandal der Grünen-Kampagne und ein Fall für die Sprach­polizei. Alle Slogans auf den Plakaten der Grünen haben das gleiche Muster. Mit dem Doppelpunkt wird ein Satz, der wunderbar auch ohne die Unterbrechung funktionieren würde, durchtrennt. Ein paar Beispiele: Frieden und Freiheit: Sichern! – Schulen und Kitas: Sanieren! – Natur und Klima: Schützen! Was möchte die Grünen uns damit: sagen?

Der Doppelpunkt soll offenbar Sätzen eine Bedeutung verleihen, die sie ohne das Satzzeichen nicht haben. Denn wer ist schon dagegen, Kitas zu sanieren oder das Klima zu schützen? Aus einer banalen Forderung, die jede Partei auf ihr Plakat drucken könnte, soll durch den Doppelpunkt etwas Besonderes werden. Der Doppelpunkt ist damit der Satzzeichen gewordene Politikstil von Robert Habeck. Sätze dramatisch und mit Denkpausen aussprechen, damit sie eine neue Bedeutung bekommen. Habeck bezeichnet seinen Politikstil als Bündnispolitik. Der Doppelpunkt, das ist das Bündnis zwischen zwei Sätzen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

1992 hat der Sprachkritiker Wolf Schneider in der Neuen Zürcher Zeitung einen Text geschrieben über die Satzzeichenarmut in deutschen Texten. Er plädierte dafür, nicht nur Kommas und Punkte zu verteilen, sondern auch den Gedankenstrich, das Semikolon und eben den Doppelpunkt zu benutzen, den er als „federndes Scharnier“ eines Textes bezeichnete. Der Doppelpunkt baue dem Leser eine Brücke.

Doppelpunkte im ganzen Land

An der heute grassierenden Doppel­punktschwemme an Stellen, an denen nach den Regeln der Rechtschreibung gar kein Satzzeichen notwendig wäre, hätte Schneider aber sicherlich etwas auszusetzen. Ein taz-Kollege vermutet, dass die Liebe zum Doppelpunkt einst auf der Seite Drei der Süddeutschen geboren wurde und sich von dort aus in den Zeitungsredaktionen des Landes vermehrt hat.

Auch wenn der Ursprung ungeklärt ist, heute benutzen Journalisten gern den Doppelpunkt, wenn ihnen ihr eigener Satz zu fad ist und sie sich in den nächsten retten wollen. Man könnte also den Doppelpunkt der Grünen als ein Plagiat am Zeitgeist verstehen. Wenn morgen die Sprachpolizei mit einem Durchsuchungsbeschluss bei Robert Habeck klingelt: Problem. Bleibt für die Grünen die Hoffnung, dass sich ihre Wähler in der Wahlkabine an das einzig korrekte Zeichen erinnern, das Kreuz.