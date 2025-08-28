piwik no script img

taz zahl ich

Verbrennerkampagne der Auto-LobbyEs braucht feste Regeln für den Umstieg

Nanja Boenisch
Kommentar von Nanja Boenisch

Einfach bizarr: Die deutsche Autobranche gefährdet mit ihrer Lobby-Arbeit für Verbrenner nicht nur das Klima, sondern auch sich selbst.

Roter Sportwagen zieht mit hoher Geschwindigkeit durchs Grüne auf einer Landstraße aus der Vogelperspektive
Voll Karacho in den eigenen Untergang: die Deutsche Autobranche Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago

D ie deutsche Autolobby spielt ein gefährliches Spiel. Die Hersteller und Industrieverbände beteuern immer wieder, hinter den Pariser Klimazielen zu stehen – wettern aber vehement gegen die europäischen CO2-Regeln. Frei nach dem Motto: Die Klimaziele wollen wir schon einhalten, doch von der EU lassen wir uns dafür nichts vorschreiben. Diese Argumentation ist nicht nur unlogisch, sondern auch extrem perfide.

Köpfe der Autobranche wie Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), oder Ola Källenius, Mercedes-Chef und Präsident des Europäischen Autoverbands ACEA, verstehen sich inzwischen gut darauf, ihren klimakundigen Kri­ti­ke­r:in­nen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie bekennen sich einfach ständig zu den Zielen, die im Pariser Klimaabkommen stehen, kein Problem. Dabei unterschlagen sie gerne, dass die Ziele angesichts der immer noch hohen Verkaufszahlen von Verbrennern kaum mehr einzuhalten sind. Und dann kommen sie doch mit der Forderung um die Ecke, die EU müsse neue Diesel und Benziner auch nach 2035 noch erlauben.

Källenius richtete diese Forderung am Mittwoch in einem offenen Brief direkt an Ursula von der Leyen, die als Präsidentin der Kommission einen der höchsten Posten in der EU bekleidet. Der VDA warb in seinem 10-Punkte-Plan für „Technologieoffenheit“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ – also letztlich auch dafür, das Verbrenner-Aus zu kippen. Diesen Plan legte Müllers Verband erst im Juni der Politik in Brüssel und Berlin vor.

Industrie und Verbände lobbyieren, das lässt sich kurzfristig kaum ändern. Die deutsche Autobranche aber gefährdet mit ihrem Treiben nicht nur das Klima, sondern absurderweise auch sich selbst: Vielleicht sichert sie die gigantischen Gehälter einiger weniger Manager. Für eine nachhaltige, erfolgreiche Umstellung der Autoindustrie auf Elektromobilität aber braucht es feste Regeln und Planungssicherheit. Gut, dass es internationale Hersteller wie Kia gibt, die das verstanden haben. Fatal, dass die deutschen es nicht tun.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Nanja Boenisch

Nanja Boenisch

 Redakteurin
Schreibt im Ressort Wirtschaft und Umwelt über Mobilität und Verkehrswende.
Themen #Auto-Lobby #E-Autos #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fließban mit Autoskeletten, mehere Personen schrauben an ihnen

Umsatzrückgänge und Stellenabbau

Autoindustrie killt 50.000 Jobs in einem Jahr

Deutsche Kfz-Hersteller schwächeln – und sparen am Personal, zeigt eine EY-Studie. Dabei gäbe es Alternativen zu Streichungen, sagen Aktivist:innen.
Von Nanja Boenisch
Dienstlimousinen aus verschiedenen Bundesländern stehen während einer Konferenz vor der Vertretung des Freistaates Thüringen

Dienstwagen von Po­li­ti­ke­r*in­nen

Wer hat den Grünsten?

Klimaschädliche Autos sind weiterhin die erste Wahl für viele Spitzenpolitiker*innen. Einige steigen auf E-Motoren um – anscheinend ohne Probleme.
Von Jonas Waack
ein weißes Auto fährt auf einer Landstrasse an einer grünen Wiese - die Sonne scheint und bricht sich an einer Baumreihe im Hintergrund

E-Autos versus Verbrenner

Der gefühlte Freiheitsverlust

Kommentar von Svenja Bergt
Die Absatzzahlen von E-Autos steigen, aber die meisten Käu­fe­r:in­nen entscheiden sich weiter für Verbrenner. Das hat nicht nur mit dem Preis zu tun.

klimawandel

Das Stelzenhaus der Gewofag über dem Parkplatz am Dantebad, entstanden im Rahmen des kommunalen Programms "Wohnen für alle"

Besseres Bauen

Stockt auf, nehmt Holz, baut um!

Der Bau-Turbo der Bundesregierung ist weder sozial gerecht noch klimaschonend, sagen Verbände und Architekten. Wie dann günstigen Wohnraum schaffen?
Von Hanna Gersmann

27.8.2025

Ausgedöhrtes Feld

Haushaltsentwurf der Bundesregierung

Plünderung des Klimatopfs

Der Klimafonds soll die Energiewende finanzieren. Ein Regierungsentwurf sieht nun vor, daraus Zahlungen für verfehlte Klimaziele zu bezahlen.
Von Jonas Waack

27.8.2025

Ein Kohlekraftwerk mit zwei großen Kühltürmen steht in der Wüste

Neue Kohlekraftwerke in China

Macht es euch nicht zu einfach

Kommentar von Jonas Waack
Unsere Klimabilanz? Ja, aber China! Dieser rhetorische Move war schon immer zu einfach. So auch diesmal, bei den neusten Nachrichten in Sachen Umwelt.

26.8.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

2

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

3

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

4

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

5

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

6

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt