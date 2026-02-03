Stockende Gebäudesanierung: Teure Kältewelle für Arme
Der derzeitige Dauerfrost treibt die Heizkosten in die Höhe. Da ist es bitter, dass die energetische Sanierung von Gebäuden nicht vorankommt.
D ie aktuelle Kältewelle in weiten Teilen Deutschlands kommt viele Menschen teuer zu stehen – ausgerechnet vor allem jene, die ohnehin wenig haben. Mit den sinkenden Temperaturen steigen die Heizkosten. Und die sind umso höher, desto schlechter ein Haus energetisch saniert ist, also keine mehrfach verglasten Fenster, keine gedämmte Fassade und kein gut isoliertes Dach hat. Wer in so einem Gebäude lebt, kann noch so sparsam heizen – gegen das Entweichen der Wärme kann er oder sie wenig tun.
Gerade Menschen mit geringem Einkommen leben öfter in nicht oder schlecht sanierten Häusern. Für sie sind Minusgrade nicht nur nervig, sondern eine hohe finanzielle Belastung. Es ist bitter, dass sich daran so schnell nichts ändern wird. Denn in Deutschland werden trotz Klimakrise immer weniger Gebäude energetisch saniert, wie gerade veröffentlichte Zahlen von Branchenverbänden zeigen. Das ist eine schlechte Entwicklung: Nach wie vor ist der CO2-Ausstoß der Gebäude in Deutschland viel zu hoch.
Die Klimaziele werden verfehlt, wenn die energetische Sanierung im aktuellen Schneckentempo weitergeht. Gleichzeitig ist angesichts der hohen Kosten, die mit einer klimagerechten Modernisierung verbunden sind, die Zurückhaltung von Immobilienbesitzenden mit wenig Kapital nachvollziehbar.
Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Die Bundesregierung sollte sich dem Handlungsbedarf endlich stellen. Im Moment verhandeln Union und SPD über die Reform des Gebäudeenergiegesetzes, weil sie das Heizungsgesetz der Ampel „abschaffen“ wollen. Die Regierungsparteien sollten diese Gelegenheit nutzen, um die Modernisierung der Gebäude zu beschleunigen. Aber nicht, indem sie – wie Stimmen aus der Union fordern – die Förderung für neue Heizungen senken. Denn das würde das Erreichen der Klimaziele im Gebäudesektor noch schwieriger machen. Stattdessen müssen sie Eigentümer:innen die energetische Modernisierung erleichtern. Eine Möglichkeit ist eine höhere Förderung, die an eine stabile Miete gekoppelt wird, damit die Mieten nicht noch weiter steigen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!