Ratschläge der Regierung : Softporno statt Panzer

Wie kommen wir gut durch Hitze oder Krieg? Die Regierung erteilt Ratschläge. Dabei sind Ratschläge Softporno für die Mittelschicht und keine Lösung.

Montagfrüh im Radio: „Wenn Sie merken, dass Ihnen heiß ist, gehen Sie in den Schatten.“ Montagmittag, anderer Sender: „Wenn Sie merken, dass Sie durstig sind, trinken Sie Wasser.“ Montagabend, das Bundesgesundheitsministerium: „Informieren Sie sich vorzeitig über Hitzewellen und stellen Sie sich darauf ein.“ Seit Tagen fühle ich mich wie ein Kleinkind, dem man täglich sagt, dass es die Finger nicht auf die Herdplatte legen soll, weil der Daumen wegschmoren könnte, an dem man so gern rumlutscht.

„Wenn Sie merken, dass Ihnen heiß ist, gehen Sie in den Schatten“ hätte der Titel eines Lieds, Romans oder Films aus den 1990ern sein können, dem Jahrzehnt, in dem die Ironie den Ton beherrschte. Der 99er Hit „Sonnencreme“ von Dieter Brandecker und Baz Luhrmann steht dafür und war eine Komposition aus Ratgebersätzen wie „Benutzen Sie Sonnencreme“, „Machen Sie Dehnübungen“, „Die Hälfte Ihrer Entscheidungen sind vom Zufall bestimmt, und so geht es allen“, „Fummeln Sie nicht so viel an Ihrem Haar rum, sonst sehen Sie mit 40 aus wie 85.“

Die Erzählung von den 90ern als Jahrzehnt der Spaßgesellschaft ist natürlich nur die halbe Wahrheit. „Ratschläge sind eine Art von Nostalgie. Wer sie anbietet, fischt die Vergangenheit aus dem Abfall, wischt sie ab, überpinselt die unansehnlichen Stellen und bringt sie für mehr in Umlauf, als sie eigentlich wert sind“, lautet die vorletzte Zeile aus „Sonnencreme“.

In den 90ern gab es etliche unansehnliche Stellen, die gern überpinselt werden. Unter Deutschen galt es beispielsweise als Spaß, „Ausländer“ zu jagen, unter begeistertem Applaus von Mitdeutschen. Man könnte diese Phase der deutschen Geschichte auch „Volksaufstand“ nennen. Man tut aber so, als habe damals nur ein radikaler Rand getobt.

taz am wochenende Was in Westdeutschland die Kinderverschickung war, hieß in der DDR Kinderkur. Viele haben dort Ähnliches erlebt wie im Westen: Schikane, Härte – und auch sexualisierte Gewalt. Eine Spurensuche in der taz am wochenende vom 23./24. Juli. Außerdem: Wir müssen die Ukraine verteidigen, sagt der israelische Historiker Omer Bartov. Und: Die Spielwarenindustrie gilt als Plastikhölle schlechthin. Wie nachhaltig sind die neuen Produkte wirklich? Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.

Heute warnt die deutsche Regierung vor „Volksaufständen“ und „sozialen Verwerfungen“ angesichts drohender Gasknappheit. Abgesehen von der billigen Abschreckungstaktik – Achtung, die Deutschen kommen! –, vielleicht hat sie recht. Vielleicht käme es zu einem erneuten deutschen Aufstand, bei dem man fürchten müsste, die ersten Opfer wären „die Ausländer“.

Vielleicht aber ist das auch nur die halbe Wahrheit und unansehnliche Stellen sollen überpinselt werden. Beispielsweise jene, die vom russischen Gas am meisten profitiert haben. Statt einer Untersuchungskommission gibt es Ratschläge: „Tauschen Sie Duschköpfe“, „Schalten Sie den Stand-by-Modus ab“, „Lassen Sie Speisen abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen“.

Wo bleibt der Rat: Lassen Sie Ihren beleuchteten Swimmingpool nicht reinigen. Schalten Sie die Beleuchtung Ihrer Zweitvilla nur an, wenn Sie da sind. Prüfen Sie, ob Ihre Erstvilla einen Elektrozaun braucht. So lange sich Ratschläge nicht an Leute richten, die was einsparen könnten, hören sich die Tipps an wie die 90er: Sorgen Sie sich nicht über die Zukunft, gucken Sie lieber den Rosen beim Wachsen zu.

Noch nie waren Ratgeberratschläge die Lösung für strukturelle Probleme. Ratgeberratschläge waren immer nur der Softporno für den säkularen Mittelstandsprotestantismus mit Seelenheilproblemen. Warum also Ratschläge der Regierung befolgen, wenn sie ihr Versprechen, alles zu tun, um Putins Krieg zu beenden, nicht erfüllt? Mein Rat: Schickt ihr erst mal Panzer, dann tausche ich auch meinen Duschkopf.

Schickt ihr erst mal Panzer, dann tausche ich auch meinen Duschkopf.