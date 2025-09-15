Patriotismus im Sport: Kein Korb für Deutschland
Nach dem Gewinn der EM ist Deutschland im Basketballfieber. Gut so, denn das Team steht nicht für nationalen Stolz, sondern für Solidarität.
W enn die Gesellschaft zerrüttet ist und die Fronten im Land unüberwindbar scheinen, dann wurde schon oft gehofft, dass sportlicher Erfolg alle wieder vereint. Man denke an das „Sommermärchen“ 2006 oder den WM-Titel im Herrenfußball 2014. Nationalfarben auf jeder Straße, Deutschlandflaggen ans Autofenster geklemmt, endlich mal wieder stolz sein auf sein Land. Politiker*innen sitzen bei Spielen auf den Tribünen und halten hochgestochene Reden darüber, wie toll die jeweilige Nationalmannschaft das Land vertritt.
Nationalteams werden so häufig zur Projektionsfläche einer vermeintlichen nationalen Einigkeit. Auch die Sportler*innen betonen im Nachgang oft, was für eine Ehre es sei, das eigene Land zu vertreten und den Titel „nach Hause“ zu holen. Am Sonntag gewannen die deutschen Basketballer nun in einem furiosen Finalspiel in Riga die Europameisterschaft.
Aber die deutsche Basketballnationalmannschaft erzählt keine Geschichte des vereinigten Volkes, sondern eine von zwischenmenschlichem Zusammenhalt, Solidarität und dem Wert langfristiger Beziehungsarbeit. Das mag etwas kitschig klingen, in erster Linie ist es aber erfrischend und trifft auf diese Mannschaft vollkommen zu. Und es fasziniert auch die Zuschauer*innen.
Millionen Menschen fieberten vor den Fernsehern mit, unter den 14- bis 49-Jährigen überragten die Einschaltquoten den ewigen und angefochtenen Spitzenreiter „Tatort“ um Längen, mehr als doppelt so viele Menschen dieser Altersgruppe schauten das Finalspiel.
Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Die Basketballer könnten nun für die nächste Lobhudelei auf die nationale Stärke herhalten: „Wir“ sind Europameister. Die rassistischen Vorfälle gegen Kapitän Dennis Schröder zu Beginn des Turniers sind da schnell vergessen. Ebenso, dass insbesondere migrantisierte oder PoC-Spieler*innen als Erstes dafür hinhalten müssen, wenn der Erfolg ausbleibt. Zum Glück zeigen sie aber, dass sie für etwas ganz anderes stehen. Und der Erfolg wurde seit Jahren behutsam aufgebaut.
Schlüssel für den Erfolg
Nach einem krachenden Vorrunden-Aus bei der WM 2019 forderte der frühere Bundestrainer Gordon Herbert ein „Commitment“ zum Team. Wer für die Nationalmannschaft auflaufen möchte, könne dies nicht nur gelegentlich tun, neben anderen Jobs im Verein in Europa oder der NBA. Herbert forderte Zusagen für mehrere Jahre, mit dem Ziel, eine wirkliche Gemeinschaft zu etablieren. Das war und ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Teams.
Dennis Schröder, Franz Wagner, Isaac Bonga, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Maodo Lô und noch weitere bilden seit jeher den festen Kern des Teams. Und haben gezeigt, dass sie nicht nur eine zusammengewürfelte Truppe individuell starker Spieler sind. „Für mich war das wie eine Klassenfahrt mit meinen Freunden – und nebenbei spielt man Basketball“, sagte Isaac Bonga, der nicht nur zum besten Verteidiger des Turniers gewählt wurde, sondern im Finale mit 20 Punkten auch offensiv entscheidend zu dem 88:83 Sieg gegen die Türkei beitrug.
„Dieses Team ist einfach so geil. Das geht so weit über den Court hinaus“, sagte Franz Wagner nach dem Finale. „Das sind alles Brüder.“ Bei der Ehrung des All Star Teams trug Wagner das Trikot seines wirklichen Bruders Moritz, der das Turnier mit einem Kreuzbandriss verpasste, in der Videoschalte aus Kalifornien in diesem Moment aber zu Tränen gerührt war.
Die Spieler sind nahbar und zeigten sich während des Turniers auch verletzlich. Dass ein komplettes Team die Verbindung zueinander derart betont, ist im sonst so von individuellem Konkurrenzkampf und Ego getriebenen Leistungssport selten. Doch gerade die Gruppendynamik, die Chemie zwischen den Spielern zeichnen diese Mannschaft aus und machen sie zu einem der ganz großen Teams der Sportgeschichte.
Zusammenhalt und Freundschaft
Nach Spielende lagen sich etwa Dennis Schröder und Daniel Theis, bereits in Jugendzeiten Mitspieler, weinend in den Armen. In beinahe jedem Interview sagten die Spieler, dass sie den Titel auch für und mit dem verletzten Johannes Voigtmann oder dem aufgrund von Krankheit das gesamte Turnier ausgefallenen Trainer Alex Mumbrú gewonnen haben.
Ohne Niederlage im Turnier dürfen sich die deutschen Basketballer nun zeitgleich Europa- und Weltmeister nennen. Die Stars um Schröder, Wagner und Theis bewiesen konstant ihre Klasse, doch Spiel für Spiel übernahmen immer andere die Verantwortung und trugen das Team zum Sieg. Wer diese Mannschaft während und auch nach den Spielen gesehen hat, spürt sofort den Zusammenhalt und die Freundschaft.
Das verbindende Element ist aber nicht ihre Nationalität, sondern die geteilte Liebe zum Basketball und das Vertrauen ineinander. Der Volkssport Fußball könnte hiervon noch einiges lernen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Aktivistin über Autos in der Stadt
„Wir müssen Verbote aussprechen“
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Kein Protest gegen Schwarz-Rot
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Kein Bock auf Sahra
Soziologin über AfD
„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“
Die IG Metall und das Verbrenner-Aus
Gewerkschaft gegen Klimaziele
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Alles guckt nach Gelsenkirchen