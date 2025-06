Es folgen Entwicklungen rund um den Konflikt zwischen dem Iran und Israel und den USA, den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen und um die Auswirkungen auf die Region. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Iranischer Außenminister kritisiert Atomenergiebehörde

11.49 Uhr – Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärt, die Forderungen an den Iran zu einer Rückkehr zur Diplomatie seien irrelevant. Die Gegenseite habe die Diplomatie und die Verhandlungen verraten, sagt er in Istanbul. Die USA verstünden nur Drohungen und Gewalt.

Araghtschi verurteilt den US-Angriff scharf und fordert eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Sein Land werde die iranische Souveränität und das iranische Volk verteidigen. Er kritisiert zudem die Internationale Atomenergiebehörde und sagt, die IAEA habe mit ihrem Verhalten den Weg zu dieser „Aggression“ geebnet.

Araghtschi kündigt ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Er werde noch am Sonntagnachmittag nach Moskau reisen, sagt der Minister in Istanbul. Für Montag seien dann Beratungen mit Putin geplant. Er verwies auf die strategische Partnerschaft, die der Iran mit Russland unterhalte. (rtr)

Atomenergiebehörde: Nur geringe Mengen an nuklearem Material

11.34 Uhr – Die Internationale Atomenergiebehörde erklärt, dass die angegriffenen iranischen Anlagen in Isfahan entweder kein oder nur geringe Mengen an nuklearem Material enthielten. Eine mögliche Verseuchung sei auf die beschädigten oder zerstörten Gebäude beschränkt, teilt die IAEA mit. Bei dem Material habe es sich um natürliches oder niedrig angereichertes Uran gehandelt. (rtr)

Iran droht USA

11.24 Uhr – Die iranischen Revolutionsgarden haben den USA indirekt mit Angriffen gegen Militäreinrichtungen gedroht. Die US-Militärbasen in der Region seien kein Vorteil, sondern eher „Punkte der Verwundbarkeit“, teilen sie mit. Die USA müssten als Reaktion auf ihren Angriff mit Vergeltung rechnen. Das iranische Atomprogramm könne nicht zerstört werden. (rtr)

Leichen von drei israelischen Geiseln geborgen

11.10 Uhr – Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Leichen von drei israelischen Geiseln und einem Soldaten aus dem Gazastreifen geborgen. Das teilt das Militär nach einem Einsatz im Gazastreifen mit.

Mehr als 20 Monate nach der Entführung dreier Israelis sind deren Leichen nach Angaben der israelischen Armee im Gazastreifen geborgen worden. „Die Leichen der Geiseln Ofra Keidar, Jonatan Samerano und Schaj Levinson wurden gestern aus dem Gazastreifen zurückgeholt“, erklärte die Armee am Sonntag. Sameranos Vater Kobi Samerano bestätigte im Onlinedienst Instagram die Bergung der Leiche seines Sohnes. (afp/rtr)

Iran will Austritt aus Atomwaffensperrvertrag beraten

11.08 Uhr – Das iranische Parlament will einem Bericht zufolge über den Austritt des Landes aus dem Atomwaffensperrvertrag beraten. In einer angekündigten Sondersitzung des Sicherheitsausschusses im Parlament solle zudem die mögliche Schließung der Straße von Hormus diskutiert werden, sagte Sara Fallahi, Abgeordnete und Ausschussmitglied, laut der Nachrichtenagentur Tasnim. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.

Die etwa 55 Kilometer breite Meerenge Straße von Hormus zwischen dem Iran und Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport, etwa für Ausfuhren aus Saudi-Arabien – und wegen der Angriffe der USA sind ohnehin Verwerfungen auf dem Ölmarkt zu befürchten.

Der Iran hat bereits mehrfach mit einem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag gedroht, der es Ländern ohne Nuklear-Arsenal verbietet, an solche Waffen zu gelangen. Die politische Führung des Iran beteuert immer wieder, dass sie nicht nach Atomwaffen strebt.

Der Einfluss des iranischen Parlaments gilt bei sicherheitsrelevanten, außenpolitischen Themen als gering. Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat, ist der mächtigste Mann in der Islamischen Republik. Dennoch geben Entscheidungen im Parlament Indizien auf die politische Stimmung innerhalb des Regimes – insbesondere, wie weit der Wille zur Eskalation reicht. (dpa)

Merz: Iran muss mit USA und Israel verhandeln

10.26 Uhr – Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Sonntagmorgen das Sicherheitskabinett der Bundesregierung einberufen. Dabei habe er die Aufforderung an den Iran bekräftigt, „sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen und zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen“, teilte sein Sprecher Stefan Kornelius mit.

Im Laufe des Tages wollen sich Merz und die Minister des Sicherheitskabinetts demnach mit ihren Partnern in der EU und mit den USA „über weitere Schritte eng abstimmen“. In der Nacht zum Sonntag hatten sich die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und nach den Worten von US-Präsident Donald Trump die drei wichtigsten iranischen Atomanlagen in Natans, Fordo und Isfahan angegriffen.

„Die Bundesregierung geht davon aus, dass große Teile des iranischen Nuklearprogramms durch die Luftschläge beeinträchtigt wurden“, teilte Merz' Sprecher weiter mit. Eine genaue Schadensanalyse werde erst später möglich sein. (afp)

Merz bei einem Pressetermin nach der Ministerpräsidentenkonferenz Mitte Juni 2025 Foto: Kay Nietfeld/dpa

86 Verletzte durch iranischen Angriff auf Israel

10.09 Uhr – Laut dem israelischen Gesundheitsministerium sind bei den iranischen Raketenangiffen am Morgen deutlich mehr Menschen verletzt worden, als zumächst von Rettungskräften gemeldet. Das Ministerium teilt mit, 86 Personen seien verletzt worden. Die meisten von ihnen leicht.

Wie viele Einschläge es gab, ist zunächst noch unklar. Die Polizei bestätigt aber, dass es an mindestens drei Orten im Norden und der Mitte Israels Treffer in Wohngebieten gegeben habe. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Rettungskräfte sich durch Trümmer in Haifa und Tel Aviv kämpften und Sanitäter Verletzte aus einer Reihe beschädigter Häuser holten. In weiten Teilen des Landes gab es Luftalarm, Millionen Menschen mussten sich in Schutzräumen und Bunkern in Sicherheit bringen. Über einigen Städten, darunter Jerusalem, war zu beobachten, wie Raketen abgefangen wurden. (rtr)

Ein Rettungshelfer evakuiert zwei Kinder aus dem Gebäude, in dem eine vom Iran abgeschossene Rakete eingeschlagen ist Foto: Baz Ratner/AP/dpa

CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Hardt begrüßt Angriff

09.55 Uhr – Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Hardt hat den amerikanischen Angriff auf iranische Atomanlagen begrüßt. „Nach der Weigerung des Iran, auf das Verhandlungsangebot der Europäer einzugehen, war die Konsequenz eines US-amerikanischen Schlags gegen die Atomanlagen absehbar“, sagt der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. „Damit dürfte das Atomprogramm mindestens um Jahre zurückgeworfen sein, zum Wohle Israels und der ganzen freien Welt, auch Deutschlands.“

Hardt wirft dem Iran eine „offensichtliche Lüge“ vor, dass das Land keine Atombombe baue, obwohl sowohl das Atom- als auch das Raketenprogramm eindeutig in diese Richtung gegangen seien. „Jetzt kommt es darauf an, mögliche politische und ökologische Auswirkungen in der Region in Grenzen zu halten“, mahnt Hardt. Er setze darauf, dass viele arabische Staaten den Schlag zumindest insgeheim guthießen. Zugleich sei diese massive Schwächung des Iran auch eine Niederlage für Russland, das gegen die Ukraine im großen Stil auch iranische Drohnen eingesetzt habe. (rtr)

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas fordert zu Mäßigung auf

09.43 Uhr – Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas fordert zu Mäßigung und Verhandlungen auf. „Ich bitte alle Seiten dringend darum, einen Schritt zurückzutreten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und eine weitere Eskalation zu verhindern“, erklärt Kallas auf X. Sie betont zugleich: „Dem Iran darf nicht erlaubt werden, eine Atomwaffe zu entwickeln.“ Die EU-Außenminister würden am Montag über die Lage beraten, fügt Kallas hinzu. (rtr)

Dringlichkeitssitzung des IAEA am Montag

09.22 Uhr – Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, beruft eine Dringlichkeitssitzung des IAEA-Gouverneursrats ein. Die Lage im Iran gebiete dies, erklärt Grossi auf X. Die Sitzung sei für Montag anberaumt. (rtr)

Britischer Premier Starmer: Iran muss verhandeln

08.51 Uhr – Der britische Premierminister Keir Starmer fordert den Iran nach den US-Angriffen zu Verhandlungen auf. Das iranische Atomprogramm sei eine schwerwiegende Bedrohung für die internationale Sicherheit, erklärt Starmer. „Dem Iran darf niemals erlaubt werden, eine Atomwaffe zu entwickeln, und die USA haben Maßnahmen ergriffen, um diese Bedrohung zu verringern.“ Die Stabilität in der Region habe weiter oberste Priorität. (rtr)

Nato „beobachtet“, noch keine offizielle Reaktion

08.02 Uhr – Die Nato beobachtet nach Angaben aus Kreisen des westlichen Verteidigungsbündnisses die Lage nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen genau. Eine offizielle Reaktion der Nato steht noch aus. (rtr)

IAEA: Keine erhöhten Strahlungswerte

07.25 Uhr – Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) hat nach eigenen Angaben keine Anzeichen für erhöhte Strahlungswerte nach den US-Angriffen auf iranische Nuklearanlagen. Vor der IAEA hatte schon die iranische Atomenergiebehörde erklärt, für die Anwohner rund um die angegriffenen Standorte bestehe keine Gefahr einer radioaktiven Verseuchung. Auch Saudi-Arabien gab eine entsprechende Erklärung ab. (rtr)

Einschläge in Israel

07.17 Uhr – Bei den jüngsten iranischen Raketenangriffen auf Israel hat es israelischen Medien zufolge mehrere Einschläge gegeben. Im staatlichen Sender Kan war von zehn Treffern die Rede. Andere Medien berichteten über Einschläge unter anderem in der Hafenstadt Haifa und in der Metropole Tel Aviv. (rtr)

Huthis drohen mit Antwort

07.06 Uhr – Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen reagieren mit Drohungen auf die US-Angriffen auf Atomanlagen im Iran. Eine Antwort der Huthis sei nur eine Frage der Zeit, erklärt Mohammed al-Buchaiti, ein Vertreter der politischen Huthi-Führung, dem TV-Sender Al Dschasira Mubascher. Eine mit den USA vereinbarte Waffenruhe sei aus der Zeit vor dem „Krieg“ gegen den Iran. Die Huthis und die USA hatten sich im Mai darauf verständigt, dass es keine Bombardements von Huthi-Stellungen seitens der USA und keine Angriffe der Huthis mehr auf Schiffe und auf Israel mehr geben soll. Die Huthis werden wie die Hamas im Gazastreifen vom Iran finanziert. Ihre Angriffe auch auf Handelsschiffe im Roten Meer haben die Huthis mit Solidarität für die Hamas begründet. (rtr)

Israels Luftraum gesperrt

06.57 Uhr – Der Luftraum über Israel wird nach Angaben israelischer Behörden für sämtliche Flüge gesperrt. Grenzübergänge nach Ägypten und Jordanien blieben aber offen. (rtr)

Iran beantragt Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates

06.49 Uhr – Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen (UN) beantragt laut Berichten staatlicher iranischer Medien eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Ziel sei es, die US-Angriffe auf Atomanlagen im Iran zu verurteilen und für den Erhalt des internationalen Friedens zu sorgen. Die iranische UN-Vertretung erklärt den Staatsmedien zufolge, sie verurteile das Vorgehen der USA auf das Schärfste. Es handele sich um eine „grundlose und vorsätzlich geplante Aggression“. (rtr)

Israel meldet iranische Raketenangriffe

06.43 Uhr – Das israelische Militär meldet den Beginn eines iranischen Raketenangriffs. Im Iran seien Geschosse mit Ziel Israel gestartet worden, teilt das Militär mit. Kurz darauf waren Zeugen zufolge unter anderem in Tel Aviv Explosionen zu hören. Über der Mittelmeer-Metropole war zu beobachten, wie Raketen abgefangen wurden. (rtr)

Iran: Alle Optionen für Selbstverteidigung offen

06.31 Uhr – Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi reagiert mit scharfen Worten auf die US-Angriffe auf Atomanlagen im Iran. Sein Land behalte sich alle Optionen für seine Selbstverteidigung vor, erklärt Araghtschi auf X. Die amerikanischen Angriffe seien „empörend“. Der Minister droht damit, dass die Attacken „dauerhafte Konsequenzen“ haben würden. Einzelheiten nennt er nicht. (rtr)

Krisensitzung in Südkorea

04.43 Uhr – Nach dem US-Angriff auf drei wichtige iranische Atomanlagen hält das südkoreanische Präsidialamt eine Krisensitzung ab. Dabei geht es um die Sicherheits- und Wirtschaftslage, wie der lokale Sender YTN berichtet. (rtr)

Trump droht Iran mit weiteren Angriffen

04.05 Uhr – US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit weiteren Angriffen, sollte die Führung in Teheran nicht zum Frieden bereit sein. Künftige Angriffe würden weitaus heftiger, sagt Trump in einer kurzen Ansprache im Weißen Haus. Es gebe noch viele Ziele. Der Iran stehe vor der Wahl zwischen Frieden und einer Tragödie. (rtr)

Gutteres: Diplomatie ist „der einzige Weg“

04.05 Uhr – UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich zutiefst beunruhigt über den US-Militäreinsatz gegen den Iran geäußert. Dies sei eine gefährliche Eskalation und eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Er ruft zur Deeskalation auf und betont, es gebe keine militärische Lösung. Der einzige Weg sei die Diplomatie. (rtr)

Iran bestätigt Angriffe auf Atomanlagen

04.04 Uhr – Die iranische Atomenergiebehörde bestätigt, dass die Anlagen Fordow, Natans und Isfahan angegriffen wurden. Dies sei eine Verletzung des internationalen Rechtes. Man werde nicht zulassen, die Entwicklung der Atomindustrie im Land zu stoppen. (rtr)

Netanjahu dankt und lobt Trump

03.54 Uhr – Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den US-Angriff auf iranische Atomanlagen als „mutige Entscheidung“ von historischer Tragweite gelobt. US-Präsident Donald Trump habe mit „großer Stärke“ gehandelt, um dem „gefährlichsten Regime die gefährlichsten Waffen der Welt“ zu verwehren, sagt Netanjahu. Dies sei ein Wendepunkt, der zu Frieden und Wohlstand im Nahen Osten führen könne. „Präsident Trump, ich danke Ihnen, das Volk Israel dankt Ihnen.“ (rtr)

Gespräch Trump – Netanjahu

03.12 Uhr – US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen miteinander gesprochen. Das sagt ein Mitarbeiter des US-Präsidialamtes. (rtr)

Fox-News: 6 bunkerbrechende Bomben auf Fordow

03.04 Uhr – Die USA haben bei dem Angriff auf die Atomanlage Fordow nach einem Bericht des US-Senders Fox News sechs bunkerbrechende Bomben eingesetzt. Zudem seien 30 Marschflugkörper vom Typ Tomahawk für andere Anlagen genutzt worden. (rtr)

USA: Keine weiteren Angriffe geplant, kein Regimechange

03.00 Uhr – Die USA haben nach einem Bericht des Senders CBS am Samstag den Iran kontakiert und mitgeteilt, dass es keine weiteren Angriffe geben solle. Man plane auch nicht, auf einen Sturz der Führung in Teheran hinzuarbeiten. (rtr)

Israel verschärft Sicherheitsbestimmungen

02.56 Uhr – Die israelische Armee verschärft nach dem US-Angriff auf den Iran die Sicherheitsbestimmungen für das zivile Leben. Schulen und Arbeitsstätten blieben außer für wichtige Tätigkeiten geschlossen, heißt es in einer Erklärung. (rtr)

Trump: „Israel jetzt viel sicherer“

02.54 Uhr – US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Angriff von einem großen Erfolg. „Israel ist jetzt viel sicherer“, sagt Trump dem Nachrichtenportal Axios. Vom republikanischen Mehrheitsführer im US-Senat, John Thune, kommt Unterstützung. Er stehe zu Präsident Donald Trump, sagt Thune in Bezug auf die Angriffe auf iranische Atomanlagen. (rtr)

Trump: Angriffe auf 3 iranische Atomanlagen erfolgreich

01.58 Uhr – US-Präsident Donald Trump hat einen Angriff auf drei iranische Atomanlagen für erfolgreich abgeschlossen erklärt. „Wir haben unseren sehr erfolgreichen Angriff auf die drei Atomanlagen im Iran, einschließlich Fordow, abgeschlossen“, schreibt Trump auf der Social-Media-Plattform Truth Social. Auf die Anlage in Fordow sei eine volle Bombenladung abgeworfen worden. Alle Flugzeuge befänden sich inzwischen wieder außerhalb des iranischen Luftraums. Eine Bestätigung des US-Verteidigungsministeriums oder eine Stellungnahme aus dem Iran liegen zunächst nicht vor. (rtr)