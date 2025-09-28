piwik no script img

Europas neue Iran-SanktionenJemand lügt. Aber wer?

Dominic Johnson
Kommentar von Dominic Johnson

Die Europäer behaupten, Irans Atomprogramm sei aktuell hochgefährlich, weshalb Sanktionen nötig seien. Moment Mal! War da nicht im Juni ein Krieg?

Iranische Flagge flattert vor dem iranischen Atomkraftwerk Buscher
Irans Atomprogramm: mal total zerstört, mal total gefährlich Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

D a stimmt etwas nicht. Am 22. Juni bombardierten die USA die wichtigsten iranischen Atomanlagen. Es war der Höhepunkt des Zwölftagekrieges zwischen Israel und Iran, der zwei Tage später zu Ende ging. „Vollständig und gänzlich ausgelöscht“ sei Irans Atomprogramm, behauptete US-Präsident Donald Trump danach.

Geheimdienstler und Experten bezweifelten das – vor allem der Verbleib des von Iran entgegen seinen Verpflichtungen angereicherten Urans war offen. Aber über erhebliche Schäden an den Anlagen waren sich alle einig.

Und nun? Am 28. September sind die deutsch-französisch-britischen Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft getreten, die im Falle einer iranischen Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen unter dem Atomabkommen von 2015 30 Tage nach Feststellung dieser Nichteinhaltung automatisch in Kraft treten.

„Im Jahr 2025 hat das iranische Nuklearprogramm einen gefährlichen Stand erreicht“, teilt das Auswärtige Amt dazu mit. Iran habe „erheblich“ gegen seine Zusagen verstoßen und „keine Bereitschaft gezeigt, seine Verpflichtungen auf transparente und nachhaltige Art und Weise zu erfüllen (…) Ein atomar bewaffneter Iran wäre brandgefährlich und würde die bereits fragile Region weiter destabilisieren.“

Iran angeblich heute gefährlicher als vor dem Krieg

Wenn das alles stimmt, haben im Juni die USA gelogen. Oder aktuell lügen die Europäer. Bemerkenswert ist, dass sie in ihrer gemeinsamen Erklärung die Ereignisse vom Juni nur in einem Halbsatz erwähnen, und deren Auswirkungen überhaupt nicht. Es ist, als habe der Zwölftagekrieg nie stattgefunden. Irans Atomprogramm wurde demnach nicht nur nicht zerstört, sondern ist heute gefährlicher als vorher.

Vielleicht sollten nicht nur Iran, sondern alle Beteiligten „auf transparente und nachhaltige Art und Weise“ Auskunft geben. Sonst dürfte dieser Sanktionsschritt Befürchtungen nähren, dass Netanjahu und Trump schon die nächsten Militärschläge vorbereiten. Vermutlich mit demselben durchschlagenden Erfolg wie die letzten. Das, darüber dürften sich alle einig sein, „wäre brandgefährlich und würde die bereits fragile Region weiter destabilisieren“.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #Iran-Israel-Krieg #Iran-Israel-Krieg #Irans Atomprogramm #Iran
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person bezahl Zitronen mit Geldscheinen
Inflation, Kündigungen, Streiks Warum Irans Wirtschaft am Boden liegt
Vier Nullen will Iran aus seiner Währung streichen. Doch ob die Maßnahme die wirtschaftliche Misere im Land aufhalten kann, ist umstritten.
Von Kourosh Ardestani
US-Präsident Donald Trump und US-Außenminister Pete Hegseth
Iran-Briefing verschoben Zweifel an Ausschaltung des iranischen Atomprogramms
US-Präsident Donald Trump behauptet, die iranischen Atomanlagen seien komplett zerstört. Der amerikanische Militärgeheimdienst hat andere Informationen.
Von Hansjürgen Mai
Pete Hegseth, hinter ihm das Logo des Pentagons
live Nachrichten im Nahost-Krieg USA nennen Angriffe im Iran einen „überwältigenden Erfolg“
Der Iran will sich am Montag mit Putin beraten. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hält das iranische Atomprogramm für zerstört.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Michael Barenboim über Kulturboykott „Es geht um Mitschuld“
2
Prozesswelle gegen Antifas „Ein klarer Versuch der Einschüchterung“
3
Anerkennung eines Staates Palästina Viel mehr als reine Symbolpolitik
4
Warnung vor noch größerer Klimakrise Unfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden
5
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
6
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele