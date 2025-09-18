piwik no script img

Erneute Debatte zum DeutschlandticketSchrecklich ideenlos

Nanja Boenisch
Kommentar von Nanja Boenisch

Attraktiver öffentlicher Verkehr könnte nicht nur für die Umwelt gewinnbringend sein. Stattdessen soll das Deutschlandticket nochmal teurer werden.

Die Silhouetten von Fahrgästen in einer Stadtbahn, in gelblich-schwarz
Und jährlich grüßt die Deutschlandticket-Debatte Foto: Julian Stratenschulte/dpa

D a ist sie wieder, die Debatte über das Deutschlandticket und seinen Preis. Die letzte Verteuerung auf 58 Euro im Monat ist noch kein Jahr her. Und eigentlich verspricht der Koalitionsvertrag Ruhe bis 2029. Bis dahin sollte der Preis stabil bleiben. Dass die Länder jetzt mit neuen Preissteigerungen um die Ecke kommen, widerspricht aber nicht nur dem Vertrag der schwarz-roten Koalition. Es ist auch schrecklich ideenlos. Und es zeugt davon, wie wenig sie sich um eine soziale und klimagerechte Verkehrswende scheren.

Am Donnerstag treffen sich die Lan­des­ver­kehrs­mi­nis­te­r:in­nen in München. Sie erwägen, das Deutschlandticket schon ab 2026 auf 62 oder 64 Euro zu verteuern. Mit 62 Euro würden die erwarteten Kosten der Verkehrsbetriebe gedeckt, heißt es. 64 Euro wären den unionsregierten Ländern lieber. Jedes Mal, wenn die Mi­nis­te­r:in­nen schon vor ihren Treffen die große Preisfrage stellen, untergraben sie wichtigere Diskussionen über das Deutschlandticket. Darüber zum Beispiel, wie sich mehr Kun­d:in­nen ins Abo locken lassen.

Oder darüber, wie endlich ein Sozialticket für weniger Geld angeboten werden kann. Oder aber darüber, wie Bund und Länder den ÖPNV langfristig finanzieren können, ohne die Kosten auf die Kun­d:in­nen abzuwälzen. Wie gewinnbringend ein gut ausgebauter und bezahlbarer Nahverkehr wäre, zeigt eine neue Studie der Beratungsfirma KCW im Auftrag des Umweltbundesamtes: Ein gezielter ÖPNV-Ausbau bis 2045 könnte 10 Prozent des Autoverkehrs auf Bus und Bahn verlagern – und so den Klimaschutz ankurbeln.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Aus der Studie wird auch klar: Der Bus- und Bahnbetrieb wird inflationsbedingt immer teurer. Dafür aber sollten nicht allein Kund:innen, sondern vor allem Bund und Länder mehr zahlen. In der Studie steht zudem, wie das klappen kann. Die Länder und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder müssen also nicht mal mehr selbst auf gute Ideen kommen. Sie müssen bloß endlich beweisen, dass sie bereit sind, die Ideen für einen attraktiven Nahverkehr auch umzusetzen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Nanja Boenisch

Nanja Boenisch

 Redakteurin
Schreibt im Ressort Wirtschaft + Umwelt über Mobilität und Verkehrswende.
Themen #Verkehrspolitik #49-Euro-Ticket #ÖPNV #Klimaneutralität
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Regionalbahn

Streit um das Deutschlandticket

Das Pokerspiel der Länder

Ende Juni wird auf auf einem Krisengipfel über die Finanzierung des Deutschlandtickets verhandelt. Berlin, Brandenburg und Bayern drohen mit dem Aus.
Von Uwe Rada
Eine Hand hält ein Deutschlandticket

Zwei Jahre Deutschlandticket

Es lohnt sich

13,5 Millionen Kun­d:in­nen nutzen das Deutschlandticket. Sie sparen im Schnitt 17,10 Euro monatlich an Kosten für den öffentlichen Nahverkehr.
Von Anja Krüger
Eine Greenpeace Aktion zum Deutschlandticket vor dem Reichtag

Zukunft des ÖPNV

Deutschlandticket trägt sich finanziell selbst

CDU und SPD streiten um Geld für das 58-Euro-Ticket. Dabei übersteigt sein volkswirtschaftlicher Nutzen seine Kosten, zeigt eine Studie.
Von Jonas Wahmkow

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

2 Kommentare

 / 

  • Die Studie fand heraus, dass im Jahre 2045 (20 Jahre von jetzt, um das nochmal zu betonen), 10% Autofahrten im ÖPNV verlagert werden könnten... Wahnsinnsertrag, wenn das die Wichtigste Aussage der Studie war. Bis dahin gibt es keine neuen Verbrenner mehr, CO2 Emissionhandel wird Benzin stark verteuern: auch ohne Ausbau des ÖPNVs wird es 10% weniger geben. Aber 20 Jahre sind eh eine unrealistische Vorhersagezeit.

    Im Artikel wird gefordert, dass nicht nur NutzerInnen zahlen sollen. Was für Autofahrer hier sicher auf Zustimmung stößt, aber soll auch die Seniorin Pflegeheim zahlen (Rente wird besteuert)? Die NutzerInnen würden dann die Nicht-Erhöhung doch mittragen....

    Und ja, die Länder fordern die Erhöhung, die sind nicht an den Koalititionsvertrag im Bund gebunden.

  • CH

    Das Deutschlandticket ist auch von der Union nicht wirklich gewollt.



    Ich weiß zwar nicht wie es woanders aussieht, bei uns kann man alle normalen Monatstickets beim Busfahrer kaufen nur für das DT wird ein Abo benötigt und muss vorbestellt werden. Ein Aufwand der gar nicht nötig wäre.



    Man will dem Auto nicht wirklich Konkurrenz machen.

meistkommentiert

1

Konflikt um NDR-Format „Klar“

Moderatorin Ruhs fliegt nach Protest von Mit­ar­bei­te­rn

2

Deutsche Bahn

Es ist ein Desaster

3

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist

4

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

5

Wegen Sicherheitsbedenken

Bundestag sperrt mehrere AfD-Mitarbeiter

6

bpb-Präsident zum Zustand der Demokratie

„Das ist die Stunde der Stabilokraten“