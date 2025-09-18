D a ist sie wieder, die Debatte über das Deutschlandticket und seinen Preis. Die letzte Verteuerung auf 58 Euro im Monat ist noch kein Jahr her. Und eigentlich verspricht der Koalitionsvertrag Ruhe bis 2029. Bis dahin sollte der Preis stabil bleiben. Dass die Länder jetzt mit neuen Preissteigerungen um die Ecke kommen, widerspricht aber nicht nur dem Vertrag der schwarz-roten Koalition. Es ist auch schrecklich ideenlos. Und es zeugt davon, wie wenig sie sich um eine soziale und klimagerechte Verkehrswende scheren.

Am Donnerstag treffen sich die Lan­des­ver­kehrs­mi­nis­te­r:in­nen in München. Sie erwägen, das Deutschlandticket schon ab 2026 auf 62 oder 64 Euro zu verteuern. Mit 62 Euro würden die erwarteten Kosten der Verkehrsbetriebe gedeckt, heißt es. 64 Euro wären den unionsregierten Ländern lieber. Jedes Mal, wenn die Mi­nis­te­r:in­nen schon vor ihren Treffen die große Preisfrage stellen, untergraben sie wichtigere Diskussionen über das Deutschlandticket. Darüber zum Beispiel, wie sich mehr Kun­d:in­nen ins Abo locken lassen.

Oder darüber, wie endlich ein Sozialticket für weniger Geld angeboten werden kann. Oder aber darüber, wie Bund und Länder den ÖPNV langfristig finanzieren können, ohne die Kosten auf die Kun­d:in­nen abzuwälzen. Wie gewinnbringend ein gut ausgebauter und bezahlbarer Nahverkehr wäre, zeigt eine neue Studie der Beratungsfirma KCW im Auftrag des Umweltbundesamtes: Ein gezielter ÖPNV-Ausbau bis 2045 könnte 10 Prozent des Autoverkehrs auf Bus und Bahn verlagern – und so den Klimaschutz ankurbeln.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Aus der Studie wird auch klar: Der Bus- und Bahnbetrieb wird inflationsbedingt immer teurer. Dafür aber sollten nicht allein Kund:innen, sondern vor allem Bund und Länder mehr zahlen. In der Studie steht zudem, wie das klappen kann. Die Länder und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder müssen also nicht mal mehr selbst auf gute Ideen kommen. Sie müssen bloß endlich beweisen, dass sie bereit sind, die Ideen für einen attraktiven Nahverkehr auch umzusetzen.