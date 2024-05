ESC-Liveticker 2024 : Aus Malmö auf die Bildschirme

Der Eurovision Song Contest 2024 startet. Alles, was auf der Bühne in Schweden passiert, kommentiert die taz live.

Zum ESC-Livestream in der ARD-Mediathek geht es hier entlang.

21:54 Uhr: Dancemoves mit Sonnenbrillen

5Miinust x Puuluup mit „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ erinnert an den letztjährigen Zweiten aus Finnland Käärijä mit „Cha Cha Cha“. Ähnliches Level von Absurdität, passt zum ESC wie Zimtschnecken zu Schweden. (kla)

21:48 Uhr: Bien!

ESC – Fakten Fakten Fakten 37 Länder nahmen insgesamt an diesem 68. Eurovision Song Contest in Malmö teil – 11 von ihnen sind in den Semifinals vorigen Dienstag und Donnerstag ausgesiebt worden. Teilnehmen dürfen prinzipiell alle Mitgliedssender der über Europa hinausreichenden Eurovisionskette; zu ihr gehören auch viele Sender des Maghreb und des Nahen Ostens, auch Australien. Abstimmung: die Hälfte per Jurys aller 37 Länder (inkl. jener, die in den Semifinals ausgesiebt wurden), die andere per Televoting. Besonderheiten dieses ESC: Russland und Belarus dürfen nicht teilnehmen, weil deren öffentlich-rechtliche TV-Sender nicht den eurovisionären Maßstäben von Staatsferne genügen. Israel nimmt seit 1973 am ESC teil und gewann den Wettwerb vier Mal, zuletzt 2018 mit Netta und ihrem Lied „Toy“. Künstler- und Aktivisteninitiativen auf Elimination Israels aus dem Wettbewerbs lehnte die veranstaltende EBU strikt ab: Der ESC sei inkludierend, nicht ausgrenzend. Die taz hat Samstagabend einen ESC-Ticker auf www.taz.de

Die Bühne in den Farben Spaniens. Halbnackte Purzelbäume. Eine sympathische Sängerin. Ändere meine Meinung zu Spanien. Ist besser als ich dachte. Nebulossa macht mit „Zorra“ gute Laune. Ist authentisch. Sehe mich diesen Song bei einem Roadtrip durch Spanien aufdrehen. ¡Zorra, zorra!. (kla)

Diese spanische Nummer, schwerst donatellaversache- und amandalearmäßig, macht gute Laune. Sie singt eine auf gutherzige Bitches … herzhaft. (JaF)

21:45 Uhr: Impressionen aus der Berliner Sonnenallee

Ehrlich gesagt: Es ist frühsommerlich, und auf der Sonnenallee grölen propalästinensische Demonstrierende „Yallah Yallah Intifada“ … Sehr dissonant, politisch erlaubt, aber extrem aggressiv. Die gewöhnliche arabische Bevölkerung interessiert sich: null. #Eurovision2024 Bizarr. (JaF)

21:44 Uhr: 92-jährige ehemalige ESC-Moderatorin Karin…

… mit breitem Lächeln aus Stockholm, wo es immer noch hell ist. (kla)

21:40 Uhr: Wum, wum!

Der Song „Luktelk“ aus Litauen von Silvester Belt fetzt. Und ist nachtanzbar. Habe den Regler in der taz hochgedreht. (kla)

Litauens Sänger interpretiert tanzbare Musik. Hübsch. Reicht Hübschheit? #Eurovision2024 (JaF)

21:37 Uhr: Eden Golan und „Hurricane“

Rauschender Beifall in der Malmö-Arena: Eden Golan, großer Auftritt, einige Buhs in der Halle. Thorsten Schorn, neuer ARD-Kommentator, sagt richtig, dass es Proteste gegen Israel in Malmö gab und gibt. Und referiert den Vergleich mit Russland. Erklärt aber nicht, dass die russischen Sender Putin-Propagandasender sind und deshalb Russland nicht teilnehmen darf – der israelische Sender KAN aber eben journalistisch, auch Netanjahu-kritisch berichtet. Deshalb! Dass er das nicht erläutert, muss ihm übel genommen werden. (JaF)

Eden Golan kommt sehr hoch mit ihrer Stimme. (kla)

21:34 Uhr: Die Niederlande nicht mehr dabei

Der Vorclip des Duo Daz war ein echter uitrauzionistischer Likud-Kracher, dritter Platz 1991 in Rom.

… und dann geht es weiter mit „Hurricane“ aus Israel.

21:31 Uhr: Jan erkennt erste Trends

Für den Namen „Fighter“ ist der Song aus Luxemburg doch ziemlich soft. Wird einer der Songs, an den ich mich wahrscheinlich in zehn Minuten nicht mehr erinnere. (kla)

Trend, den dieses Jahr das lang vermisste Luxemburg setzt: Die Männer vor allem in den Backgroundtanzchören barbrüstig. Früher hätte das in der Eurovisionscommunity der Funktionäre zu Empörungsorgien geführt. Das Lied? Überladen und plätscherig. (JaF)

21:27 Uhr: Die Bühne brennt

Isaak hat so ein schönes Kratzen in seiner Stimme. Die Bühne brennt. Auch die Lyrics sind relatable. „Always On The Run“ hat gute Chancen, nicht auf den letzten Plätzen zu landen. (kla)

Auch wenn ich jetzt für unzurechnungsfähig erklärt werde, aber: Isaak war super. Guter Mann, viele Taler in seinen Hut beim Straßenmusizieren. (JaF)

21:22 Uhr: Ein Gebet auf Ukrainisch

Suggestive Nummer aus der Ukraine. Aber man hört es allzu deutlich heraus: Sie beten Mutter Teresa an & eine „Maria“. Christo-Move-Rap? Schwierig, dieses ruhmreiche Land dieses Jahr. Andererseits: Wenn das reiche Europa nicht verteidigungsfähiges Material liefert – dann hilft womöglich nur die Anrufung Mutter Teresas, seufz. (JaF)

Rap mit einprägsamen Refrain aus der Ukraine. Alyona Alyona & Jerry Hall harmonieren verdammt gut. Das könnte Punkte bringen. (kla)

21.19 Uhr: Marcus & Martinus, ­„Unforgettable“

Beats und Stobo-Licht aus Schweden in Malmö. Die Zwillinge Marcus & Martinus eröffnen fürs Gastgeberland. In Erinnerung bleibt der schwarz-weiße Hintergrund in PC-Hochfahrästhetik. Stabil, doch weder ABBA noch Loreen (kla)

Schwedischer Industrieschnullipop, dargereicht von zwei norwegischen Brüdern, Zwillinge. Radionervig. (JaF)

21:12 Uhr: Geschenke

Der diesjährige Zusatzpreis für den Gewinner ist eine Gilmore Girls-DVD aus dem Privatbestand von Moderatorin Petra Mede. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Malin Akerman führt sie durch den Abend. (kla)

21:10 Uhr: ABBA, ABBA, ABBA

Wie oft wir heute Abend wohl ABBA hören werden? Ich tippe auf 50+ Mal. Passt aber auch. Welcome to Malmö, Sweden. (kla)

21:03 Uhr Eröffnung in Retro-Farben

Wir lernen: Schweden hat weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Nun laufen die Teil­neh­me­r*in­nen zu Icona Pop, Ace of Base und Roxette ein. Wusste nicht, dass Icona Pop schwedisch sind. Genauso, wie ich lange nicht wusste, dass Spotify schwedisch ist. Bin gespannt, ob einige zu gleich zu Avicii einlaufen. (kla)

21:02 Uhr: Keine Pazihymne

Charpentiers Eurovisionsjingle: „Te deum“, ein friedensaufforderndes Lied, aber keine Pazihymne. (JaF)

21:01 Uhr: Deutschland nicht Letzter

Nach Joost Kleins Disqualifikation, also ohne die eigentlich qualfizierten Niederlande, immerhin, kann Isaak nicht mehr 26. werden. (JaF)

21:00 Uhr: „Guten Abend, hallo und hej!“

Die ESC-Hymne ertönt zum 68. Mal – mit vorab gefilmten Grußwort aus Stockholm von der schwedischen Kronprinzessin Victoria. (kla)

20:58 Uhr: Das Wort zum Sonntag

Auch ein bezauberndes Ritual: „Wort zum Sonntag“ vor dem #eurovision Song Contest. Trost & Hoffnung – so wird's. Guten Abend beim taz ESC-Ticker. (JaF)

20.55 Uhr: Die Favoriten

Jan Feddersen ist überzeugt: Auf Platz eins schafft es in diesem Jahr der Schweizer Nemo mit The Code“. Als „super inszenierte Rap-Hip-Hop-Bombast-Glam-Alike-Nummer“ bezeichnete er den Song in seinem taz-Eurovision-Ranking. Taz-Redakteurin Doris Akrap ist da anderer Meinung, sie sieht die besten Chancen bei Kroatien. „Alle wissen: Den ESC in diesem Jahr gewinnt der Künstler Baby Lasagna, wer sonst?“, schreibt sie. Taz-Ticker-Dirigentin Klaudia Lagozinski stimmt Doris zu und sieht den Schweizer auf dem zweiten Treppchen. (taz)

20.50 Uhr: Doch wie fing alles an?

Doch wie kam es eigentlich zum Eurovision Song Contest? „Es war Nachkriegszeit im westlichen Europa, und ein BBC-Vertreter schlug schließlich der European Broadcasting Union (EBU), dem Netzwerk öffentlich-rechtlicher Sender, vor, es mit einem Liederwettbewerb zu probieren: Mit einem Wettstreit holt man das Publikum. So war der Eurovision Song Contest geboren worden; der erste fand im schweizerischen Lugano am 24. Mai 1956 statt“, schreibt Jan Feddersen. (taz)

20:45 Uhr: Niederlande ausgeschlossen

Der niederländische Kandidat für den Eurovision Song Contest (ESC), Joost Klein, ist kurz vor Start offiziell vom Wettbewerb ausgeschlossen worden. Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Samstagmittag mit. Grund dafür seien Polizeiermittlungen im Kontext eines Zwischenfalls nach dem Halbfinal-Auftritt Kleins am Donnerstagabend. (dpa)

20:40 Uhr: Bald geht es los

Die taz tickert live zum Eurovision Song Contest. Zum 68. Mal fiebern Menschen in- und außerhalb Europas vor den Bildschirmen mit, rufen für ihre Favoriten an und diskutieren angeregt darüber, wer die 12 Punkte in diesem Jahr holt. (kla)