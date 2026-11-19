D ie alten Männer, die in Shenzhen ihre Autokraten-Show abzogen, wirken aus der Zeit gefallen. Da ist ein russischer Präsident, der sich als Verfechter des Weltfriedens geriert. Ein chinesischer Staatschef, der hölzerne Reden vom Blatt abliest. Und ein US-amerikanischer Narzisst, dessen Bewunderung für die Diktatoren dieser Welt wohl nur psychoanalytisch erklärt werden kann. In Europa wird das Treffen zu Recht scharf kritisiert. Es wird darauf verwiesen, dass man einem Kriegsverbrecher wie Wladimir Putin keineswegs den roten Teppich ausrollen dürfe, Xi Jinpings Rhetorik vom Freihandel eine bloße Farce sei und Donald Trump sich wie ein Kaiser ohne Kleider aufführe.

Doch die geopolitische Realität ist nun einmal kein La La Land. In weiten Teilen der Welt schert man sich wenig darum, ob die Ukraine weiterhin unterstützt wird oder nicht. Selbst eine demokratische Mittelmacht wie Südkorea nähert sich merklich Moskau an. Dabei sollte das Land es eigentlich besser wissen: Der Krieg in der Ukraine hängt direkt mit der koreanischen Halbinsel zusammen. Nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Soldaten nach Russland entsandt hat, erhält er nun Devisen und Militärtechnologie aus Moskau. Die neuen Waffensysteme Pjöngjangs werden längst zur direkten Bedrohung für Seoul.

Doch die Kritik Europas verhallt weitgehend – und wird gar als belehrend wahrgenommen. Auch für die meisten südostasiatischen Staaten fühlt sich der Krieg in der Ukraine weit entfernt an. China wird hier in Teilen eher als Anwalt des Globalen Südens wahrgenommen, der die Anliegen von Staaten ernst nehme, die über Jahrhunderte unter Kolonialismus und Unterdrückung litten.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

So formulierte es etwa Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim im Vorfeld des Apec-Gipfels. Gerne würde man dem gläubigen Muslim von der Seitenlinie aus zurufen, dass in der westchinesischen Provinz Xinjiang Hunderttausende Männer in politische Umerziehungslager gesteckt werden – für Vergehen wie das Tragen von Bärten und das Besitzen des Koran. Oder dass dieser Verfechter des Globalen Südens sich Taiwan einverleiben möchte und in Tibet die kulturelle Identität der Bevölkerung unterdrückt. Doch nützen würde dies wenig.

Umso wichtiger ist es, sich mit diesen unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Denn große Teile der Welt blicken mit ganz anderen Maßstäben auf die politischen Entwicklungen als Europa. Was in Europa als Schulterschluss der Autokraten zurückgewiesen wird, erscheint andernorts wertfrei als Ausdruck einer neuen Weltordnung. Insofern war der Shenzhen-Gipfel eine lehrreiche, aber deprimierende Veranstaltung.