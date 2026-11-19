Manchmal produziert die Weltgeschichte höchst symbolische Gleichzeitigkeit: Während der deutsche Kanzler Friedrich Merz in Berlin eine „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine versammelt, kommen im südchinesischen Shenzhen erstmals Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping zu einem Dreiergipfel zusammen. Und auch sie sprechen in der ikonischen Kylin Villa ausgiebig über die Ukraine.

Die Perspektive ist jedoch eine grundsätzlich andere: Drei autokratische Politiker, die sich als Friedensmächte inszenieren. „Frieden wurde noch nie dadurch geschaffen, dass man Möglichkeiten zum Austausch und zum Dialog ausschlägt“, legitimiert US-Präsident Trump das historische Treffen mit den zwei größten Kontrahenten der Vereinigten Staaten. Xi attestiert der Zusammenkunft eine „bahnbrechende Bedeutung“.

In Shenzhen waren die moralischen Pole offensichtlich auf den Kopf gestellt. So rief Russlands Präsident Putin, befreit von jeglicher Ironie, dazu auf, das System des Völkerrechts „stärken“ zu müssen, „einschließlich der UN-Charta und der darin verankerten Prinzipien“. Zudem hätten die drei Länder „zahlreiche gemeinsame Interessen bei der Beilegung regionaler Konflikte, darunter natürlich auch den Konflikt in der Ukraine“. Wer es nicht besser wüsste, könnte für einen Moment den Eindruck gewinnen, dass Russland das eigentliche Kriegsopfer sei.

Krieg in der Ukraine Mit dem Einmarsch im 24. Februar 2022 begann der groß angelegte russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits im März 2014 erfolgte die Annexion der Krim, kurz darauf entbrannte der Konflikt in den ostukrainischen Gebieten. ➝ Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine

Neuaufteilung der Welt

Anschließend merkte Putin an, dass man „auf der Grundlage (…) eines ausgewogenen Interessenausgleichs“ einen Beitrag zum Frieden auf der Welt leisten könne. Dahinter steht offensichtlich die Idee, vor der sich viele Mittelmächte fürchten: dass sich die drei Nuklearmächte die Weltkarte wie eine Pizza untereinander aufteilen.

Putin ist von dieser Vorstellung am stärksten angetan, schließlich könnte er dadurch die ehemaligen Ostblockstaaten wieder unter seine Knute bringen. Auch Trump dürfte Gefallen daran finden, dass ihm die westliche Hemisphäre als unangefochtener Hinterhof überlassen wird – allerdings steht ihm nach den Zwischenwahlen schon bald ein von den Demokraten kontrollierter Senat im Rücken, der den Handlungsspielraum des US-Präsidenten deutlich einschränken dürfte.

Xi hingegen dürfte bei all dem Gerede von Jalta 2.0 am meisten Vorsicht walten lassen: Schließlich präsentiert er sich auf der internationalen Bühne als Anwalt des globalen Südens, der eine stärkere Einbindung kleinerer Staaten fordert. Ein großer Deal unter den Weltmächten würde dem Ansehen Chinas empfindlich schaden. Zudem gilt das Wort Trumps in Peking ohnehin nur als unverbindliche Zusage.

„Das Denken des Kalten Krieges überwinden“

Xi Jinping hat vielmehr einen nüchternen Blick auf die Welt. Als überzeugter Leninist und strategischer Machtpolitiker achtet er weniger auf persönliche Chemie, als auf reale Kräfteverhältnisse. Sein langfristiges Ziel: Die USA aus dem Asien-Pazifik-Raum zurückzudrängen, damit sie der chinesischen Zwangseingliederung Taiwans nicht im Wege stehen.

Doch angesichts von Putin und Trump, die jeweils in der Ukraine und in Iran wenig erfolgreiche Kriege führen, wirkt Xi wie der verantwortungsvolle Erwachsene im Raum. Er rief seine Gegenüber dazu auf, man solle „das Denken des Kalten Krieges überwinden“ und die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit stärken.

Atomwaffen bezeichnete er als „Damoklesschwert“, das über der Menschheit schwebe. Sie sollten verboten und vollständig vernichtet werden, sagte Xi. All diese Punkte klingen vernünftig. Doch sie halten dem Abgleich mit der Realität nicht stand: China rüstet derzeit sein Atomarsenal massiv auf – um schon in wenigen Jahren mit Moskau und Washington gleichzuziehen.

„Putin ist mein Freund“

Die veränderte Weltordnung, sie hat spätestens seit diesem Donnerstag auch ihre entsprechenden Bilder gefunden: Ein US-Präsident, der lächelnd auf seinen russischen Amtskollegen zuschreitet, und die Konversation eröffnet mit: „Er ist mein Freund.“ Wer genau hinschaut, kann erkennen, wie sehr der ebenfalls anwesende US-Außenminister Marco Rubio seinen Groll stumm hinunterschlucken muss.

Auch Lee Jae-myung hat in Shenzhen als erster südkoreanischer Staatschef seit der Vollinvasion auf die Ukraine wieder Putin persönlich getroffen. Das scheinbar „spontane“ Zusammentreffen am Rande des APEC-Gipfels wirkte freundlich – obwohl Russland und Nordkorea eine beispiellose Militärkooperation eingegangen sind.

Russische Kampfflugzeuge bei Taiwan

Und nur wenige Kilometer südlich flogen den zweiten Tag in Folge russische Kampfflugzeuge rund um Taiwan. Dabei drangen zwei Langstreckenbomber in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) der demokratisch regierten Insel ein. Ganz offensichtlich testet Russland nicht nur in Europa die Grenzen der westlichen Ordnung, sondern tut dies auch im Asien-Pazifik-Raum – mutmaßlich im Auftrag Pekings.

Es ist beachtlich, dass Putin zum jetzigen Zeitpunkt wieder bei einem internationalen Forum, das immerhin die größten Volkswirtschaften der Welt beinhaltet, wieder derart hofiert wird. Doch wie die Financial Times im aktuellen Leitartikel festhielt, werden den Weltmacht-Fantasien des russischen Autokraten praktische Grenzen gesetzt: „Nach fast fünf Jahren Krieg, der verheerende Verluste in Höhe von schätzungsweise fast einer halben Million russischer Leben gefordert hat, kontrollieren Putins Streitkräfte immer noch kaum ein Fünftel des ukrainischen Territoriums. Der russische Staatschef befindet sich weder militärisch noch diplomatisch in einer glaubwürdigen Position, um Bedingungen zu diktieren“.