In der chinesischen Millionenmetropole Shenzhen kommen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin heute zu einem historischen Dreiergipfel zusammen. Im Mittelpunkt stehen der Ukrainekrieg, der Krieg im Iran, Handelskonflikte und die nukleare Abrüstung. Im Vorfeld traf Trump bereits beide Staatschefs zu Einzelgesprächen. Alle Entwicklungen im Live-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:

• Trump und Putin treffen sich erstmals seit mehr als einem Jahr persönlich.

• Trump und Xi betonen ihre guten Beziehungen und sprechen über den Ukrainekrieg, den Iran und den Handel.

• Historischer Dreiergipfel zwischen Trump, Xi und Putin steht bevor.

Dreiertreffen Xi, Trump und Putin gestartet

09.39 Uhr: Die Atommächte Russland, USA und China sind zu einem historischen Dreiertreffen zusammengekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin trafen sich zu dem Gespräch in einer Villa im chinesischen Shenzhen, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Dabei könnten nach Angaben aus US-Regierungskreisen unter anderem die Begrenzung von Atomwaffen sowie die Kriege in der Ukraine und im Iran zur Sprache kommen. (dpa/ap)

Treffen mit Trump: Xi nennt Chinas Beziehungen zu den USA „verbessert“

7.34 Uhr: Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat bei einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Donald Trump die Beziehungen der beiden Länder als „allgemein stabil und verbessert“ bezeichnet. Dies bringe „spürbare Vorteile für die Menschen beider Länder und bringt Stabilität und Sicherheit in die Welt“, sagte Xi am Donnerstag im südchinesischen Shenzhen. Nach dem bilateralen Treffen von Xi und Trump sollte ein historischer Dreiergipfel zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden. (afp)

Zweiertreffen Xi und Trump begonnen: Ukrainekrieg Thema

7.17 Uhr: Die Anführer der beiden größten Volkswirtschaften der Welt, Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump, sind zu einem Zweiergespräch in Shenzhen zusammengekommen. Sie trafen sich in einer Villa in der Millionenmetropole, wie chinesische Staatsmedien und US-Journalisten berichteten. Die Länder führen einen großen Handelskonflikt und sie stehen im Wettstreit um die führende Position in der Industrie um künstliche Intelligenz. Xi und Trump betonen ihren guten Draht zueinander und sahen sich in diesem Jahr schon mehrmals. Zudem ist ein historisches Dreiertreffen mit Kremlchef Wladimir Putin geplant.

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping die guten persönlichen Beziehungen zwischen beiden Staatschefs betont. „Ich werde Sie bitten, mehr für unsere Landwirte zu tun“, sagte Trump mit Blick auf weitere chinesische Käufe amerikanischer Agrarprodukte. Xi erklärte laut Übersetzung, Trumps Bemühungen würden „in die Geschichte eingehen“. Er sei entschlossen, mit dem US-Präsidenten zusammenzuarbeiten.

Trump hielt bei dem Treffen mit Xi eine Eingangsrede am Tisch, die über TV ausgestrahlt wurde – dabei sprach er die Kriege im Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukrainekrieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide – also auch Xi – sprechen. Ebenso sei es im Sinne von China und den USA, dass der Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Straße von Hormus funktioniere.

Zuvor hatte Trump auch Putin unter vier Augen getroffen. „Wunderbare Dinge können dabei herauskommen – oder zumindest angestoßen werden“, sagte Trump nach dem rund 40-minütigen Gespräch. Dabei bezeichnete er den russischen Präsidenten als Freund. „Wir haben seit vielen Jahren ein großartiges Verhältnis“, sagte Trump nach einem Handschlag mit Putin. (dpa/ap)

Trump trifft Putin in China zu Gespräch vor Dreiergipfel

6.24 Uhr: US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit mehr als einem Jahr zusammengekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Putin und Trump zur Begrüßung die Hände gaben. Putin lächelte. Trump sagte, aus dem Treffen könnten ein paar „wunderbare Dinge“ entstehen. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, wie US-Journalisten berichteten. Über mögliche Ergebnisse war zunächst nichts bekannt.

Dabei sollte es vor allem um den Ukrainekrieg gehen, wie der Kreml vorab mitgeteilt hatte. Trump will ein Ende des Krieges erreichen. Die beiden Staatschefs hatten sich zuletzt im August vorigen Jahres zu einem Gipfel in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Bei dem Gespräch in Shenzhen waren auch die Außen- und die Finanzminister der USA und Russlands anwesend.

Im fünften Jahr seines Angriffskrieges gegen die Ukraine steht Putin geschwächt da, weil er seine Invasionsziele bisher nicht erreicht hat. Zudem hat die Ukraine gerade zum dritten Mal in dieser Woche einen Schlag gegen die Brücke zu der von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ausgeführt. Für den Autoverkehr ist die Brücke gesperrt, weil ein Teil der Fahrbahn zerstört ist.

Die USA sind Vermittler in dem Konflikt. Trump kündigt seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 an, dass er den Krieg bald beenden werde. Doch diplomatische Versuche brachten nicht den gewünschten Erfolg.

Trump trifft im Anschluss auch Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen, bevor sie mit Putin zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen. Das Treffen gilt als historisch, weil noch nie Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben. Bei den Gesprächen soll es auch um Fragen der nuklearen Abrüstung gehen.

Die Treffen laufen anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels. Der Zusammenschluss umfasst 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik, darunter die USA, China und Russland. (dpa)

Trump witzelt vor Putin-Gespräch: „Wer ist das?“

5.59 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat vor dem Start seines Zweiergesprächs mit Kremlchef Wladimir Putin einen Witz platziert. Er zeigte beim Betreten des Raumes auf den russischen Präsidenten, der sich dort bereits befand und fragte: „Wer ist das?“ Danach lachte er selbst über seinen Spruch und fügte hinzu: „Er ist mein Freund.“ Trump fällt auf Gipfeln und hochrangigen Treffen immer wieder dadurch auf, dass er flapsige Bemerkungen oder Witze macht. (dpa)