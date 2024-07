Alkoholkonsum in Europa : Der versoffenste Kontinent

Nirgends wird so viel gesoffen wie in der Region Europa. Die WHO teilt mit, dass Eu­ro­päe­r*in­nen pro Jahr 9,2 Liter Reinalkohol konsumieren.

KOPENHAGEN/GENF epd | Die Weltgesundheitsorganisation hat vor dem alarmierend hohen Alkoholkonsum in der Region Europa gewarnt. Die Erwachsenen in den 53 Ländern trinken mehr Alkohol als die Einwohner in allen anderen Regionen, wie die WHO am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte. Rund 9,2 Liter reiner Alkohol werde pro Kopf pro Jahr in der Region Europa konsumiert. Damit seien die Menschen in der Region Europa die „stärksten Trinker in der Welt“.

Zugleich weise die Region, die Europa und Zentralasien umfasst, die niedrigste Rate von Menschen auf, die überhaupt keinen Alkohol konsumierten. Die WHO bezieht sich auf Daten aus dem Jahr 2019.

Nahezu 800.000 Todesfälle pro Jahr seien auf das Trinken zurückzuführen. Alkohol sei der Grund für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen und Leberzirrhose. Alkohol könne auch das Wohlbefinden der trinkenden Menschen massiv schädigen. Darüber hinaus sei Alkohol Ursache für häusliche Gewalt, Verletzungen, Unfälle und das Auseinanderbrechen von Familien.

Männer (14,9 Liter) trinken den Angaben nach pro Jahr fast viermal so viel Alkohol wie Frauen (vier Liter). Im Jahr 2019 habe es in der europäischen Region mehr als 470 Millionen „aktuelle Trinker“ gegeben. Dabei handele es sich um Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten Alkohol konsumiert haben. Schätzungen zufolge litten elf Prozent der Erwachsenen in der Region an einer Alkoholkonsumstörung, und 5,9 Prozent der Erwachsenen lebten mit einer Alkoholabhängigkeit.

Nur zwölf Länder in der Region hätten seit 2010 deutliche Fortschritte bei der Verringerung des Alkoholkonsums gemacht, hieß es. Das WHO-Regionalbüro Europa hat seinen Sitz in Kopenhagen.