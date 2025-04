+++ Nachrichten im Nahostkrieg +++Israel hat Krankenhaus in Gaza-Stadt angegriffen

Israel hat Krankenhaus in Gaza-Stadt angegriffen

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist palästinensischen Angaben zufolge am Sonntag ein Krankenhaus getroffen und teilweise zerstört worden. Die israelische Luftwaffe habe nach Mitternacht ein Gebäude des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt angegriffen, erklärte die Zivilschutzbehörde. Über mögliche Opfer machte sie zunächst keine Angaben. Die israelische Armee teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass sie den Vorfall untersuche.

Israel hatte zuvor die Einnahme der zwischen den Städten Rafah und Chan Junis gelegenen sogenannten Morag-Achse bekannt gegeben und erklärt, es werde die Angriffe im Gazastreifen ausweiten.

Der Luftangriff erfolgte „nur wenige Minuten nach der Warnung der (israelischen) Armee, das Gebäude zu evakuieren, in dem sich Patienten, Verletzte und ihre Begleiter befanden“, erklärte der Zivilschutz weiter. Bei dem Angriff seien das Operationsgebäude und die Station für die Sauerstofferzeugung für die Intensivstationen zerstört worden.

Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel sind Krankenhäuser im Gazastreifen wiederholt Ziel von Angriffen geworden. Die israelische Armee beschuldigt die Hamas, in Tunneln unter den Krankenhäusern Kommandozentralen eingerichtet zu haben. (afp)

Tote bei israelischem Angriff auf ein Auto in Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto im Zentrum des Gazastreifens hat es palästinensischen Angaben zufolge mehrere Tote gegeben. Sieben Menschen seien am Morgen in der Stadt Deir al-Balah ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen in dem Küstengebiet. Angaben zur Identität der Opfer gab es zunächst nicht. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Die Angaben aus dem Gazastreifen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. (dpa)

Hamas veröffentlicht erneut Video von israelischer Geisel

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat erneut ein Video von einer israelischen Geisel veröffentlicht. Das Forum der Geiselfamilien erklärte am Samstag, bei der Geisel handle es sich um den US-Israeli Edan Alexander, der als Soldat an der Grenze zum Gazastreifen eingesetzt war und beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt wurde.

In dem mehr als dreiminütigen Video sagt der 21-Jährige, er wolle für das jüdische Pessach-Fest nach Hause zurückkehren. Außerdem wirft Alexander dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu vor, ihn nicht freibekommen zu haben. Unklar war, wann das Video aufgenommen wurde. Veröffentlicht wurde es vom bewaffneten Arm der Hamas, den Essedin-al-Kassam-Brigaden. (afp)

Hunderte erinnern zum Pessach-Fest an Geiseln

In der israelischen Großstadt Tel Aviv erinnerten mehrere Hundert Menschen während des Pessach-Festes, einem der wichtigsten jüdischen Feste, an das Schicksal der Geiseln. Unter freiem Himmel beim sogenannten Seder-Mahl hielten einige an ihrem Tisch symbolisch einen leeren Stuhl frei, andere stellten Bilder der Geiseln auf. Das Mahl erinnert an die in der Bibel beschriebene Gefangenschaft des Volkes Israel und seine Befreiung aus der Sklaverei. (dpa)