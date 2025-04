+++ Nachrichten im Nahostkrieg +++Israelische Armee hat Rafah vollständig umzingelt

Rafah und Chan Junis sind voneinander abgeschnitten

Das israelische Militär hat nach Angaben eines Sprechers die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vollständig umzingelt. Die Gebiete von Rafah und Chan Junis seien voneinander abgeschnitten, hieß es am Samstag. Nach israelischen Militärangaben wurden im Rahmen des eineinhalbwöchigen Einsatzes Dutzende Hamas-Kämpfer getötet und Tunnel der Organisation zerstört.

Mit der Eroberung des sogenannten Morag-Korridors sind die Städte Rafah und Chan Junis im Süden voneinander getrennt. Zusammen mit dem weiter nördlich gelegenen Netzarim-Korridor entsteht so faktisch eine Dreiteilung des Gazastreifens. Verteidigungsminister Israel Katz sprach von eroberten Gebieten, die als israelische „Sicherheitszonen“ dienen sollen. (dpa)

Bewohner von Chan Junis zur Evakuierung aufgerufen

Die israelische Armee hat die Bevölkerung der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens zur Evakuierung aufgerufen. Israelische Soldaten seien in der Gegend mit großer Truppenstärke im Einsatz und würden jeden Ort angreifen, von dem aus Raketen abgefeuert würden, erklärte ein israelischer Armeesprecher am Samstag im Onlinedienst X. Die Bewohner von Chan Junis sollten sich sofort in die weiter westlich gelegene Ortschaft Al-Mawasi begeben.

Zuvor hatte die israelische Armee erklärt, drei aus dem Süden des Gazastreifens abgefeuerte „Projektile“ abgefangen zu haben. Verletzt worden sei niemand.

Ebenfalls am Samstag kündigte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz an, Israel werde seine Militäroffensive im Gazastreifen auf fast das gesamte Palästinensergebiet ausweiten. Von der Intensivierung des Einsatzes werde „fast der ganze Gazastreifen“ betroffen sein.

Der israelische Militäreinsatz im Gazastreifen war durch den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Anfang dieses Jahres galt zwischenzeitlich eine Waffenruhe. Nachdem deren erste Phase auslief und keine Einigung auf eine zweite Phase erzielt wurde, nahm Israel Mitte März seine massiven Luftangriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen wieder auf. Zudem startete sie neue Bodeneinsätze in dem Palästinensergebiet. (afp)

Kardinal bezeichnet Situation im Gazastreifen als katastrophal

Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, hat die Situation im Gazastreifen als katastrophal bezeichnet. Der erste Eindruck sei ein verlassenes Land und die Menschen lebten dort „mitten im Nichts und Nirgendwo“, sagte der Kardinal in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem TV-Sender Welt. „Man findet kilometerweit kein einziges stehendes Haus. Berge von Müll, dieser Geruch, weil das Abwassersystem nicht funktioniert.“ Als Kirchenvertreter hat Pizzaballa mehrfach den Gazastreifen besucht, rund 600 Christen leben noch dort, die meisten auf dem Gelände einer Kirche.

Seine Kirche liefere derzeit Essen für rund 40.000 Menschen in das Kriegsgebiet. Zudem versuche man, die christliche Gemeinde zu schützen, so gut man es könne. „Wir sind ziemlich aktiv, aber die Situation ist katastrophal“, sagte Pizzaballa, der als Lateinischer Patriarch verantwortlich für die Katholiken in Israel und in den Palästinensergebieten ist.

Er hoffe, dass die Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der Hamas bald Ergebnisse zeigten. „Falls es scheitert, wird es eine sehr problematische, sehr katastrophale Situation geben, noch schlimmer als jetzt“, sagte der Kardinal. Der israelischen Regierung warf er vor, keine Vision für die Zeit nach dem Krieg zu haben. „Palästinenser und Israelis werden weiter hier leben, sie brauchen eine Vision, sie brauchen einen Rahmen, um in diesem Land zu leben, einer in der Nähe des anderen.“ Allerdings gebe es auch sehr große Unterschiede bei den Positionen der Palästinenser, deren Gesellschaft zersplittert sei. „Das ist Teil des Problems.“ (epd)

Hamas-Delegation zu Verhandlungen nach Ägypten gereist

Eine hochrangige Hamas-Delegation will nach Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation nach Kairo reisen und dort mit den ägyptischen Vermittlern neue Waffenruhe-Verhandlungen für den Gazastreifen führen. „Wir hoffen, dass das Treffen zu echten Fortschritten führt“, sagte ein mit dem Verhandlungen vertrauter Hamas-Vertreter am Samstag. Die Delegation solle noch im Laufe des Tages die ägyptische Hauptstadt erreichen.

Die Hamas wolle eine Beendigung des Krieges und „den vollständigen Abzug“ der israelischen Armee aus dem Gazastreifen, sagte der Vertreter der Palästinenserorganisation, der anonym bleiben wollte.

Ägypten vermittelt neben anderen Ländern zwischen Israel und der Hamas. Israelischen Medienberichten zufolge hatten zuletzt Israel und Ägypten Entwürfe für einen möglichen Waffenstillstand und eine Geiselfreilassung ausgetauscht. Die Hamas habe aber noch keine neuen Vorschläge erhalten, sagte ihr Vertreter.

Während einer ersten Waffenruhe vom 19. Januar bis zum 17. März wurden 25 Geiseln lebend freigelassen und die sterblichen Überreste von acht Geiseln übergeben. Im Gegenzug wurden etwa 1800 palästinensische Häftlinge freigelassen. Bemühungen um eine Fortsetzung der Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln sind bislang gescheitert. (afp)

Spaniens öffentliches TV will Debatte über ESC-Teilnahme Israels

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft Spaniens (RTVE) hat angesichts des Kriegs im Gazastreifen eine „Debatte“ über die Teilnahme Israels am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gefordert. RTVE habe einen Brief an die Europäische Rundfunkunion (EBU) gesendet, welche die Veranstaltung organisiert, und „eine Debatte über die Teilnahme des israelischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens (KAN) an dem Wettbewerb gefordert“, hieß es in einer Erklärung von RTVE am Freitag.

Der ESC ist eines der größten Live-Fernsehereignisse der Welt und wird dieses Jahr im schweizerischen Basel ausgetragen. Die Halbfinals finden am 13. und 15. Mai statt, der Sieger wird dann am 17. Mai im Finale gekürt.

Die Rundfunkanstalten der teilnehmenden Länder wählen die Kandidaten aus, die sie in dem Wettbewerb vertreten. Wenn KAN nicht teilnehmen darf, gäbe es also keinen israelischen Starter beim diesjährigen ESC.

RTVE erklärte, es wäre „angemessen, wenn die EBU die Existenz dieser Debatte anerkennen und ein Diskussionsforum für die EBU-Mitgliedssender über die Teilnahme des öffentlich-rechtlichen israelischen Fernsehens bereitstellen würde“. Die spanische Rundfunkgesellschaft begründete seine Bedenken mit der „Situation im Gazastreifen“.

Die EBU antwortete, sie schätze „die Bedenken (…) zum aktuellen Konflikt im Nahen Osten“, fügte jedoch hinzu, dass alle ihre Mitglieder berechtigt seien, an dem Musikwettbewerb teilzunehmen.

Im März waren zwei Petitionen bei der finnischen Rundfunkgesellschaft eingegangen, die das Ziel hatten, einen Ausschluss Israels vom ESC zu erwirken. Eine wurde von mehr als 10.000 Menschen unterzeichnet.

Beim ESC 2024 im schwedischen Malmö protestierten tausende Menschen gegen die Teilnahme Israels.

Israel wird beim diesjährigen ESC in Basel von Yuval Raphael vertreten, einer Überlebenden des Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. (afp)