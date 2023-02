+++ Live-Ticker zur Wahl in Berlin +++ : Viel Zeit für Kaffee in Wahllokalen

Die Wiederholung der Wahlen in Berlin am Sonntag läuft bisher problemlos. Die Wahlbeteiligung ist bislang etwas niedriger als 2016. Giffey trifft zwei Einhörner.

🐾 14:55 Uhr: Die drei??? und das Rote Rathaus

Um wen geht es noch einmal bei der heutigen Wahl? Franziska Giffey (SPD) möchte Regierende Bügermeisterin bleiben. Kai Wegner (CDU) und Bettina Jarasch (Grüne) wollen Giffey im Roten Rathaus ablösen. Was unterscheidet die Spitzenkandidat:innen? Die taz-Berlin-Redakteure Bert Schulz und Stefan Alberti stellen sie vor. (taz)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

🐾 14:45 Uhr: Twitter trendet nach rechts

Unabhängig vom realen Wahlausgang in Berlin lässt sich eine deutliche Veränderung auf Twitter beobachten. Unter dem laut einschlägigen Tools am meisten genutzten Hashtag #Berlinwahlen2023 wird überdeutlich gegen die amtierende rot-grün-rote Koalition gepostet, mit teils klarer Tendenz zur Hetze. Und stark für die AfD. Das war vor anderthalb Jahren noch deutlich anders.

Deutlich gelassener geht es unter den Hashtags #Berlinwahl, #aghw23 und #agh zu. Dennoch ist unübersehbar, dass sich der Meinungsmainstream auf Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk deutlich nach rechts verschoben hat. (taz)

14:30 Uhr: 8.000 mehr Wahl­hel­fe­r:in­nen

Ein erstes Ergebnis der Berlin-Wahl liegt vor: Laut Landeswahlleiter sind an diesem Sonntag 42.000 Wahl­hel­fe­r:in­nen im Einsatz. Bei der verkorksten Wahl im September 2021 waren es nur 34.000. Diesmal sind also 23 Prozent mehr im Einsatz.

Zudem gibt es anders als vor anderthalb Jahren diesmal parallel keine Bundestagswahl, keinen Volksentscheid und auch keine Straßensperrungen durch den Berlin-Marathon. So ist es wenig überraschend, dass es bisher diesmal deutlich besser läuft. (dpa/taz)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

🐾 14:25 Uhr: Endlich mal eine Schlange vorm Wahllokal

Wahllokal in der Leberstraße in Schöneberg gegen Mittag: Vor der Tür muss man anstehen, weil drinnen alles voll ist. Dauert aber nur fünf Minuten. Trotzdem biegt einer ab und knurrt: „War ja klar, dass es wieder nicht funktioniert.“ Drinnen freuen sich die Wahl­hel­fe­r*in­nen eher über die hohe Wahlbeteiligung. Und die Wäh­le­r*in­nen in der Schlange vor der Wahlurne harren geduldig aus. (taz)

14:15 Uhr: Wahlbeteiligung bisher etwas niedriger als 2016

Die Beteiligung bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus fällt bislang etwas geringer aus als bei der Wahl 2016. Um 12.00 Uhr lag sie bei 23,4 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. 2016 lag die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 25,1 Prozent. Die Abstimmung in den 2.257 Berliner Wahllokalen verlaufe bisher ruhig, hieß es weiter. Bei der Angabe zur Beteiligung wurden laut der Mitteilung die ausgestellten Wahlscheine berücksichtigt.

Ein direkter Vergleich mit dem Wahlgang 2021 ist nicht möglich. Damals wurde laut Wahlleiter die Beteilugung nur für die parallel laufende Bundestagswahl ermittelt. Da habe sie bis zum mittag bei 27,4 Prozent gelegen. (dpa/taz)

🐾 13.45 Uhr: Das Richtige, natürlich!

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Ein Restaurant am Grunewaldturm. Hunde bellen, ein paar Menschen sitzen in der Sonne. Zwei grauhaarige Damen suchen die Toilette. Für Nichtgäste 50 Cent. Austausch beim Händewaschen auf dem Klo. Ob sie schon gewählt haben? Natürlich. Und was, wenn man fragen darf? Das Richtige! Die Ältere von beiden ergänzt: „Sollte alles so bleiben, wie es ist!“ Wo sie wohen? In Steglitz-Zehlendorf, sagt die Jüngere und dann mit musterndem Blick auf meine schwarze Fahrradmontour: Und Sie – aus Kreuzberg?! Nee, knapp daneben, aus Schöneberg. Und gewählt habe ich auch schon. Das Richtige natürlich! (plu/taz)

13:45 Uhr: Giffey trifft Einhörner

Berlins Regierende Bürgermeister Franziska Giffey hat den Wahlkampf als „sehr intensiv“ bezeichnet. „Wir haben alles gegeben, was möglich war“, sagte die SPD-Spitzenkandidatin am Rande ihrer Stimmabgabe am Sonntagmittag. „Wir wollen gerne führende Kraft in dieser Stadt bleiben.“ Beim Wahlgang hatte sie eine besondere Begegnung: Sie traf an ihrem Wahllokal in Friedrichshain auf zwei Leute im Einhorn-Kostüm.

Bislang höre sie, dass der Verlauf in den Wahllokalen gut sei, so Giffey. „Die Menschen kommen.“ Es sei auch sehr gutes Wahlwetter, weder mit Eis, Schnee oder Regen. „Man kann das wunderbar mit einem Sonntagsspaziergang verbinden.“ Sie hofften auf eine gute Wahlbeteiligung. (dpa)

13:30 Uhr: Wahlleiter meldet nur kleinere Probleme

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat nach Einschätzung von Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit nur wenigen Zwischenfällen begonnen. „Es gibt immer mal kleinere Probleme, die auftauchen“, sagte Bröchler am Sonntagmittag der Deutschen-Presse Agentur. So habe etwa eine Schaltung bei einer Telefonanlage nicht funktioniert. Dies habe der Anbieter aber in kurzer Zeit behoben.

Nach Angaben Bröchlers hatte etwa im Stadtteil Moabit ein Schlüssel für eine Wahlurne gefehlt. Auch dieser sei schnell herangeschafft wordem, sagte er. Zudem hätten sich mehr Wahlhelfer als erwartet coronabedingt krankgemeldet. „Das konnten wir aber ausgleichen.“ Bei seinem eigenen Wahlgang in Pankow sei alles problemlos abgelaufen. Von einem ganz pannenfreien Sonntag gehe er dennoch nicht aus, sagte der Landeswahlleiter am Morgen, der nach eigenen Angaben in weiteren Wahlbüros in Pankow sowie Lichtenberg und Berlin-Mitte unterwegs war.

„Wir sollten so gegen 18 Uhr alle Informationen zusammenhaben, was im Großen und Ganzen gut gelaufen ist, ich hoffe möglichst viel, und wo es halt auch zu kleineren Pannen gekommen ist“, sagte Bröchler. „Denn das wird auch passieren.“ Es gebe keine fehlerlose Wahl. Deshalb spreche er gerne von einer „reibungsarmen“ Wahl. „Also kleinere Wahlfehler werden auch heute vorkommen, aber eben quasi nicht diese strukturellen Fehler, wie wir sie 2021 hatten.“ (dpa)

🐾 13:15 Uhr: Erste Prognosen für Schlagzeilen am Montag

Der Berliner Wahlforscher Thorsten Faas – wir hatten ihn weiter unten schon erwähnt – hat offenbar gute Laune und prognostiziert schon mal mögliche Schlagzeilen für den Montag nach der Wahl. „Keine Schlange und überall Stimmzettel: Kann da alles mit rechten Dingen zugegangen sein?“, schreibt er auf Twitter. Und: „Söder will Berliner Finanzausgleich kürzen: Zu vielen Wahl­hel­fe­r*in­nen wurde viel zu viel Geld gegeben, was Bayern erwirtschaftet hat!“

Bei Letzterer muss er sich aber gleich korrigieren. Schließlich würde Söder nicht gendern. (taz)

🐾 12:55 Uhr: Bericht der frühen Schwiegermutter

Die Schwiegermutter kommt am Wahlsonntag deutlich zu früh im Pankower Norden an, um die Kinder zum Schlittschuhlaufen abzuholen. Es sei gerade mal 9 Uhr gewesen, aber „keine Schlange, nix los!“, berichtet sie über ihre Nichterlebnisse in einem Pankower Wahllokal. Sie sei gleich dran gewesen, dabei hatte sie noch extra Zeitpuffer zum Anstehen eingeplant, sie will nämlich mit den Kindern die Erste auf dem Eis sein.

Jetzt hat sie eben noch Zeit für einen Kaffee, auch gut. Bloß ein bisschen Stress habe es gegeben, erzählt sie am Küchentisch, als sich jemand laut über die Wahlwerbung der AfD beschwert habe, die wohl recht dicht dran am Wahllokal geklebt war. In ihrem Wahlbezirk war die AfD 2021 recht stark. Neue Wahl, neues Glück – hoffentlich nicht für die AfD. (akl/taz)

🐾 12:45 Uhr: Wahlhelferin wartet mit Kaffee

Vor dem Wahllokal Bülowstraße Ecke Frobenstraße in Schöneberg steht eine Wahlhelferin mit einem Kaffeebecher vor der Tür und freut sich über unser Kommen, eine Gruppe von sechs Leuten aus einem ehemals besetzten Haus. Wenig los, sagt sie. Muss besser werden. Warum? Na wir wollen natürlich eine hohe Wahlbeteiligung. Die Personalausstattung ist opulent, an jeder Tür im Eingangsbereich ein Wahlhelfer, der nochmals unsere Unterlagen prüft. Statt wie früher zwei Wahlkabinen gibt es vier. Kann eigentlich nichts schiefgehen, außer dass die Wähler nicht kommen. Aber die Schöneberger stehen erfahrungsgemäß etwas später auf. (plu/taz)

12:30 Uhr: Wahlforscher bittet um Lockerheit

Der Wahlforscher Thorsten Faas warnt vor einer vorschnellen Bewertung von Komplikationen bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. „Kleine Vorwarnung. Jede minimalste Komplikation wird heute vermutlich minutiös berichtet u möglicherweise auch skandalisiert. Bisschen locker bleiben“, schrieb Faas am Sonntag auf Twitter.

Er gehe davon aus, dass die Berlinerinnen und Berliner am Wahlsonntag sehr sensibel seien für kleine Auffälligkeiten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das sei auch richtig. „Jeder Fehler sollte ernst genommen werden. Es geht nicht darum, die Augen zuzudrücken.“ Wichtig sei aber abzuwarten, wie es sich insgesamt entwickele und dann die Situation zu bewerten, betonte Faas. (dpa)

12:15 Uhr: Polizei sichert Wahlablauf

Die Berliner Polizei sichert die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus nach eigenen Angaben mit bis zu 1.700 Einsatzkräften ab. Die Polizistinnen und Polizisten seien bis etwa 21.00 Uhr zusätzlich stadtweit unterwegs, sagte eine Behördensprecherin am Sonntag. Es gehe um den Schutz der insgesamt mehr als 2.200 Wahllokale, des Abgeordnetenhauses und von Regierungsgebäuden.

„Ziel ist, den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu sichern“, so die Sprecherin. Für den Wahlsonntag sei eine „Besondere Aufbauorganisation“ gebildet worden, um den zusätzlichen Personaleinsatz bewältigen zu können. So würden etwa keine größeren Kundgebungen vor Wahllokalen zugelassen, weil dies den Zutritt behindere. Zudem gelte es, Störaktionen zu verhindern. Bislang lägen der Polizei aber keine Hinweise dafür vor, dass die Wahl durch Aktionen behindert werden solle. (dpa)

🐾 12:00 Uhr: taz-Analyse möglicher Wahlausgänge

Vertraut man den letzten Umfragen, wird die CDU die Abgeordnetenhauswahl gewinnen. Sie würde zwar stärkste Partei, wer aber danach regiert, ist völlig offen – wenige Prozent entscheiden. taz-Redakteur Stefan Alberti gibt den Überblick. (taz)

11:30 Uhr: Spit­zen­kan­di­da­t:in­nen haben schon abgestimmt

In Berlin haben die ersten Spit­zen­kan­di­da­t:in­nen ihre Stimme bei der Wiederholung des Abgeordnetenhauses abgegeben. Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen, kam am Sonntagmorgen mit ihrem Mann Oliver ins Wahllokal im Ortsteil Schmargendorf. „Meine Kreuzchen sind gesetzt“, twitterte sie später.

Auch CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kam mit Partnerin zur Stimmabgabe in die Grundschule am Ritterfeld. Gut gelaunt verließ er anschließend händchenhaltend mit Partnerin Kathleen Kantar das Wahllokal im Ortsteil Kladow. (dpa)

🐾 10:30 Uhr: Hoher Andrang an Wahl­hel­fe­r:in­nen

Bei der Wiederholung der Wahlen in Berlin sind die Wahllokale offenbar deutlich besser aufgestellt als im September 2021.

So war um kurz nach 8 Uhr, die Wahl hatte gerade begonnen, schier kein Durchkommen zum Wahllokal 323 in der Schweizerhof-Grundschule, berichtet ein taz-Kollege. Das habe aber nicht an langen Warteschlangen gelegen, sondern an sichtlich mehr Wahlhelferinnen und Wahlhelfern als im September 2021. Auch die Räumlichkeiten seien besser gewählt. Statt in einem Klassenzimmer stehen nun mehrere Wahlkabinen in der Schul-Aula.

Ähnlich sieht es in einem Wahllokal an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte aus. Dort warten nun drei Kabinen, statt nur zwei bei der ersten Wahl. So kommen alle Früh­wäh­le­r:in­nen gleich zum Zug, niemand muss warten.

Zudem ist hier diesmal nur ein einziges Wahllokal untergebracht. Bei der ersten Wahl war es zusammen mit 5 weiteren in einer Grundschule untergebracht, vor der sich lange Schlangen gebildet hatten.

Alle taz-Kolleg:innen, die am Morgen ihre Stimmen abgegeben haben, berichten einhellig, dass es vor Ort diesmal deutlich besser ablaufe als 2021. (taz)

9:15 Uhr: Wahlleiter zufrieden mit dem Start

Gut 16 Monate nach der von Pannen und organisatorischen Problemen geprägten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die Abstimmung an diesem Sonntag begonnen.

Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 8 Uhr. Landeswahlleiter Stephan Bröchler zeigt sich zum Start der Wiederholungswahl für das Abgeordnetenhaus in Berlin optimistisch. „Ich bin zuversichtlich, dass heute alles hoffentlich gut funktioniert“, sagte er am Sonntagmorgen nach dem Wählen vor einem Wahllokal in Pankow. Bei ihm selbst sei am Morgen alles problemlos abgelaufen. (dpa)

8:30 Uhr: Wahllokalesuche online

Nicht alles läuft genauso wie bei der ersten Wahl 2021 – zum Glück. So wurde offenbar einige Wahllokale an andere Orte verlegt. Wähler:innen, die ihre Wahlaufforderung verlegt haben und nun nicht wissen, wo sie ihre Stimme abgeben können, finden den richtigen Ort online über die Wahllokalsuche des Landeswahlleiters. (taz)

8:00 Uhr: Wiederholung der Berlin-Wahl startet

Etwa 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind am Sonntag aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen.

Auch die Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen finden noch einmal statt: Hierbei können 2,7 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben, darunter auch 16- und 17-jährige Deutsche und in Berlin lebende ausländische EU-Bürger ab 16 Jahren.

Angeordnet hatte die in Deutschland in dieser Form noch nie dagewesene Wahlwiederholung der Berliner Verfassungsgerichtshof. Er erklärte die Abstimmung vom 26. September 2021 wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig. (dpa)

7:45 Uhr: Wahlwiederholung kann Regierung ändern

Die Wiederholungswahl könnte die politischen Verhältnisse in der Stadt verändern. Seit 2016 regieren SPD, Grüne und Linke zusammen, im Dezember 2021 erneuerten sie die Koalition. Seither ist die frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) Regierende Bürgermeisterin, sie muss nun aber um ihr Amt fürchten.

Möglich wären nach den letzten drei Umfragen vom vergangenen Donnerstag unterschiedliche Bündnisse. Neben einer CDU-geführten Koalition wäre auch denkbar, dass SPD, Grüne und Linke zusammen weiterregieren. Die CDU könnte also trotz eines Wahlsiegs am Ende leer ausgehen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch präferiert nach eigener Aussage eine Fortsetzung der bisherigen Koalition, allerdings unter ihrer Führung. Die SPD und Giffey wiederum trafen keine Koalitionsaussage.

Wer auch immer künftig in Berlin koaliert, kann es maximal bis 2026 tun. Da es sich um eine Wiederholungs- und keine Neuwahl handelt, ändert sich nichts an der Legislaturperiode. Sie begann 2021 und dauert fünf Jahre. Die Parteien müssen mit denselben Bewerberinnen und Bewerbern antreten wie bei der Pannen-Wahl. Direktkandidaten, die nicht nochmals antreten wollten oder konnten, wurden durch Nachrücker von den Parteilisten ersetzt.

Regulär besteht das Berliner Abgeordnetenhaus aus 130 Abgeordneten. Aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 147. Sechs Parteien sind dort vertreten: SPD, Grüne, CDU, Linke, AfD und FDP.

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 hatte die SPD mit 21,4 Prozent der Zweitstimmen gewonnen, ihrem historisch schlechtesten Ergebnis in Berlin. Es folgten die Grünen mit ihrem bis dato besten Berliner Ergebnis von 18,9 Prozent. Die CDU folgte mit 18,0 Prozent und konnte damit ihr historisch schlechtestes Berlin-Resultat von 2016 (17,6 Prozent) nur knapp überbieten. Die Linke erreichte 14,1 Prozent, die AfD 8,0 Prozent und die FDP 7,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,4 Prozent. Der recht hohe Wert war auch der Tatsache geschuldet, dass im September 2021 parallel noch die Bundestagswahl stattfand.

Hauptthemen im Wahlkampf, in dem auch Risse zwischen den bisherigen Koalitionspartnern SPD und Grüne deutlich wurden, waren Wohnungsbau und Mieten, die Modernisierung der Verwaltung sowie die Klima- und Verkehrspolitik. Nach den Silvesterkrawallen mit Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte wurde heftig über Jugendgewalt, Täter mit Migrationshintergrund und Integrationsprobleme diskutiert. Zudem stritten die Parteien über die Umsetzung des Volksentscheids für eine Enteignung großer Wohnungskonzerne 2021. Das Thema könnte bei Koalitionsverhandlungen nach der Wahl eine große Rolle spielen. (dpa)