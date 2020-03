+++ Corona-News am Freitag +++ : Brennpunkt New York

Abiturprüfungen in NRW um drei Wochen verschoben. Die USA sind das Land mit den meisten Infizierten. Erste Todesfälle in Uzbekistan und Südafrika.

11.01 Uhr: Wegen der enormen Arbeitsbelastung für Beschäftigte in versorgungsrelevanten Bereichen fordert die Gewerkschaft Verdi eine steuerfreie Prämie von 500 Euro. Die Arbeitgeber sollten die finanzielle Anerkennung monatlich zahlen, solange die Krise andauere, erklärt Verdi-Chef Frank Werneke.

10.25 Uhr: Die Abiturprüfungen für rund 88.000 angehende Abiturienten in Nordrhein-Westfalen werden um drei Wochen verschoben, wie Schulministerin Yvonne Gebauer mitteilt. Die Prüfungen beginnen demnach am 12. Mai.

10.13 Uhr: Das Forschungsinstitut Prometeia rechnet dieses Jahr mit einem Einbruch des italienischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,5 Prozent. Zugleich werde die Verschuldung in Italien bis zum Jahresende auf 150 Prozent des BIP steigen, erklären die Experten.

9.58 Uhr: Flächendeckende Coronatests wie in Südkorea seien in Deutschland undurchführbar, sagt Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, dem Nachrichtenportal t-online. Grund dafür sei die unzureichende Anzahl der Amtsärzte, so Teichert.

9.45 Uhr: Die Regierung von Malaysia stellt ein umgerechnet 52,45 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket vor, das betroffene Bürger und Unternehmen unterstützen soll. Die Zahl der dort bestätigten Infektionen hat sich diese Woche auf über 2.000 verdoppelt, 23 Todesfälle wurden bislang erfasst.

9.37 Uhr: In Russland ist die Zahl der bestätigten Coronafälle nach Behördenangaben um 196 auf 1.036 gestiegen. Das ist der bislang höchste Zuwachs binnen eines Tages. Zudem wurde der mittlerweile vierte Todesfall gemeldet.

9.26 Uhr: Usbekistan meldet den ersten Todesfall, es handelt sich laut Gesundheitsministerium um eine 72-jährige Frau. Das Innenministerium weitet seine Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus und setzt den Passagierverkehr zwischen den einzelnen Landesteilen bis auf weiteres aus.

8.40 Uhr: Der stellvertretende Fraktionschef Carsten Linnemann (CDU) fordert von der deutschen Wirtschaft Vorschläge zu Exit-Strategien für die Zeit nach Ostern. Es sei zu klären, wie man auf längere Sicht den Handel und die Gastronomie wieder öffnen und gleichzeitig vernünftig und adäquat mit diesem Virus umgehen könne, sagt der CDU-Politiker zu RTL/ntv. Dazu brauche Deutschland eine Ausweitung der Tests.

8.42 Uhr: Ungarns Regierung verhängt eine zweiwöchige Ausgangssperre ab Samstag. Einkäufe und körperliche Betätigungen im Freien sind weiterhin erlaubt, allerdings gilt ein Kontaktverbot, wie Ministerpräsident Viktor Orban mitteilt. Aktuell sind 300 Infektionen und zehn Todesfälle bestätigt.

8.30 Uhr: Volkswagen ruft die Europäische Zentralbank (EZB) dazu auf, zur Stabilisierung der Märkte verstärkt kurzfristige Schuldtitel von Firmen zu kaufen.

8.16 Uhr: Erstmals meldet auch Südafrika Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Zwei Menschen seien an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Infektionen stieg auf über 1.000.

7.56 Uhr: Chinas Präsident Xi Jinping hat nach Angaben seiner Regierung in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump für eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen geworben. China sei bereit, die USA im Umgang mit dem Coronavirus zu unterstützen. Zuvor hatten Trump und verschiedene ranghohe US-Politiker die chinesische Regierung im Zusammenhang mit der Coronakrise wiederholt kritisiert.

7.44 Uhr: Nach zahlreichen anderen Notenbanken hat nun auch die indische Zentralbank ihre Zinsen gekappt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.

6.25 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der bekannten Infektionen in Deutschland mit 42.288, das sind 5.780 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle steigt um 55 auf 253.

4.53 Uhr: Australien stellt Tausende aus dem Ausland heimkehrende Bürger unter Quarantäne. In Australien sind bis heute 3.000 Infektionen bekanntgeworden. Anfang März waren es noch weniger als 100.

4.01 Uhr: Singapore Airlines hat sich nach eigenen Angaben Finanzmittel in Höhe von bis zu 13 Milliarden Dollar gesichert, um durch die Viruskrise zu kommen. Der Mehrheitseigner der Staatsfonds von Singapur, Temasek Holdings, stellte sich hinter die Ausgabe von Aktien und Wandelanleihen der Fluggesellschaft.

3.56 Uhr: Die USA sind inzwischen das Land mit den meisten Virusinfektionen. Mit mehr als 82.000 gemeldeten Fällen überholten die USA China, wo zuletzt über 81.000 Erkrankungen gezählt wurden. In den USA starben bisher über 1.200 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19, vor allem in New York. Als nächster Brennpunkt gilt unter Experten New Orleans, wo Karnevalsfeiern die Verbreitung beschleunigt haben sollen.

2.52 Uhr: Die Zahl der Coronafälle ist in Südkorea auf 9.332 gestiegen, meldet die koreanische Seuchenschutz-Behörde.

2.05 Uhr: Im US-Repräsentantenhaus soll um neun Uhr Ortszeit (14 Uhr MEZ) die Debatte über das rund 2 Billionen Dollar schwere US-Hilfspaket beginnen, das der Senat am Mittwoch abgesegnet hat.

1.49 Uhr: Die Bundesregierung hat die Einreisebeschränkungen auf Asylbewerber ausgedehnt, meldet der Focus unter Berufung auf Regierungs- und Koalitionskreise. Diese müssten damit rechnen, ab sofort an der Bundesgrenze abgewiesen zu werden.

1.37 Uhr: In Festlandchina melden die Behörden 55 Neuinfektionen (Stand Donnerstag). Alle anderen Fälle stünden im Zusammenhang mit Reisenden aus dem Ausland. Insgesamt seien damit jetzt 81.340 Infektionen bekannt. Die Zahl der Todesopfer stieg bis Donnerstag auf 3.292.

1.32 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron plant mit US-Präsident Donald Trump eine neue Initiative im Kampf gegen die Pandemie. Er habe mit Trump zu dem Thema „ein sehr gutes Gespräch“ gehabt, schreibt Macron auf Twitter.

1.06 Uhr: Die US-Ratingagentur S&P hat BMW und Daimler wegen der Coronakrise heruntergestuft und den Ausblick von Volkswagen auf negativ geändert. (rtr)