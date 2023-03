Zeitumstellung im Frühling : Fucking Müde

Unsere Autorin hat sich dolle auf den Frühling gefreut. Jetzt ist sie einfach nur erschöpft und fragt sich: was soll das mit der Zeitumstellung?

Am Freitagabend, zwei Nächte, bevor es ernst wird, stehe ich noch in meinem Garten am Lagerfeuer und rede wie ein Hippie. Es ist spät, aber die Sonne ist immer noch da und nach den Schneeglöckchen haben sich schon die ersten Tulpen durch die Wintererde geschoben. Dass das doch alles ein großes Wunder sei, sage ich zu dem Freund, der das Holz aufs Feuer legt. Dass wir Menschen, auch nachdem wir 37 Mal den Frühlingsanfang erlebt haben, 37 Mal Schneeglöckchen, 37 Mal Sonnenwärme auf dem Gesicht, dass wir es trotzdem nie normal finden. Dass es jedes Mal wieder glücklich macht.

Am Montag erinnere ich mich wieder an die Wirklichkeit. Der Frühlingsanfang ist brutal, er zerstört mich und schuld daran ist eine Idee, zu deren Abschaffung es auch durch diesen Text nicht kommen wird. Die Zeitumstellung, die auch jetzt, eine Woche später, noch nicht vorbei ist. Der Jetlag, der das Gehirn zerknirscht. Die erste Lüge ist, dass die Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag umgestellt wird. Die Zeitumstellung ist natürlich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wenn die Wochenendleichtigkeit auf der Montagshärte aufschlägt.

Mein Wecker klingelt oft früh, das ist 5.30 Uhr, und manchmal sehr früh, das ist 5 Uhr. Aber am Montag ist es 4 Uhr. Da steht zwar 5 Uhr, aber das ist gelogen. Mein Kopf knirscht, und meine Kinder knirschen, als ich sie um 6 Uhr, also um 5 Uhr, wecke. Selbstverständlich sind sie gestern Abend nicht um acht im Bett gewesen, sie lassen sich ja nicht umstellen wie eine Uhr. Und natürlich war es die Nacht der Nächte, um zu dritt zusammen Playmobilschatzkarten in Playmobilschatztruhen zu sortieren und winzige goldene Plastikschwerter in riesigen Figurenhaufen zu finden.

Googeln Sie die gesundheitsschädlichen Folgen

Einigkeit zum falschen Zeitpunkt. Wir knirschen uns durch die Tage und aus Montagsknirschen wird Dienstagsknirschen und auf die 4-Uhr-Müdigkeit folgt eine 5-Uhr-Müdigkeit und ich frage mich, wie fucking erschöpft man eigentlich sein kann und wer sich diesen Scheiß ausgedacht hat. Es ist völlig bewiesen, dass die Zeitumstellung gesundheitsschädlich ist und alle möglichen Folgen hat, leider bin ich zu müde, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu zusammenzufassen. Vielleicht googeln Sie kurz selbst?

Danke. Am Mittwoch, nach einem Vormittag voller Videokonferenzen, kommt mein Freund aus seinem Büro, das eigentlich unser Wohnzimmer ist, und sagt: „Alle sehen so scheiße aus.“ Die fahlen Wintergesichter werden durch die Frühlingssonne, die plötzlich durch alle Fenster scheint, viel zu gut ausgeleuchtet.

Wenn ihr schon unbedingt an Uhren drehen wollt – könnt ihr das nicht bitte in irgendeiner zeitlosen Zeit machen? In der Woche, in der in allen Bundesländern Sommerferien sind? Oder in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember. In einer Woche ohne Wecker und erste Stunden und Morgenkonferenzen. Unsinnsvorschlag? Sie wissen: Der Kopf, der Matsch. Die EU hatte eigentlich schon entschieden, dass das Umstellen aufhört, 2019 war das, spätestens 2021 sollte es soweit sein. Bitte fragen Sie nach, was daraus geworden ist, während ich schlafe.

