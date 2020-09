Wolfgang Niedecken über Coronaleugner : „Merken die eigentlich gar nichts?“

Der BAP-Sänger Wolfgang Niedecken hält „Querdenker“ für Scheinriesen – bei FFF läuft er aber gerne mit. Im neuen Album seiner Band geht es auch um Populismus.

taz am wochenende: Herr Niedecken, Ende August stand eine Querfront aus Coronaleugnern, Reichsbürgern und Nazis auf den Stufen des Reichstags. Sie warnen in Ihrem Song „Ruhe vor ’m Sturm“ vor diesen Entwicklungen und raten zur Wachsamkeit. Wie sollte die Zivilgesellschaft in Coronazeiten also reagieren?

Wolfgang Niedecken: Vor allem sollte sie nicht resignieren! Aber überbewerten sollte man diese Demos auch nicht. Diese selbst ernannten „Querdenker“ sind Scheinriesen. Die Friedensbewegung Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger, das war eine Bewegung. Heute kommen Leute zusammen, die sich aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht verstanden und gehört fühlen. Die können einem ja teilweise leidtun. Wenn jemand mit einer Regenbogenflagge fünf Meter entfernt von einer geschwenkten Reichskriegsflagge durch Berlin marschiert, fragt man sich: Merken die eigentlich gar nichts?

Es ist ein großes Sammelbecken, das sich da formiert. Die letzte Demonstration in Berlin mit ihren Bildern dürfte ihnen Auftrieb geben.

Die werden aus der ganzen Republik zusammengekarrt, damit es imposant aussieht. Aber ich will damit natürlich nicht sagen, die Coronaleugner seien ungefährlich. Sie gefährden unser aller Gesundheit.

Sie haben auf der BAP-Facebookseite an die Adresse der Coronaleugner geschrieben: „Ich lasse es nicht zu, dass ihr mit eurer Propaganda unsere Seite zumüllt.“

Ja, unsere Facebookseite war Anfang August plötzlich voll mit Fremdposts. Einer dieser „Querdenker“-Chefideologen, dessen Namen ich erfolgreich verdrängt habe, hat seine Videos ohne Ende auf unserer Seite posten lassen. Wir haben die zunächst gelöscht, dann ging es anscheinend automatisiert per Bot weiter. Wir wussten nicht mehr so richtig, was wir machen sollen. Die Facebook-Gruppe #ichbinhier hat uns dann Gott sei Dank geholfen. Das ist eine Initiative, die Leute unterstützt, wenn sie einem Shitstorm ausgesetzt sind. Die machen tolle Arbeit!

Wie sehr betrifft die Pandemie Ihr Leben persönlich?

Vor allem betrifft es uns als Band. Wir können nicht auf Tour gehen, wir können nicht vorausplanen. Wir haben auch überlegt, ob wir jetzt überhaupt dieses Album veröffentlichen sollen – aber „Alles fließt“ musste jetzt einfach raus. Wir werden wohl erst aus diesem ganzen Dilemma rauskommen, wenn Medikamente oder ein Impfstoff gefunden werden. Das wird wahrscheinlich noch dauern.

„Ruhe vor ’m Sturm“ scheint das zentrale Stück des Albums zu sein. Darin klingt bei Ihnen an, als könnte das Zeitalter des Populismus noch Schlimmeres hervorbringen: „Dä Himmel stockfinster, naachschwazze Samt/ Et weed immer schwöler/ Ne Bletz zuck un dann/ Dä Donnerschlag, als wööd jet jesprengk“, singen Sie.

Das ist der erste Text, den ich für das Album geschrieben habe. Darin habe ich so ziemlich alles verarbeitet, was passiert ist, seit Trump sein Amt angetreten hat. Nachdem Trump gewählt wurde, sagte meine Tochter passend: „Ich habe gehofft, es wäre nur ein Sozialexperiment, das irgendwann aufgelöst wird.“ Es war aber leider kein Sozialexperiment.

Man könnte sagen: Trump-WählerInnen wollen eine Figur als Präsidenten, in der sie sich selbst wiedererkennen können, mit all ihren Makeln, der Schlichtheit, den Vorurteilen. Sie waren selbst kürzlich in den USA unterwegs...

... ich war zuletzt 2017 dort, als wir für Arteden 5-Teiler „.. auf Bob Dylans Spuren“ gedreht haben. Da habe ich sehr viel gelernt. Es gibt nämlich auch viele Trump-Wähler, auf die das nicht zutrifft. Ich war beispielsweise in Minnesota, wo Dylan geboren ist. Dort, wo die Menschen in der Schwerindustrie gearbeitet haben. Das war sicheres Demokratenland. Bis alles den Bach runtergegangen ist. 2016 haben viele Leute dort Trump gewählt, auch wenn der Bundesstaat knapp an Clinton ging. Ich würde sagen: Die Leute, die Trump dort gewählt haben, sind sehr einfache Leute, die sich die Niedertracht, mit der jemand wie Trump agiert, gar nicht vorstellen können. Die haben sich verarschen lassen.

Was, wenn Trump wiedergewählt wird?

Dann wird das, was er in seinen ersten vier Jahren angerichtet hat, einem wie ein lauer Furz vorkommen. Ich traue diesem Autokraten wirklich alles zu.

Klingt „Ruhe vor ’m Sturm“ deshalb ähnlich düster wie der frühe BAP-Signature-Song „Kristallnaach“?

Die fünfte Zeile von „Kristallnaach“ lautet: „Ruhe vor’m Sturm“, die habe ich bewusst wieder aufgegriffen. „Kristallnaach“ war eher ein surrealistischer Text. Da kamen Bilder von Brueghel und Bosch vor, da tickte die „Franz-Kafka-Uhr“ und „ne Blinde liest nem Taube Strubbelpeter vüür“. Die Leute haben den Song zum Glück trotzdem verstanden. „Ruhe vor’m Sturm“ ist ganz konkret. Die Ruhe vor dem Sturm haben wir jetzt, und wir haben leider nicht mehr furchtbar viele Möglichkeiten gegenzusteuern. Der Song spielt auch auf den Klimawandel an. Während des Lockdowns haben wir gesehen, wie der Planet mit weniger CO 2 -Ausstoß wieder atmen kann – und wenn wir nach dieser Coronageschichte nicht langsam mal kapieren, dass wir grüner denken müssen, dann werden wir es nie verstehen. Als ich von meinem Hotel aus hierher gegangen bin, habe ich einen Slogan gesehen, den jemand aufs Trottoir gesprüht hat: „Der Klimawandel ist tödlicher als Corona“. Ja, stimmt. So sieht’s aus.

Fridays for Future hat es in Zeiten von Corona auch schwerer durchzudringen – haben Sie oder hat BAP einen direkten Bezug zu den Klima-Aktivist:innen?

Wir sind mit der ganzen Familie auf der Kölner Demonstration mitgegangen. Ich habe eine große Sympathie für diese Bewegung. Es war in politischer Hinsicht eine der wenigen Freuden der jüngeren Zeit, dass so etwas entstanden ist. Ich glaube nicht, dass diese Bewegung so schnell versandet. Aber ich denke, dass wir uns als Band nicht ungefragt aufdrängen sollten.

Zuletzt gab es die Diskussion, ob FFF nicht an Kraft verlöre, wenn sich einzelne Mitglieder schon jetzt Parteien wie den Grünen anschließen.

Ich halte das bei Fridays for Future für nicht unangebracht, wenn sie sich bei den Grünen organisieren. Ich selbst sollte als Künstler keiner Partei angehören, das ist etwas anderes. Eine Partei erfordert irgendwann Parteiräson, das wäre für Künstler tödlich.

Wenn Sie heute ein Album aufnehmen, was ist dann anders für Sie als zur Frühphase von BAP?

Vor allem springen wir nicht mehr über Tische und Bänke, wir haben mittlerweile eine andere Rolle. Ich schreibe die Stücke aus der Perspektive eines fast 70-Jährigen. Bei den berühmten Kollegen finde ich die Künstler besonders inspirierend, die großartige Alterswerke abgeliefert haben wie Bob Dylan, Leonard Cohen oder Johnny Cash. Mit Johnny Cash konnte ich lange nichts anfangen. In den Neunzigern kam unser damaliger Tourleiter Jäki Eldorado, der auch viel für die Hosen gearbeitet hat, als Erstes mit dem an. Für mich war Johnny Cash erst nach den American Recordings ein ganz Großer. Das ist ein sehr würdiges Alterswerk, von dem epochalen Rick Rubin produziert, mit einer Band, die sich zurücknahm und auf Songdienlichkeit geachtet hat.

Sie sehen „Alles fließt“ als Ihr Alterswerk?

im Interview: Wolfgang Niedecken 69, seit 1976 Sänger und Gitarrist der Kölner Gruppe BAP. Mit „Alles fließt“ (Universal) erscheint jetzt das 18. Studioalbum von BAP – unter dem Namen „Niedeckens BAP“. 12 BAP-Alben, darunter auch Live-Alben, standen an der Spitze der deutschen Charts. Niedecken war 1992 Mitbegründer der antirassistischen Initiative „Arsch huh, Zäng ussenander“.

Ein nostalgisches Album wollte ich auf keinen Fall machen. In dem Stück „Volle Kraft voraus“ formuliere ich das: „Hätt nix met Nostalgie zo dunn / eher met Therapie / Ne kleine Kurs enn Demut / Dankbarkeit un ‚C’est la Vie‘“. Ich bin dankbar dafür, was ich mit dem bisschen Rockerei alles erleben durfte. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, als wir 1980 zum ersten Mal in Berlin gespielt ­haben – das war im Quasimodo unter dem Delphi-Kino am Bahnhof Zoo. Da dachte ich: ein oder zwei Jahre, und ich stehe wieder an der Staffelei. Ich hatte mein ­Leben nicht als Musiker geplant.

Wie sehen Sie heute die Rezeption von BAP? Im Popdiskurs hat BAP ja nie eine große Rolle gespielt.

Nein, dafür waren wir anscheinend nicht cool genug. BAP war auch nie eine Musician’s Band, BAP war eher die Band der Leute. Bei uns gab’s auch nie eine Image-Polizei.

Texte von – zum Beispiel – Hamburger-Schule-Bands werden an Unis verhandelt, BAP-Texte eher nicht. Stört Sie das?

Nein. Dafür habe ich in einem russischen Schulbuch den Text von „Kristallnaach“ entdeckt, und eine Übersetzung ins Hebräische gibt es auch. Aber man muss halt immer einen Umweg machen bei BAP, kölsche Texte muss man erst mal ins Hochdeutsche übersetzen. Das schreckt schon viele ab. Deshalb fange ich jetzt aber nicht an, Hochdeutsch zu singen.