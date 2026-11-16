Wohlstand im Kapitalismus Ein gefräßiges Wesen

D eutschland muss wieder zur Wachstumslokomotive werden“, fordert Kanzler Friedrich Merz. Denn ohne Wachstum sei unser Wohlstand in Gefahr. Warum aber sollte dieser Wohlstand bedroht sein, bloß weil er nicht zunimmt? Eine Antwort auf diese Frage liefert derzeit die Krise eines Herzstücks der deutschen Wirtschaft: Volkswagen.

Der Volkswagenkonzern hat im dritten Quartal 2026 einen heftigen Verlust erlitten: 5,82 Milliarden Euro nach Steuern. Ursache des Verlusts war nicht, dass Volkswagen viel Geld ausgegeben und viel weniger eingenommen hat. Sondern sogenannte Sondereffekte, vor allem eine Abschreibung auf die Beteiligung an Porsche über 6,4 Milliarden Euro. Sprich: In den VW-Konzernbüchern wurde der Porsche-Anteil um 6,4 Milliarden Euro abgewertet, was einen bilanziellen Vermögensverlust bedeutet. Die tiefrote Bilanz wiederum ist für das Management die Begründung für die geplante Schließung von Werken und den Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen.

Luigi Pantisano, Parteivorsitzender der Linkspartei, sieht in diesem Verlust allerdings „vor allem einen Buchungstrick“. Denn zwar bedeute die Porsche-Entwertung einen Verlust von 6,4 Milliarden, allerdings, so Pantisano, „verlässt hier kein einziger Euro die Kasse. Ohne Sondereffekte hat VW in den ersten neun Monaten 8,8 Milliarden Euro operativ verdient. Der Cashflow im Autogeschäft hat sich mehr als verdoppelt, auf 4,4 Milliarden Euro. … So sieht kein Konzern am Abgrund aus.“ Was ist dran an dieser Kritik?

Stephan Kaufmann arbeitet unter anderem als freier Autor für die Wochenausgabe des „nd“. Seit 25 Jahren arbeitet er als Wirtschaftsjournalist, früher für die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung. Er studierte Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Berlin und Paris.

Es stimmt, die Porsche-Abschreibung bedeutet für Volkswagen keinen realen Abfluss an Geld; der Konzern hat keine 6,4 Milliarden Euro ausgegeben, die ihm jetzt fehlen. Ohne die Porsche-Abschreibung wäre sein Nettogewinn deutlich besser gewesen – vermutlich sogar positiv. Die Abschreibung ist ein reiner Buchverlust.

 Wohlstand ist im Kapitalismus keine Frage von Qualität und Innovation

Dennoch ist er real. Er entsteht, weil die Geschäftsaussichten von Porsche schlechter eingeschätzt werden. Sinkende Nachfrage nach Luxusautos, US-Zölle und Wettbewerbsdruck in China führen wohl dazu, dass Porsche weniger Gewinn bei Volkswagen abliefern wird. Und da an diesem künftigen Gewinn der aktuelle Wert von Porsche hängt, wird dieser Wert nach unten korrigiert – womit Volkswagen 6,4 Milliarden Euro verliert.

Dass sich der Wert eines Unternehmens daran misst, ob und inwieweit es einen Gewinn abwirft, ist keine Besonderheit von Volkswagen, sondern kapitalistische Normalität. Denn aus der Perspektive von In­ves­to­r:in­nen ist ein Unternehmen umso wertvoller, je mehr Rendite es ihnen einspielt oder einzuspielen verspricht. Je höher der erwartete Profit, umso höher der Preis, der einen Kauf rechtfertigt – und ein Unternehmen, das absehbar keinen Gewinn oder gar Verluste bringt, ist genau nichts wert.

In einem größeren Rahmen gedacht: Der finanzielle und produktive Reichtum der Gesellschaft steht und fällt im Kapitalismus damit, ob dieser Reichtum ein Mittel zur – im BWL-Deutsch – Reinvermögensmehrung der Eigentümer ist. Deswegen beklagen die Aktionäre von Immobilienunternehmen auch „Enteignung“, wenn durch Mietpreisregulierungen ihre Freiheit zur Mieterhöhung und damit ihre Rendite gefährdet wird und ihr Investment dadurch an Wert verliert.

Wert und Wohlstand sind also keine Fragen der Qualität der produzierten Güter, keine Frage von Innovation, technologischem Stand oder von der „Knappheit“ einer Sache. All dies zählt nur in einer Hinsicht, nämlich inwiefern es der Rendite nützt. Was für diesen Zweck nicht taugt, ist aus In­ves­to­r:in­nen­sicht wertlos.

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Daher ist im Kapitalismus der Wohlstand bedroht, wenn er nicht permanent wächst. Oder genauer: Er ist bedroht, wenn sein Wachstum hinter den Erwartungen zurückzubleiben droht. Denn hier zählt nur die Zukunft. Der Wohlstand im Kapitalismus ist spekulativ und damit schwankungsanfällig, wie das Beispiel Volkswagen/Porsche zeigt: Da der aktuelle Wert des Unternehmens von künftigen Erträgen abhängt, führt ein erwarteter Ertragsrückgang in der Zukunft schon heute zu einem bilanziellen Verlust – obwohl das Unternehmen an sich intakt ist.

Das bewertete Unternehmen ist von seiner spekulativen Bewertung essenziell abhängig. Denn anhand dieser Kennzahl entscheiden seine Geldgeber – Banken, Fonds, Aktionäre – ob sie ihm Kredite oder Eigenkapital für sein weiteres Wachstum gewähren und zu welchem Preis. Deswegen ist der Aktienkurs eines Unternehmens für In­ves­to­r:in­nen eine wichtige Kennzahl, weil sich in ihr die erwartete Ertragskraft widerspiegelt oder widerspiegeln soll.

Immer schön arbeitsam

Den Wohlstand der Welt, also die globalen Vermögenswerte in Form von Unternehmen und Finanzanlagen, bezifferte die Forschungsabteilung der Unternehmensberatung McKinsey 2025 auf rund 1.800 Billionen Dollar – ein Rekordwert. Doch hat McKinsey Zweifel daran, dass diese Bewertung auch „gesund“ ist. Sie könne lediglich „vorübergehend als Zeichen des Vertrauens in das künftige Wirtschaftswachstum gewertet werden“.

Ob dieses Vertrauen und damit die Vermögenswerte auch gerechtfertigt seien, hänge davon ab, ob erwarteten Renditen auch eingespielt werden: „Nur eine Beschleunigung der Produktivität“, erklärt McKinsey, „sorgt für reales Wirtschaftswachstum, das die Bewertungen rechtfertigt und somit das Vermögen schützt.“

Der Wohlstand der Welt in Form des akkumulierten Vermögens ist also einerseits der Reichtum, der zur Verfügung steht. Seine Höhe aber steht und fällt mit seiner Vermehrung, die sich an der Rendite misst. Für dieses Wachstum zu sorgen, bleibt die Aufgabe von Regierungen, von Gesellschaften und der Bevölkerung. „Unser Wohlstand“ (Merz), also die spekulativ hochgerechneten Aktien-, Anleihen-, Unternehmens- und Immobilienwerte, ist damit vor allem eins: ein Anspruch an die Bevölkerung, die Werte durch permanente Vermehrung zu erhalten und zu mehren, also immer schön arbeitsam und kostengünstig zu sein. Der Reichtum im Kapitalismus hat ein gefräßiges Wesen.