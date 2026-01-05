K ein Wunder, dass die gesetzliche Rente in der Öffentlichkeit systematisch schlecht gemacht und die kapitalgedeckte private Altersvorsorge gefeiert wird. Auf jedes Mitglied des Finanzausschusses des Bundestags kommen zehn Lob­by­is­t:in­nen allein der zehn größten Konzerne und Verbände der Finanzbranche. Das zeigt die Auswertung des Lobby-Registers des Bundestags durch die NGO Finanzwende.

Banken, Versicherer und ihre Verbände schicken Hunderte von Strip­pen­zie­he­r:in­nen in die politische Schlacht. Zu Beginn des Jahrtausends haben sie die Teilprivatisierung der Altersvorsorge, etwa in Form der kolossal gescheiterten Riester-Rente, durchgesetzt – und zwar auf Kosten der Bürger:innen, die das mit herben Kürzungen von Rentenansprüchen zahlen mussten. Von den gigantischen Summen an Steuergeldern, die in Zulagen für teure private Rentenversicherungen geflossen sind, ganz zu schweigen.

Wie zu Beginn des Jahrtausends versuchen die Lobbyist:innen, Politik und Öffentlichkeit jetzt wieder einzureden, die Bür­ge­r:in­nen müssten an den Erträgen der blühenden Kapitalmärkte teilhaben können. Managen sollen das nach dem Willen der Branche natürlich nicht staatliche Institutionen, sondern private – für viel Geld, versteht sich. Die kapitalgedeckte Altersvorsorge birgt immense Risiken, Börsencrashs und Finanzkrisen können zu herben Verlusten führen.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Das Risiko dafür hat die Finanzbranche auch dank ihrer vielen Emis­sä­r:in­nen immer mehr auf Kun­d:in­nen verlagern können. Für Menschen mit wenig Geld ist das schlecht. Entweder sie bekommen kaum Rendite, weil sie kein Risiko eingehen können – oder sie riskieren ihre Notgroschen.

An der gesetzlichen Rente verdient niemand, deswegen lobbyieren nur wenige für sie. Dabei ist das System, bei dem die Erwerbstätigen die Ru­he­ständ­le­r:in­nen finanzieren, viel krisenfester als das kapitalgedeckte. Ja, es gibt Löcher – weil der Staat aus der Rentenkasse viele Aufgaben finanziert, die aus einem anderen Topf bezahlt werden müssten, etwa die Rehabilitation oder die Mütterrente. Aber das muss ja nicht so bleiben.