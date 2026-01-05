piwik no script img

Einfluss der FinanzbrancheZehn Lobbyisten auf jedes Mitglied des Finanzausschusses

Anja Krüger

Kommentar von

Anja Krüger

Die Finanzbranche kämpft schmutzig. Für die private Altersvorsorge schickt sie Hunderte Lob­by­is­t:in­nen ins Rennen, zeigt eine Analyse der NGO Finanzwende.

Zuschauer und Zuschauerinnen auf einer Pferderennbahn blicken durc ihre Ferngläser
Hoffentlich auf's richtige Pferd gesetzt: Zu­schaue­r:in­nen auf der Tribüne der Galopprennbahn Hannover Foto: Frank Sorge/imago

K ein Wunder, dass die gesetzliche Rente in der Öffentlichkeit systematisch schlecht gemacht und die kapitalgedeckte private Altersvorsorge gefeiert wird. Auf jedes Mitglied des Finanzausschusses des Bundestags kommen zehn Lob­by­is­t:in­nen allein der zehn größten Konzerne und Verbände der Finanzbranche. Das zeigt die Auswertung des Lobby-Registers des Bundestags durch die NGO Finanzwende.

Banken, Versicherer und ihre Verbände schicken Hunderte von Strip­pen­zie­he­r:in­nen in die politische Schlacht. Zu Beginn des Jahrtausends haben sie die Teilprivatisierung der Altersvorsorge, etwa in Form der kolossal gescheiterten Riester-Rente, durchgesetzt – und zwar auf Kosten der Bürger:innen, die das mit herben Kürzungen von Rentenansprüchen zahlen mussten. Von den gigantischen Summen an Steuergeldern, die in Zulagen für teure private Rentenversicherungen geflossen sind, ganz zu schweigen.

Wie zu Beginn des Jahrtausends versuchen die Lobbyist:innen, Politik und Öffentlichkeit jetzt wieder einzureden, die Bür­ge­r:in­nen müssten an den Erträgen der blühenden Kapitalmärkte teilhaben können. Managen sollen das nach dem Willen der Branche natürlich nicht staatliche Institutionen, sondern private – für viel Geld, versteht sich. Die kapitalgedeckte Altersvorsorge birgt immense Risiken, Börsencrashs und Finanzkrisen können zu herben Verlusten führen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Das Risiko dafür hat die Finanzbranche auch dank ihrer vielen Emis­sä­r:in­nen immer mehr auf Kun­d:in­nen verlagern können. Für Menschen mit wenig Geld ist das schlecht. Entweder sie bekommen kaum Rendite, weil sie kein Risiko eingehen können – oder sie riskieren ihre Notgroschen.

An der gesetzlichen Rente verdient niemand, deswegen lobbyieren nur wenige für sie. Dabei ist das System, bei dem die Erwerbstätigen die Ru­he­ständ­le­r:in­nen finanzieren, viel krisenfester als das kapitalgedeckte. Ja, es gibt Löcher – weil der Staat aus der Rentenkasse viele Aufgaben finanziert, die aus einem anderen Topf bezahlt werden müssten, etwa die Rehabilitation oder die Mütterrente. Aber das muss ja nicht so bleiben.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Anja Krüger

Anja Krüger

 Parlamentskorrespondentin
Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik
Themen #Lobby #Lobbyisten #Lobbyismus #Finanzmarkt #Altersvorsorge #Riester-Rente #Rente
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf in der SPD-Zentrale
SPD-Politiker zur Aktienrente „Aktien verteufele ich nicht“

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf findet private Altersvorsorge gut. Er kann sich auch staatliche Pensionsfonds vorstellen – mit klaren Regeln.

Interview von Anna Lehmann
Ein Sparschwein aus Prozellan umringt von vier Ferkeln
Riester-Rente reloaded Mehr Rendite und mehr Risiko

Die Bundesregierung möchte die steuerlich geförderte private Altersvorsorge reformieren. Am Mittwoch entscheidet der Koalitionsausschuss darüber.

Von Jasmin Kalarickal
Ein Mann im Anzug (Lars Klingbeil) spricht zu Vertretern der Presse
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
Kommentar von Simone Schmollack

Schwarz-Rot will den Sozialstaat reformieren – vor allem auf Kosten der Ärmeren. Besser wäre es, Staatsbedienstete stärker zur Kasse zu bitten.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
Anschlag auf das Berliner Stromnetz Letzte Warnung
3
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen
4
„Friedensplan“ für Gaza Die Waffen schweigen nicht
5
Venezuelas Öl wird nicht gebraucht Trumps Öl-„Deals“ in Venezuela werden scheitern
6
US-Angriff gegen Venezuela Wir teilen uns die Welt, wie es uns gefällt