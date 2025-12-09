piwik no script img

Weniger neue SolardächerBremsklotz Katherina Reiche

Anja Krüger

Kommentar von

Anja Krüger

Die Wirtschaftsministerin will die bisherige Förderung von privaten Photovoltaikanlagen beenden. Das sorgt schon jetzt für große Verunsicherung.

Solarpanele auf dem Dach eines Einfamilienhauses
Es werden immer weniger Photovoltaikanlagen installiert Foto: Robert Poorten/imago

D as geht auf das Konto von CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche: Der Solarboom in Deutschland ist ins Stocken geraten. Weitaus weniger Ei­gen­heim­be­sit­ze­r:in­nen als in den vergangenen Jahren sind dazu bereit, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren zu lassen. Reiche will die Förderung von privaten Solaranlagen in Form der festen Vergütung für ins Netz gespeisten Strom abschaffen. Damit hat sie für eine massive Verunsicherung gesorgt – die mit den gesunkenen Absatzzahlen sichtbar wird.

Der energiewendekritischen Reiche mag das ins Konzept passen. Aber für Klimabewusste ist die rückläufige Nachfrage nach Solaranlagen fürs Ein- oder Zweifamilienhaus eine schlechte Nachricht. Sollten sich immer weniger Ei­gen­tü­me­r:in­nen unabhängiger von großen Konzernen machen können, gerät die Energiewende in Gefahr. Je mehr Menschen sich selbst mit Strom versorgen, desto besser fürs Klima und desto größer die Unabhängigkeit von autoritären Staaten, die fossile Energie nach Deutschland liefern. Schon bei der Windkraft läuft es nicht so gut, wie es sollte. Sollen die Klima- und die Ausbauziele für die Erneuerbaren erreicht werden, ist Nachjustieren nötig. Dazu gehören eine weitere Entbürokratisierung und das Recht auf einen schnellen Netzanschluss, um Wind- und Solaranlagen wirtschaftlich noch attraktiver zu machen.

Aber so etwas ist von Ministerin Reiche nicht zu erwarten. Sie macht aus ihrer Skepsis gegenüber der Energiewende weg von Gas und Öl keinen Hehl. Der früheren Managerin eines fossilen Energiekonzerns geht der Ausbau der Erneuerbaren zu schnell. Kein Wunder also, dass sie ihn nicht vorantreibt, sondern sabotiert.

Schon die Ankündigung über schlechtere Bedingungen für die private Stromerzeugung sorgt dafür, dass Bür­ge­r:in­nen lieber nicht in Solaranlagen investieren. Wird die Förderung tatsächlich kassiert, wird ein noch viel herberer Markteinbruch folgen. Deshalb darf das nicht geschehen. Union und SPD haben renommierte Klimapolitiker:innen. Sie sind jetzt am Zug.

Anja Krüger

Anja Krüger

 Parlamentskorrespondentin
Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik
4 Kommentare

 / 
  • AM

    12kWp + 10kWh Speicher für unter 7000€ - selbstmontiert - da braucht es keine Förderung.

  • N

    Hmhm, vielleicht ein technischer Hinweis. Die Preise für Speicher sind in den letzten Jahren dramatisch gefallen. D.h. die PV-Anlage eines Hauses rechnet sich heutzutage durch eine hohe Eigenverbrauchsquote von etwa 80%, welche durch einen großen Speicher erreicht wird (Wärempume ausgenommen, hier liefert eine PV-Anlage keinen nennenswerten Beitrag). Der Export für popelige 8 Cent / KWh ist zwar nett, aber nicht mehr wesentlich. Abgesehen davon erfordern private PV zunehmend technische Maßnahmen zur Netzstabilisierung. Warum? Weil die Anlagen bei Sonnenschein erstmal den eigenen Speicher füllen. Der ist im Sommer gegen Mittag fast zeitgleich bei allen Anlagen gefüllt und dann wird der Überschuss schlagartig ins Netz geliefert. Die Förderung sollte man tatsächlich in andere Bereiche umleiten, in denen man mehr C02 pro aufgewendetem Euro sparen kann - diese Größe wird leider häufig gar nicht beachtet. Pauschalkritik an Frau Reiche greift in diesem Fall meines Erachtens etwas zu kurz.

  •

    Balkonanlagen werden in der Regel auch nicht gefördert, rechnen sich aber nach einigen Jahren.



    Größere Anlagen (10kWp, 16 kWh Speicher) gibt es schon für 10 kEuro.

    Daher ist, bei aller Kritik an Frau Reiche s Politik, ein Aussetzen der Förderung durchaus rational. PV ist soweit, dass sie sich auch ohne Förderung durchsetzen kann. Die Förderung war bei vielen doch ein "abgreifen", ohne dass sie es wirklich nötig hatten.



    Ein Förderung wäre vielleicht noch für Mietshäuser - und da nur für die Mieter - sinnvoll.

    • L

      @fly:

      Klar werden Balkonkraftwerke über die Mehrwertsteuer gefördert.

