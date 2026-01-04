piwik no script img

US-Angriff gegen VenezuelaWir teilen uns die Welt, wie es uns gefällt

Dominic Johnson

Kommentar von

Dominic Johnson

Trump und Putin wollen mit Gewalt die Welt umkrempeln. Die Ukrainer machen da aber nicht mit, und auch die Venezolaner wollen selbstbestimmt sein.

Putin und Trump am Telefon
First you take Kyjiw, then I take Caracas Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

N ur wenige Menschen auf der Welt werden Nicolás Maduro eine Träne nachweinen. Der gestürzte Autokrat von Venezuela hat sein Land ruiniert, Bürgerrechte mit Füßen getreten, seine Bevölkerung ins Elend gestürzt, eine der größten Auswanderungs- und Fluchtwellen der Welt produziert. Ein Regimewechsel in Venezuela könnte eine Chance für die Menschen dort sein – theoretisch. Aber was die USA in Venezuela anrichten, ist das genaue Gegenteil. Nicht das Volk hat den Diktator gestürzt, sondern US-Kommandos haben Venezuelas Präsidenten gekidnappt.

Nun hofft US-Präsident Donald Trump auf einen „Deal“ zu Venezuelas Öl, das in seiner Weltsicht den USA gehört. Es liegt auf der Hand, hier den Vorboten einer neuen Weltordnung zu sehen, einer Aufteilung der Welt zwischen imperialen Mächten. Entsprechend würde Trump Venezuela und vielleicht Kuba einsacken, dafür bekommt Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine und am Ende das Baltikum. Xi Jinpings Taiwan-Ambitionen sind auch kein Geheimnis.

Trump darf sich momentan als Gewinner fühlen – er hat am 3. Januar 2026 in Caracas erreicht, was Putin am 24. Februar 2022 in Kyjiw nicht gelang: einen widerborstigen Präsidenten beseitigen. Russlands Hinnahme des Umsturzes in Venezuela kann als Gegenleistung dafür gesehen werden, dass die USA Putins ständige Angriffe auf die Ukraine tolerieren. Die imperialen Rivalen sind auch Geschäftspartner.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Trump will mit Putin die Ukraine wiederaufbauen – Russlands Bomben als Wegbereiter für US-Investoren – und die Rohstoffe der Arktis ausbeuten, wo Grönland als Nächstes auf dem Menü steht. China könnte vom Machtwechsel in Caracas profitieren, wenn der eine Rückzahlung seiner Milliardenkredite ermöglicht. Aber die Welt des 21. Jahrhunderts tickt nicht nur imperial. Dass Venezuela, die Ukraine und bald vielleicht Taiwan im Visier der alten Autokraten stehen, ist kein Zufall.

Der Widerstand der Ukraine gegen Putins Vernichtungskrieg steht für einen ungebrochenen Freiheitsgedanken, der den gesamten postsowjetischen Raum inspiriert. Er zeigt, dass ein anderes Russland und ein anderes China möglich sind. Die Revolutionen in Venezuela und Kuba standen anfangs, bevor sie in Diktatur und Willkür abdrifteten, für die Selbstbehauptung Lateinamerikas; der plumpe US-Staatsstreich jetzt könnte diesen verschütteten Gedanken wiederbeleben.

Trump, Putin und Xi wollen die brutale Welt von gestern. Venezolaner, Ukrainer und Taiwanesen wollen die selbstbestimmte Welt von morgen. Gegner imperialer Machtpolitik wissen, auf wessen Seite man da steht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #US-Angriff auf Venezuela #Donald Trump #Wladimir Putin #Autokratie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zerstörung nach einem russischen Raketenangriff
Gespräche über Ukraine-Friedensplan Wie willig ist die „Koalition der Willigen“?

Die Ukraine verlangt von europäischen Partnern klare Zusagen für eine Truppenstationierung. Es geht um die Absicherung eines möglichen Friedens.

Von Dominic Johnson
Rauch steigt aus dem Wrack auf
Angriff der USA auf Venezuela Eskalation ohne eindeutige Erklärung

Luftschläge in Venezuela, die Entführung von Maduro und eine verwirrende Pressekonferenz: Am Ende fragt man sich: Was hat Donald Trump dazu getrieben?

Von Leon Holly
Mehrere Menschen sitzen an einem Tisch im Kreis und warten
Krieg in der Ukraine Ein Jahr der Erkenntnis

2025 musste die Ukraine lernen, dass sie sich auf die USA kaum noch verlassen kann. Im neuen Jahr hofft das Land auf Frieden – und weiter auf Europa.

Von Anastasia Rodi
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
3
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot
4
Schwarz-Rot und Gendergerechtigkeit Gleichstellung in Gefahr
5
Vorschlag für eine neue Praxisgebühr Lieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren
6
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg