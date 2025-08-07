piwik no script img

taz zahl ich

Rückzug von Brosius-GersdorfEs ist die Stunde der Antifeministen

Cem-Odos Gueler
Kommentar von Cem-Odos Gueler

Der Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf ist ein Sieg der rechten Hetzer – der nur durch die Unterstützung von CDU und CSU möglich war.

Porträt von Frauke Brosius-Gersdorf
Der Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf ist ein fatales Signal Foto: M.Popow/imago

D er Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt der Verfassungsrichterin geht auf das Konto einer rechten Hetzkampagne – und der Nährboden für diese Stimmungsmache lag nirgends sonst als in der Unionsfraktion. Mutwillig verbreiteten CDU- und CSU-Abgeordnete die haltlosen Diffamierungen Brosius-Gersdorfs und verhalfen so den selbsterkorenen „Lebensschützern“, den kirchlichen Fundamentalisten und illiberalen Kräften zu einem Erfolg im Parlament. Es ist die Stunde der Antifeministen, und sie haben Blut geleckt.

Aus mehreren Gründen ist der Rückzug von Brosius-Gersdorf ein Einschnitt. Erstmals ist eine Kandidatin nach ihrer Ernennung im Richterwahlausschuss in Zweidrittelmehrheit im Nachhinein öffentlich so demontiert worden. Die Potsdamer Rechtsprofessorin hat sich entschieden, ihren Kopf nicht mehr für die unerbittliche Kampagne der organisierten Abtreibungsgegner hinzuhalten. Das ist so bitter wie nachvollziehbar.

In ihrer Erklärung seziert Frauke Brosius-Gersdorf die Vorwürfe an sie in einer Präzision, die erneut deutlich macht, was für ein Verlust ihr Rückzug für das Verfassungsgericht bedeutet. Sie wirft der Union vor, ungeprüften Behauptungen aufgesessen zu sein, und kritisiert eine Diffamierungskampagne, die teils durch künstliche Intelligenz generiert worden sei. Dabei kritisiert sie die Union auch dafür, ihre Prinzipien von Anstand und Respekt in der Frage der Richterwahl über Bord geworfen zu haben.

Für Schwar-Rot wird's jetzt schwierig

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Nun darf es niemanden überraschen, dass das Parlament und insbesondere auch die Unionsfraktion für rechte Kampagnen, Falschinformationen und Panikmache anfällig sind. Wer etwas anderes behauptet, hat sich längst nur daran gewöhnt, dass etwa die Migrationspolitik von Verschärfung zu Verschärfung getrieben wird, ohne dass sich etwas an der rechten Stimmungsmache ändert.

Für SPD, Grüne und Linke, die bis zuletzt hinter Brosius-Gersdorf standen, ist ihr Rückzug allerdings ein fatales Signal. Es führt den Parteien vor Augen, dass ihre Kraft derzeit eben nicht ausreicht, um sich einer rechten Kampagne wirksam entgegenzustellen. Für die SPD stellt sich dabei auch die Frage, ob sie die Kritik an Brosius-Gersdorf nicht einfach zu spät erkannt und die Stimmungsmache deshalb nicht entschiedener verhindert hat.

Für die Koalition aus SPD und CDU, die eigentlich geräuschlos regieren wollte, brechen nun wirklich anstrengende Zeiten an. Die SPD wird der Unionsfraktion die öffentliche Demontage ihrer Kandidatin jedenfalls kaum verzeihen können.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Cem-Odos Gueler

Cem-Odos Gueler

 Parlamentsbüro
Berichtet seit 2023 als Korrespondent im Parlamentsbüro der taz unter anderem über die FDP, die Union und Verteidigungsthemen. Studium der Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Köln, Moskau und London.
Themen #Richter:innenwahl #Frauke Brosius-Gersdorf #CDU/CSU #Hetze #Verfassungsgericht #Neue Bundesregierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine rote Richterrobe hängt an einem Bügel

Wahl zur Verfassungsrichterin

Frauke Brosius-Gersdorf kandidiert nicht mehr

Die Rechtsprofessorin erklärt, sie wolle „Schaden von der Demokratie abwenden“. Die SPD will nun eine neue Kandidatin vorschlagen.
Von Christian Rath
Eine Frau mit Brille schaut ernst

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurück. Die Union würde ihre Wahl ausschließen.
Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, bei einem Besuch beim Demeter-Betrieb Ökodorf Brodowin. Er steht vor einem Baum

Streit um Verfassungsrichterwahl

Dietmar Woidke will neue Rich­ter­kan­di­da­t*in­nen

Nach dem Zoff um die Verfassungsrichterwahl will Brandenburgs Regierungschef drei neue Kan­di­da­t*in­nen – und widerspricht damit der Bundes-SPD.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

2

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

3

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

4

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

5

Mitarbeiter von SPD-Mann abgewiesen

Antifa-Shirt im Bundestag unerwünscht

6

Massenentlassung bei Lieferando

Ausgeliefert