Rechtsextreme Artgemeinschaft verboten : Ende des völkischen Treibens

Innenministerin Faeser verbietet die rechtsextreme Artgemeinschaft. Diese veranstalteten germanische Treffen – und hielten Kontakte ins NSU-Umfeld.

BERLIN taz | Sie trafen sich zu konspirativ zu Sommersonnenwendefeiern, sahen sich als völkische Elite. Am frühen Mittwochmorgen nun ließ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die rechtsextreme „Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ verbieten. In 12 Bundesländern rückte die Polizei aus und durchsuchte die Wohnungen von 39 Beschuldigten.

Die Artgemeinschaft gehört zu den ältesten rechtsextremen Organisationen in Deutschland – und versuchte ihr Tun meist im Verborgenen zu organisieren. Im völkischen Spektrum ist sie bundesweit die größte neonazistische Vereinigung. Schon 1951 gründete Alt-Nazi Wilhelm Kusserow eine Vorläuferorganisation, seit 1957 ist die Artgemeinschaft in Berlin als Verein eingetragen. Zu Veranstaltungen kamen zuletzt bis zu 300 Mitglieder, die dafür monatlich ein Prozent ihres Netto-Einkommens zahlten, mindestens aber 80 Euro im Jahr.

Jahrelang führte die Artgemeinschaft der Rechtsextremist, NPD-Kader und Szeneanwalt Jürgen Rieger an, der 2009 verstarb. Er schrieb auch das „Sittengesetz“ der Gemeinschaft, in dem eine „Wehrhaftigkeit bis zur Todesverachtung gegen jeden Feind von Familie, Sippe, Land, Volk, germanischer Art und germanischen Glauben“ gepredigt wird. Auch lehnte sich die Gruppe an die NS-Rassenlehre an. So heißt es im „Artbekenntnis“, die „Menschenarten“ seien „verschiedenen in Gestalt und Wesen“. Ziel sei die „Mehrung der germanischen Art“, auch mit „gleichgearteter Gattenwahl“. Gepflegt wurden heidnische und germanische Bräuche.

Verborgene Treffen am „Metkessel“

Noch bis Dienstag bewarb die Artgemeinschaft fast täglich auf internen Messengerkanälen Bücher von Rieger oder andere Werke wie „Deutsche Tischsprüche für die Sippe“. Vertrieben wurde auch die gruppeneigene „Nordische Zeitung“.

Regelmäßig traf sich die Artgemeinschaft zudem zu „Gemeinschaftstagen“, auch mit Kindern, zumeist in einer Herberge in Ilfeld im Thüringer Südharz. Teilnehmende traten dort in traditionellen Gewändern oder Hemden auf, es wurde getanzt und sich am „Metkessel“ versammelt. In Vorträgen wurde aber auch antisemitische und sozialdarwinistische Ideologie gepflegt. Eingeladen zu den Treffen wurden nur Mitglieder, über interne Kanäle. Vor Ort kam dann auch der „Gemeinschaftsrat“ zusammen, für einzelne Regionen gab es „Quartierwarte“. Fotos und Filmaufnahmen wurden auf den Treffen untersagt, betont wurde, dass es „keine Spaßveranstaltungen“ seien.

Die Artgemeinschaft traf sich aber auch anderswo, etwa zu „Frauen-Wander-Wochenenden“ auf Usedom oder zum 70-jährigen Jubiläum der Gruppe etwa in Berlin-Lichterfelde, vor dem früheren Wohnhaus des Artgemeinschaft-Gründers Kusserow. Nach eigenen Auskünften wurden auch Kontakte zu skandinavischen, französischen oder italienischen Rechtsextremisten gepflegt.

Kontakte auch ins NSU-Umfeld

Zuletzt war länger der frühere NPD-Aktivist Jens Bauer aus Sachsen-Anhalt Anführer der Artgemeinschaft. Der gilt auch als Vertrauter des NSU-Waffenlieferanten Ralf Wohlleben und soll diesen nach seiner Haftentlassung 2018 zwischenzeitlich bei sich aufgenommen haben. Auch der NSU-Helfer André Eminger soll zumindest ein Treffen der Artgemeinschaft besucht haben. Im Sommer gab Bauer die Führung der Artgemeinschaft an seine Stellvertreterin Sabrina S. aus Bayern ab.

Zu den Mitgliedern der Artgemeinschaft soll vor Jahren auch der Lübcke-Mörder Stephan Ernst gezählt haben. Laut Erkenntnissen von Sicherheitsbehörden soll er dann im Jahr 2011 ausgeschlossen worden sein, weil er seine Mitgliedsbeiträge nicht mehr bezahlt habe.

Mitverboten sind nun auch verschiedene Teilorganisationen der Artgemeinschaft: das „Familienwerk“, die „Gefährtschaften“, „Gilden“ und „Freundeskreise“.

Erst vor einer Woche hatte Faeser die rechtsextremen Hammerskins verboten, die vor allem mit Rechtsrockkonzerten Gelder machten. Auch diese sahen sich als Szeneelite und waren rund 30 Jahre aktiv. Faeser hatte zu Amtsbeginn als Innenministerin angekündigt, rechtsextreme Netzwerke zu „zerschlagen“.