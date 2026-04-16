Influencer und Medien aus dem AfD-Vorfeld nutzen den in der Ostsee gestrandeten Wal, um Misstrauen gegenüber anderen Parteien zu schüren. Ganz vorn dabei ist das rechtsradikale Compact-Magazin: Sein „TV-Chef“ Paul Klemm bezeichnete das von manchen „Hope“ oder „Timmy“ genannte Tier in einem Youtube-Video als „Symbol für eine Politik, die weder Hope noch ihr eigenes Volk zu retten in der Lage ist“. Der am Montag veröffentlichte Film mit dem Titel „Sie lassen den Wal verrecken!“ wurde bis Donnerstag mehr als 75.000 Mal abgespielt.

Tatsächlich hatte der Staat bereits für die Rettungsversuche in Timmendorfer Strand mindestens 40.000 Euro ausgegeben. Dennoch strandete der Wal insgesamt viermal, was Wissenschaftler als Hinweis auf ernsthafte Gesundheitsprobleme werteten. Sie rieten von weiteren Rettungsversuchen ab, die das Leid des Tieres vergrößern könnten. Dennoch genehmigte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) unter dem Druck eines Teils der Öffentlichkeit schließlich eine privat finanzierte „minimalinvasive“ Rettungsaktion mit Luftkissen. Diese begann am Donnerstag.

In einem anderen Video über den Wal sagt Compact-Redakteurin Stephanie Elsässer: „Auch Deutschland muss gerettet werden.“ Dabei zeigte sie eine silberne Medaille mit dem Konterfei der AfD-Chefin und dem Schriftzug „Kanzlerin Alice Weidel“, „weil, auch Alice Weidel liebt Tiere“. In der Beschreibung des Videos wird dafür geworben, die Medaille für rund 90 Euro zu kaufen.

Compact ließ in dem Film auch den mecklenburg-vorpommerischen AfD-Landtagsabgeordneten Enrico Schult verkünden, seine Fraktion habe jetzt eine kleine Anfrage zum Wal an die Landesregierung gestellt. Man wolle wissen, inwieweit die Behörden „die Rettung des Wales“ verzögert hätten.

Absurde Behauptungen

Das Video war wahrheitswidrig betitelt mit „#FreeTimmy: Öko-Industrie will Wal schlachten!“. „Schlachten“ bedeutet laut Duden „(ein Haustier, dessen Fleisch für die menschliche Ernährung verwendet werden soll) fachgerecht töten“. Aber selbst die Compact-Redakteure behaupten in dem Video nicht, dass jemand den Wal umbringen wolle.

Klemm mutmaßte auch, dass von den Grünen aus Klimaschutzgründen unterstützte Offshore-Windparks dazu beigetragen hätten, dass der Wal die Orientierung verloren hat. Kim Detloff, Leiter Meeresschutz beim Naturschutzbund (Nabu), sagt zwar: „Ja, die Offshore-Windenergie, der Bau und der Betrieb hat Auswirkungen auf die Meeresumwelt, auch auf Wale unter anderem wegen der Schallemissionen.“

Aber: „Zur Strandung des Buckelwals hat das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geführt. Was ihn bei der Rückkehr in die Nordsee behindert haben könnte, ist der Lärm aus dem intensiven Schiffsverkehr der Ostsee.“ Da fahren gerade besonders viele Öltanker der russischen Schattenflotte – also im Auftrag des russischen Machthabers, den Compact mit einer „Patriot Putin – die Sieger-Medaille“ ehrt.

Ebenfalls gut bei Youtube gerankt bei dem Thema wurde zumindest zwischenzeitlich ein Video des österreichischen Rechtspopulisten Gerald Grosz. „Wal Timmy stirbt. Und mit ihm verreckt Deutschland“, heißt es in der Beschreibung. Der Staat tue nichts, genau wie bei Morden, die von Migranten verübt werden. Dann kritisiert er zum Beispiel die Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. „Und während der Wal seinen letzten Atemzug tut, applaudieren die Merz, die Baerbock, die Söder und das ganze steuergeldfinanzierte Establishment sich selbst für ihre moralische Überlegenheit.“ Wobei allerdings nicht bekannt ist, dass die genannten Politiker im Zusammenhang mit dem Wal irgendjemanden applaudieren.

Bei TikTok konnte ein „Dennis“ mit dem Benutzernamen dasoriginal4 teils mehr als 200.000 Aufrufe erzielen mit Videos über den Wal. Auch er unterstellt den Behörden, nicht genug zu tun, um das Tier zu retten. Besonders viele Menschen sahen seinen Film, in dem er den absurden Verdacht äußerte, „Hope“ sei mit einem Seil fixiert worden. „Dennis“ hatte sich Mitte März verärgert gezeigt, dass so wenige Menschen an einer Demonstration des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo mit Verschwörungsanhängern in Berlin teilgenommen hatten. Auch „Dennis“ singt das Lied des angeblichen Niedergangs Deutschlands, während der Ukraine geholfen werde.

Hochemotional gegen die Wissenschaft

Der Youtuber „Vincent“ erklärte den Mechanismus hinter dieser Internetmobilisierung so: Man picke sich einen „hochemotionalen Einzelfall“ heraus, spreche allen Experten die Expertise ab und „fängt an die Leute, die tatsächlich daran arbeiten, dass da irgendwas besser wird, mit Hass und Hetze zu überziehen.“ Tatsächlich berichten Beteiligte von Morddrohungen.

Diese Wissenschaftsfeindlichkeit werde von der AfD befördert, so Vincent. „Die AfD versucht seit Jahren Leute, die eine Expertise haben, ob das jetzt Klima, Wirtschaft, Soziologie ist, massiv zu diskreditieren. Alle Leute, die sich selber Experte nennen, sind in diesen Kreisen sowieso vom System gesteuert und ah, die machen nur das, was die Eliten wollen und wir können nicht auf die hören.“ Deswegen suche sich dieses Milieu dann seine eigenen Expertisen oder „schwurbelt sich halt einfach direkt was zusammen.“