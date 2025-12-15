Tsachi Chanania war oft am Bondi Beach. Der 43-jährige Israeli hat Familie in Australien. Als er am Sonntag die ersten Videos sah, auf denen die zwei Attentäter auf den Strand schießen, war er entsetzt. „Es hat mich schockiert, dass die Polizei so lange gebraucht hat, um einzugreifen“, erzählt er am Montagmorgen nach dem Anschlag.

Am Abend habe er sich mit Freunden getroffen, um die erste Kerze zum jüdischen Lichterfest Chanukka zu entzünden – ebenso wie viele der Opfer des Anschlages in Sydney wenige Stunden zuvor. Die Freude über das Fest, an dem acht Tage lang der Einweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem gedacht wird, habe sich mit Trauer gemischt. „Andererseits ist es das, was wir als Juden seit Generationen kennen“, sagt Chanania. „Ich war schockiert, aber nicht überrascht.“

In Israel, wo viele Straßen für die Feiertage mit achtarmigen Leuchtern geschmückt sind, weckten die Bilder aus Sydney schlimme Erinnerungen. Schnell kursierten online Zusammenschnitte von Fluchtszenen während des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 neben jenen vom Bondi Beach: Erneut wurden Juden an einem jüdischen Feiertag getötet. Unter den 16 Toten sind laut Israels Außenministerium ein israelischer Staatsbürger und ein Holocaust-Überlebender.

Der Anschlag befeuert die ohnehin wachsenden Sorgen vieler jüdischer Israelis vor vielerorts zunehmendem Antisemitismus und die Angst, im Ausland nicht mehr sicher zu sein. Israels Nationaler Sicherheitsrat rief zu erhöhter Vorsicht bei Auslandsaufenthalten auf und empfahl, „öffentliche Veranstaltungen zu meiden, etwa in Synagogen, Chabad-Häusern oder bei Chanukka-Feiern“. Angesichts der weltweiten Empörung über Israels Vorgehen im Gazastreifen berichten israelische Medien seit gut zwei Jahren verstärkt über zunehmende Drohungen, Hausverbote oder Angriffe auf Israelis und Juden im Ausland.

Netanjahu kritisiert Australien

Der israelische Präsident Isaak Herzog mahnte die australische Regierung, „gegen die enorme Welle des Antisemitismus zu kämpfen, die die australische Gesellschaft heimsucht“. In einer Botschaft an Australiens jüdische Gemeinde ermutigte er, weiterhin Chanukka-Lichter anzuzünden.

Manche Israelis sorgen sich aber auch um die politische Instrumentalisierung des Massakers. „Dieser Angriff auf die jüdische Gemeinde bricht mir das Herz und macht mir Angst, was als Nächstes kommt“, sagte Jess Bicker von der jüdisch-arabischen Organisation Standing Together. Die in Australien aufgewachsene Aktivistin fürchtet, dass Politiker „den Schmerz und das Trauma als Rechtfertigung“ nutzen könnten für „rassistische Politik“, die „wenig helfe, das Leben für Juden sicherer zu machen“.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nutzte den Anschlag noch am Sonntag für Kritik an der australischen Haltung zu Israels Vorgehen im Gazastreifen. „Ihr Ruf nach einem palästinensischen Staat gießt Öl in das Feuer des Antisemitismus, es belohnt Hamas-Terrorismus“, zitierte er aus einem Brief an Australiens Premier Anthony Albanese im August.

Netanjahus Büro erklärte, „Israel ist der sicherste Ort für das jüdische Volk auf der Welt, weil es dort von Regierung, Armee und Sicherheitskräften verteidigt werde“. Regierungskritische Israelis hingegen machen maßgeblich die Politik der Netanjahu-Regierung und das israelische Vorgehen in Gaza dafür verantwortlich, dass der jüdische Staat aktuell innenpolitisch vor einer Zerreißprobe steht und international isoliert ist wie selten zuvor.