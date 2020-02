Rassismus in Deutschland

Osmose des Hasses

Nach Hanau gibt es Stimmen, die ein AfD-Verbot fordern. Doch die AfD ist nur ein Symptom für einen tief verwurzelten gesellschaftlichen Rassismus.

Wir leben in einer gesellschaftlich aufgeladenen Situation, in der Rassismus, Opportunismus und tiefgreifende strukturelle Probleme in der demokratischen und medialen Praxis eine gefährliche Verbindung eingehen. Erfurt und Hanau sind nur zwei Chiffren für etwas, das sehr lange Kontinuitäten hat, das nicht plötzlich gekommen ist und nicht leicht wieder verschwinden wird, selbst wenn man, wie es die Auf-einmal-Aufgewachten jetzt unter gegenseitigem Applaus fordern, die AfD verbieten würde.

Aber die AfD ist nur ein Symptom für eine viel tiefer reichende illiberale und demokratiefeindliche Tradition in der deutschen Gesellschaft. Sie ist die Ausprägung eines Rassismus, der sich nach 1945 eine andere Form und Gestalt gesucht hat und immer präsent war: im Diskurs über die sogenannten Gastarbeiter seit den 1960er Jahren und das kommunale Wahlrecht in den 1980er Jahren, die Brandanschläge der 1990er Jahre und die folgende Verschärfung des Asylrechts. Die AfD ist die parlamentarische und politische Form für etwas, das sehr viele Menschen in diesem Land denken, und die Trennlinie ist nicht so sauber zu ziehen, wie es sich die vorstellen, die von Verbot reden oder wenigstens von klarer Abgrenzung.

Um den Widerspruch klarzumachen: Diejenigen, die nun das Verbot der AfD fordern, sind oft genau diejenigen, die in der Eurokrise von 2010/2011 die rassistische Logik der „faulen Griechen“ etablierten – aus dieser Zeit, aus dieser Logik stammt die AfD. Es sind diejenigen, die im Sommer 2015 und danach davor warnten oder sich entschieden dagegen engagierten, dass Deutschland seinen Teil der Verantwortung für die Geflüchteten in Europa trug und eine menschliche Politik machte. Es sind diejenigen, die immer nach Integration und Leitkultur riefen, wenn sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Gefahr sahen, und dann doch dafür stimmten, wichtigen zivilgesellschaftlichen Projekten und Institutionen die finanziellen Mittel zu streichen.

Kurz gesagt: Diejenigen, die nach den Morden von Hanau im Verbot der AfD eine Lösung für die rassistische und rechtsextreme Bedrohung in diesem Land sehen, sind vor allem die, die in den vergangenen Monaten und Jahren selbst ihren Teil dazu beigetragen haben, dass sich Rassisten in diesem Land wieder sicher fühlen dürfen, zu hetzen und zu morden. Und das macht den Diskurs über die AfD auch so verlogen: Wer neun Morde braucht, um zu verstehen, wie menschenverachtend die AfD ist und war, hat ein sehr eingeschränktes Verständnis von Humanität, Wahrheit und Würde.

Antimuslimische Schlagzeilen

Es ist deshalb nicht falsch, die AfD für die Morde in Hanau in Haftung zu nehmen. Es ist aber problematisch, weil es die Tiefe und Gefahr der Bedrohung nur scheinbar greifbar und lösbar mit parlamentarischen oder verfassungsschutzrechtlichen Mitteln macht. Und es tun eben vor allem dieselben Leute, die seit Jahren antimuslimische Schlagzeilen drucken; Leute, die schreiben, dass Deutschland durch seine Geschichte nicht in der Lage sei, verantwortungsvolle Politik zu machen, und die Aufnahme und Offenheit für Geflüchtete nutzen, um grundsätzliche Verschiebungen im demokratischen Gefüge zu legitimieren und den Raum für Ausgrenzung und Hass zu bereiten.

Der Übergang vom gemäßigten Rassismus zum extremen zum militanten Rassismus ist fließend

Es sind eben – und das haben die Tage von Erfurt gezeigt, die nicht von der Tat von Hanau zu trennen ist – bis weit in die CDU und Teile der Medien hinein Stimmen präsent, die immer noch die Vorstellung ausdrücken, dass Deutschland irgendwie homogen ist oder sein sollte, und letztlich Menschen, die Ferhat Ünvar oder Kalojan Welkow heißen, keine „deutsche Namen“ tragen, wie es Bild-Chef Julian Reichelt formuliert hat. Der Übergang vom gemäßigten Rassismus zum extremen zum militanten Rassismus ist fließend, der eine baut auf den anderen auf, und dieses osmotische System des Hasses lässt sich nicht dadurch reparieren, dass man den Grad der Gefährdung bei neun Morden ansetzt.

Scheinheilige Hufeisentheorie

Die Diskussion über die AfD ist aber auch deshalb so scheinheilig, weil sie vor dem Hintergrund der Hufeisentheorie geführt wird, der angenommenen und geometrisch dargestellten gleichen Gefährlichkeit von rechts wie von links – auch nach den Morden von Hanau konnte man das immer wieder lesen, und die Intention, der argumentative Magnetismus, um im Bild zu bleiben, ist so klar wie verwerflich, weil diese andauernde Parallelisierung nur den Blick auf die jeweils unterschiedlichen Ursachen, Ausprägungen und Bedrohungsszenarien verwischt.

Das Ergebnis ist exkulpatorisch, und wie so oft reicht die Logik bis zur Schoah zurück, die ja – in der Argumentation von Ernst Nolte, Gegenstand des Historikerstreits der 1980er Jahre – auch durch die „asiatische Tat“ erklärt werden könne, durch die kommunistische Bedrohung also, die sich zum Judenmord demnach verhält wie Ursache zu Wirkung. Und auch diese Debatte wurde geführt im Kontext eines kontinuierlichen gesellschaftlichen Rassismus, in einem Land, geprägt von der Elitenkontinuität in Politik, Polizei, Beamten und auch Kunst (wie die aktuellen Diskussionen um Berlinale und Documenta noch mal zeigen) sowie vom mörderischen Hass „ganz normaler Männer“.

Was sich in diesen Tagen zeigt: Die deutsche Gesellschaft ist an einem Tipping Point, es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Vielleicht wird Rassismus endlich als Realität gesehen, die alltäglich ist und strukturell und ein gesamtgesellschaftliches Problem; vielleicht aber führt die eher strategische Abgrenzung gegenüber Leuten wie Alexander Gauland auch dazu, einer Koalition von CDU und AfD den Boden zu bereiten. Die Rede davon jedenfalls, dass nach Hanau „alles anders“ sei, ist verkürzt bis verlogen. Hanau ist die mörderische Form einer deutschen Wirklichkeit, die lange verdrängt wurde.