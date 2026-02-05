piwik no script img

Obdachlosigkeit in DeutschlandNächstenliebe ist nicht die Lösung

Sean-Elias Ansa

Kommentar von

Sean-Elias Ansa

Statt auf die Güte einzelner Menschen zu setzen, muss die Politik dafür sorgen, dass Obdachlose besser geschützt sind – besonders im Winter.

Vor einem Garagentor ist ein Schlafsack, Isomatte, EInkaufstüte und Rucksack abgestellt
Für Würde hat uns das Geld nicht mehr gereicht, für Polizeigesetze schon Foto: Tobias Steinmauerer/imago

D ie Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es zumindest im Grundgesetz. Wenn aber Menschen auf der Straße schlafen müssen, ist das würdelos. Durch unser Föderalsystem gibt es 16 verschiedene Polizeigesetze, die wiederum die Unterbringung zum Schutz der Menschen unterschiedlich regeln. Dabei spielt es keine Rolle, welche Staatsangehörigkeit jemand hat. Das Ziel: ein Dach über dem Kopf.

Viele Behörden setzen dieses Gesetz unzureichend um. Ein Bericht im Auftrag des Bundesbauministeriums hat für das Jahr 2024 über 45.000 Obdachlose in Deutschland gezählt. Diese Menschen leben in unmittelbarer Gefahr, insbesondere im Winter. Dass die Bevölkerung sie in dieser Jahreszeit weniger auf der Straße sieht, bedeutet allerdings nicht, dass das System bei eisiger Kälte besser funktioniert. Eher ist es die Nächstenliebe, die hier greift: Da drückt der Sicherheitsmann im Einkaufszentrum mal ein Auge zu, die Bahnmitarbeiterin zeigt erst nach der dritten Ringbahnrunde in Berlin den Ausgang, der Nachbar ruft nicht sofort die Polizei.

Alle wissen: Obdachlose riskieren jeden Tag zu erfrieren – manchmal lassen Menschen mit Wohnungen Milde walten. Es darf aber niemals in der Hand Einzelner liegen oder von ihrer Tagesform abhängig sein, Menschen vor dem Tod zu bewahren. Dass die Verantwortlichen in den Ministerien die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufrufen, ist eine Farce. Nein, es ist Aufgabe der Politik, eine solche Notlage abzuwenden.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Kommunen und Städte stemmen den Kälteschutz für Obdachlose jedes Jahr aufs Neue, mit Spenden, Notbetten, Improvisation. Das kann kein Dauerzustand sein. Statt jährlicher Kämpfe um Förderungen braucht der gesamte soziale Bereich eine verlässliche Strukturförderung, damit nicht auch noch die sozialen Träger ums Überleben kämpfen müssen. Der Bund muss feste und planbare Mittel für die Wohnungslosenhilfe zusagen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Sean-Elias Ansa

Sean-Elias Ansa

 CvD/ freier Redakteur
Gefördert durch die taz Panter Stiftung, wurde Sean-Elias Ansa in der taz ausgebildet. Sein Themenschwerpunkt ist Armut. Er recherchiert ausdauernd, hat seine Liebe für Datenanalysen entdeckt und beschäftigt sich mit neuen Ideen für den besten Leseservice. Aktuell arbeitet er am Nachrichtentisch bei taz.de als Chef vom Dienst. In dieser Funktion setzt er die Themen auf der Webseite und verantwortet die Ausspielung der Texte mit.
Themen #Kälte #Obdachlosigkeit #Armut #Bund #Wohnungslosigkeit #Sozialstaat
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drei Personen unterhalten sich in der Nähe eines U-Bahneingangs
Obdachlosigkeit und Kälte Wenn die Straße zu kalt wird

Für Menschen ohne Unterkunft bietet das Nachtwärmecafé Kotti in Berlin-Kreuzberg seit 27. Januar niedrigschwellig Schutz. Der Bedarf ist groß.

Von Lilly Schröder
Polizistinnen stehen an einem Zelt auf einer Brücke
15 Obdachlose gestorben Hamburg sollte schnell warme Orte schaffen

Das Winternotprogramm erreicht längst nicht alle Menschen ohne festen Wohnsitz. Die Stadt könnte ihnen das Überleben leichter machen.

Von Kaija Kutter
Die Beine eines schlafenden Obdachlosen schauen aus einem Karton in der Hamburger U-Bahn-Station Stephansplatz.
Selbsthilfe-Gründer über Obdachlosigkeit „Was Merz sagt, ist Quatsch“

Swen Huchatz hat nach langer eigener Obdachlosigkeit eine Obdachlosenselbsthilfe in Hildesheim gegründet. Er möchte das bestehende Hilfesystem ändern.

Interview von Klaus Irler
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

3 Kommentare

 / 
  • SS

    Seit einem halben Jahr kümmere ich mich um einen jungen Obdachlosen. Und man muss ehrlich sagen: Viele haben sich längst von der Gesellschaft und ihren Hilfsangeboten verabschiedet. Nicht aus Trotz, sondern weil sie oft nicht mehr können – oder nicht mehr wollen. Dieses „Ich komme allein durch“ ist für manche der letzte Rest Würde.

    Der wichtigste Punkt ist dabei nicht einmal das Materielle. Es ist die psychologische Unterstützung. Die Begleitung durch Ämter und Instanzen kostet Kraft, Geduld und seelische Stabilität – Dinge, die vielen längst fehlen.

    Geholfen wird am Ende vor allem von denen, die tatsächlich hinschauen: Freiwillige, Kirchen, soziale Verbände. Und von Menschen, die ein Auge zudrücken. Auffällig oft sind es jene, die selbst wissen, was prekär bedeutet.

    Ich würde Merz und Co. einmal empfehlen, einen Kaffee in einem Obdachlosencafé zu trinken oder sich bei der Tafel anzustellen. Mit Bonuskarte versteht sich, wenn er weiss, was das ist..

    Und wirklich bitter sind doch jene, die im Alltag wegschauen: im Auto an der Schlange vorbeifahren, den Blick abwenden – und glauben, ein Euro in der Fußgängerzone reicht fürs karma. Und im Grunde diese Politik wählen.

  • TK

    Wohnungen für Obdachlose sind eine Investition die den allermeisten eine Perspektive für den Neuanfang gibt und sich für die Gesellschaft langfristig lohnt. Die Polizei, Gefängnisse und Gerichten hätten weniger zu tun, wer es wieder in Arbeit schafft zahlt sogar wieder in das Sozialsystem ein.

  •

    Die Politik soll dafür sorgen ?



    Die Politik ?

    Die sorgen doch schon ... für sich selbst.



    Und sind damit vollauf ausgelastet.

meistkommentiert

1
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
2
Urteil gegen Maja T. Deutschland ist mitschuldig
3
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
4
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
5
Die Epstein Files und die Moral Das hat Pizzagate-Potenzial
6
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle