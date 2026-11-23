Nach einem Jahrzehnt rückläufiger Exporte setzt die Lederindustrie in Jalandhar im Punjab auf das Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union. Durch Zollsenkungen hofft der Wirtschaftssektor auf dem traditionellen europäischen Markt wieder Boden zu gewinnen. Denn die jährlichen Exporte sind von 10 Milliarden Rupien im Geschäftsjahr 2015/16 auf 2,5 Milliarden Rupien gesunken.

„Europa war traditionell der größte Markt von Jalandhars Lederindustrie. Die Abschaffung des Zollsatzes von 17 Prozent macht uns wettbewerbsfähiger und hilft uns, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen“, sagt Amandeep Sandhu, Präsident des Lederverbands des Punjab (PLF).

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

Unter dem Dach des Verbands hoffen 59 in einem Industriekomplex tätige Lederfabriken nun, dass ein verbesserter Marktzugang zu neuen Aufträgen führt. Sie stellen Lederbekleidung, Handtaschen, Schuhe, Handschuhe, Sportbälle, Werkzeugtaschen, Yogamatten und Medizinbälle für das Fitnesstraining her. Die Produkte aus Rinder-, Büffel-, Schafs- und Ziegenleder gelangen auf europäische Märkte wie Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und die Niederlande.

Einige Betriebe beliefern Marken wie Zara, H&M, Marks & Spencer und Adidas. Doch dürfte die Zollentlastung den Rückgang allein nicht umkehren. Die Wettbewerbsfähigkeit hängt auch davon ab, den Wünschen der Käufer gerecht zu werden, von der Lederqualität und von der Einhaltung der Umweltvorschriften.

Indien ist der zweitgrößte Hersteller von Lederbekleidung

Die Gerber aus Jalandhar beziehen Häute aus Kaschmir und indischen Städten wie Kanpur, Agra, Chennai und Kalkutta, wo ebenfalls große Lederbetriebe sind. Indien ist nach China der zweitgrößte Hersteller von Lederbekleidung und Lederschuhen.

Gerber begutachten Lederstücke in einer Fabrik in Jalandhar Foto: Deepkamal Kochhar

Das Freihandelsabkommen mit der EU kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Infrastruktur des Industriekomplexes verbessert hat. Der 89 Hektar große und 1992 gegründete Komplex beherbergt Gemeinschaftseinrichtungen, darunter eine gemeinsame Abwasseraufbereitungsanlage, die gerade modernisiert wurde.

Ein regionales Zentrum des Central Leather Research Institute (CLRI), das 1996 in dem Komplex eingerichtet wurde, leistet technische Unterstützung und führt chemische, physikalische und umweltbezogene Tests durch.

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„Wir weisen die Branche kontinuierlich an, die Normen der EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) einzuhalten. Einige Tests lassen wir vor Ort durchführen, doch Proben für Schwermetalltests werden an unser Zentrum in Chennai geschickt“, sagt P. Sudhakara, Wissenschaftler am CLRI in Jalandhar.

Der PLF-Präsident erklärt, dass die Branche in den ersten 15 Jahren wuchs, bevor sie aufgrund unzureichender staatlicher Unterstützung und mangelhafter Infrastruktur ins Stocken geriet. Die Produktion habe wieder angezogen, da die modernisierte Kläranlage nun wichtige Umweltschutzbedingungen erfüllt.

Deepkamal Kochhar

Notwendig ist die Anpassung an die Präferenzen der Käufer

Im Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien sowie der besseren Infrastruktur sieht auch Sachin Behal vom Rat für Lederexporte in Jalandhar Gründe für den neuen Optimismus. Für die Produzenten besteht die Herausforderung darin, niedrigere Preise mit den immer strengeren europäischen Standards, zum Beispiel bei der Verwendung von Chemikalien und der Nachvollziehbarkeit von Produktionsprozessen, in Einklang zu bringen. Die Umstellung auf chromfreies Leder zeigt, wie der Marktzugang von der Anpassung an die Präferenzen der Käufer abhängt.

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Gaurav Sud, Inhaber des in Jalandhar ansässigen Unternehmens Prime Banox, stellt fest, dass die Anforderungen der europäischen Abnehmer bislang unterschiedlich sind: „Mein Unternehmen stellt Damenhandtaschen, Bekleidung und Schlafsäcke aus Rinder-, Büffel- und Schafsleder her. Während einige EU-Abnehmer chromgegerbtes Leder verlangen, suchen andere nach chromfreien Alternativen. Wir verwenden chemische Alternativen wie Aldehyde für die chromfreie Gerbung.“ Doch sei Chromgerbung nach wie vor beliebt, da sie schnell, vielseitig und kostengünstig ist.

Deepkamal Kochhar ist Korrespondentin der Tageszeitung „The Tribune“ in Jalandhar, Punjab. Sie ist Teilnehmerin des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Moritz Martin.