taz panterstiftung: Frau Majahan, warum ist die Übersetzung von Literatur wichtig?

Sunanda Mahajan: Übersetzungen bringen Vielfalt in die Literatur, indem sie neue Themen und Perspektiven bieten. Ich habe zum Beispiel Werke von Elfriede Jelinek ins Marathi übersetzt. In Indien sind Autobiografien von Frauen verbreitet, doch Jelinek schildert Fehler und moralische Schwächen ihrer Figuren. Ihr Schreibstil ist von Natur aus kritisch und bietet Marathi-Lesern Perspektiven, die ihnen bisher womöglich fremd waren. Umgekehrt bringt der Draupadi Verlag aus Heidelberg indische Literatur nach Deutschland. Beliebte Marathi-Werke wie „Das Dorf ohne Mauern“ und „Unberührbar – eine indische Autobiografie“ erreichen so deutsche Leser. Übersetzungen bieten Einblicke in andere Kulturen und bereichern unser Verständnis.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

taz panterstiftung: Warum haben Sie eine Zeitschrift zum Thema Übersetzung mitgegründet?

Sunanda Mahajan: Am Institut für Fremdsprachen der Universität Pune hatten wir Experten für verschiedene Sprachen. Doch gab es keine Plattform zur Veröffentlichung übersetzter Literatur. Deshalb gründeten wir 1999 mit Kelyane Bhashantar eine Vierteljahreszeitschrift mit Übersetzungen von Kurzgeschichten und Gedichten. Anfangs konzentrierten wir uns auf direkte Übersetzungen von Originalen deutscher, französischer, russischer, japanischer und spanischer Literatur. Inzwischen haben wir unser Spektrum auf Italienisch, Koreanisch, Chinesisch und Polnisch ausgeweitet.

taz panterstiftung: Ist es einfach, Verlage für Übersetzungen zu finden?

Sunanda Mahajan: Ich habe zehn deutsche Literaturwerke übersetzt. Das Übersetzen erfreut sich heute großer Beliebtheit. Die Zahl der qualifizierten Übersetzer ist gewachsen, auch die Leserschaft. Früher wurden Bücher, die im Ausland bereits populär waren, in indische Sprachen übersetzt. Heute gibt es eine wachsende Nachfrage nach zeitgenössischen Autoren. Auch im Marathi-Sprachraum gibt es Verlage, die sich der übersetzten Literatur widmen. In Deutschland akzeptieren Verlage Übersetzungen hingegen in der Regel nur, wenn Deutsch die Muttersprache des Übersetzers ist.

Bild: Ashok Adsul Im Interview: Sunanda Mahajan ist emeritierte Professorin für Fremdsprachen an der Universität der westindischen Großstadt Pune. Sie hat 35 Jahre die deutsche Sprache unterrichtet und gibt die Vierteljahreszeitschrift „Kelyane Bhashantar“ in der lokalen Sprache Marathi heraus, die sich dem Thema Übersetzung widmet. Sie selbst hat zehn deutsche Romane ins Marathi übersetzt.

taz panterstiftung: Welche Herausforderungen gibt es bei der Übersetzung deutscher Literatur?

Sunanda Mahajan: Die Geografie einer Region beeinflusst ihre Sprache. Marathi hat zwei Wörter für Schnee, während Schwedisch zweiundzwanzig hat. In seiner Übersetzung des berühmten Marathi-Romans „Bangarvadi“ von Vyankatesh Madgulkar (Deutsch: „Das Dorf hieß Bangarvadi“) verwendete Günther-D. Sontheimer die Wörter so, wie sie im Originaltext vorkamen. Ihre Bedeutungen wurden in Fußnoten erläutert, denn übermäßiges Umschreiben kann den Rhythmus eines literarischen Werks stören. Ich habe auch Gedichte von vier jüdischen Dichterinnen – Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs, Rose Ausländer und Gertrud Kolmar – in einem Band mit dem Titel „Holocaust Poems“ übersetzt. Da die Leser hier die Gedichte ohne Kenntnis des historischen Kontextes möglicherweise nicht vollständig verstehen, habe ich Details zum Leben und Werk der Dichterinnen hinzugefügt. Die Satzstruktur ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Übersetzung. Im Marathi werden lange, verschachtelte Sätze meist nicht bevorzugt, während europäische Sprachen oft mehrere Satzteile innerhalb eines einzigen Satzes verwenden. Übersetzer müssen die ursprüngliche Bedeutung und den Rhythmus bewahren, ohne die Lesbarkeit zu beeinträchtigen.

taz panterstiftung: Wer sind Ihre Lieblingsautoren auf Deutsch?

Sunanda Mahajan: Elfriede Jelinek und Günter Grass. Grass hat in Kalkutta gelebt, und sein Buch über Indien stieß auf Kritik. Er war ein umstrittener Schriftsteller und blieb bis zum Schluss ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Die Deutschen tragen ein Schuldgefühl wegen des Holocausts und des Völkermords an den Juden mit sich. Daher wird Kritik an Israel oft mit Vorsicht behandelt. Günter Grass gehörte zu den Ersten, die auf Israels Fehler hingewiesen haben. Elfriede Jelinek schreibt weiterhin und äußert ihre Ansichten nach wie vor furchtlos. Sie vertritt starke politische Standpunkte, was einer der Gründe ist, warum ich ihr Werk bewundere.

taz panterstiftung: Warum sind Brecht und Kafka in Marathi so beliebt?

Sunanda Mahajan: Westbengalen und Maharashtra haben eine starke Theatertradition. Die linke Bewegung war in Bengalen einflussreich, sodass die Werke des Linken Bertolt Brecht schon früh durch Übersetzungen bekannt wurden. Auch das Berliner Grips-Theater wurde in Indien in großem Umfang adaptiert. Es behandelt verschiedene gesellschaftliche Themen. Ein Merkmal von Brechts Theater ist die Verfremdung, die das Publikum dazu anregt, vertraute Situationen aus einer kritischen Perspektive zu betrachten. Auch Franz Kafka ist bei Marathi-Lesern beliebt. Sein Werk „Die Verwandlung“ hat in Indien ein aufgeschlossenes Publikum gefunden. Kafka setzte sich mit der Entfremdung auseinander, die der Einzelne in einer zunehmend industrialisierten Gesellschaft erlebt. Er hinterfragte zudem patriarchalische Autorität und Bürokratie. Dies ist ein Grund, warum Indiens Generation Z einen Bezug zu seinem Werk findet.

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taz panterstiftung: Wie beliebt ist die deutsche Sprache in Pune?

Sunanda Mahajan: In Pune [einem Zentrum der indischen Autoindustrie] gibt es 200 deutsche Unternehmen. Es gab sogar zeitweilig eine Direktflugverbindung zwischen Frankfurt am Main und Pune. Unternehmen benötigen Übersetzer, weshalb im Im- und Export Deutschkenntnisse von Vorteil sind. Auch durch Amazon ist die Nachfrage nach Deutschsprechenden gestiegen. In Pune gibt es zudem ein Institut namens Border Plus, das Krankenschwestern, die Jobs in Deutschland suchen, Deutsch beibringt. Früher waren Übersetzen und Unterrichten die wichtigsten Jobmöglichkeiten für Deutschlernende, inzwischen finden sie Arbeit auch in der Wirtschaft.

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taz panterstiftung: Wie steht es um den Deutschunterricht in Maharashtra?

Sunanda Mahajan: Maharashtra hat 130 Millionen Einwohner und 20 staatliche Universitäten. Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutsch gibt es nur in Pune und Mumbai, andernorts auch Diplomstudiengänge. Es gibt private Nachhilfekurse und Sprachlern-Apps. Doch lässt sich eine Sprache nicht online erlernen, da Interaktion im Unterricht und praktische Anwendung unerlässlich sind. Millionen indischer Ingenieure haben Interesse an einer Arbeit in Deutschland, doch fehlen Einrichtungen zum Erlernen der deutschen Sprache. Der Fachbereich für Fremdsprachen der Universität Pune hat offiziell 14 Lehrstühle, doch ist derzeit davon nur einer besetzt. In Indien fehlt die für den Fremdsprachenunterricht erforderliche Infrastruktur. Auch wird der Entwicklung geeigneter Kurse kaum Beachtung geschenkt. Zwar bietet auch das Goethe-Institut Deutschkurse an, doch seine Reichweite und Möglichkeiten sind begrenzt.

Ashok Adsul ist Redakteur bei der marathisprachigen Tageszeitung „Loksatta“ in Mumbai. Er ist Teilnehmer des Workshop „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Sven Hansen.