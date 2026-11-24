W äre es ein Drehbuch, hätte der Plot rund um Abgang und Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang wohl als primitiv überzogen keine Chance auf Verfilmung gehabt.

Das ist doch albern und unglaubwürdig, hätten die Filmproduzenten gesagt, einen US-Präsidenten zu zeichnen, der Zehntausende Aktien eines Unternehmens hält, dann vom Weißen Haus aus den Verwaltungsrat ebendieses Unternehmens zu einer Entscheidung drängt, die sein eigenes Portfolio um etliche Millionen anwachsen lässt, und der damit auch noch stolz an die Öffentlichkeit geht.

Es ist 2026, neun Jahre nach #MeToo, nicht mehr denkbar, würden sie sagen, dass ein Vorstandsvorsitzender zahllose Affären mit Untergebenen hat und dann begeistert von Mit­ar­bei­te­r*in­nen im Foyer beklatscht wird, nachdem er ins Unternehmen zurückkehrt.

Völliger Unsinn, würden sie schimpfen, dass der US-Präsident ein KI-Bild postet, auf dem ebenjener Vorstandsvorsitzende in der „Fight fight fight“-Pose gezeigt wird, mit der er selbst nach dem Attentat von Pennsylvania bekannt wurde – nur dass Huang statt der geballten Faust einen roten BH in die Höhe reckt.

Und überhaupt, würden sie kritisieren: Was solle das für eine Wirtschaft sein, die dermaßen auf eine einzige Branche, ein einziges Unternehmen und dessen Chef fixiert ist, ein Unternehmen noch dazu, dessen Modell darin besteht, Computerchips zu verkaufen und mit dem Geld Firmen zu finanzieren, die Rechenzentren bauen und – Computerchips kaufen. Das könne ja nicht gutgehen, würden sie sagen, und für schlechte Science-Fiction gebe man sich nicht her.

Wenn die Autoren dann noch eine chinesische Spionin obendrauf setzen würden, die mit dem Chef ins Bett geht, was die US-Regierung aber gar nicht schlimm findet, obwohl schon länger die Schätzung die Runde macht, dass Nvidia bis zu 20 Prozent seines Umsatzes durch verbotene Verkäufe an China einfährt, ja spätestens dann würden sie mit einem Fußtritt aus dem Büro befördert.

Wie gut, dass so etwas in der wirklichen Welt einfach gar nicht vorkommen kann.