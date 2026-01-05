piwik no script img

Lateinamerikanisch-karibische StaatenUneins über den US-Imperialismus

Lateinamerika ist in der Bewertung des US-Angriffs auf Venezuela gespalten. Brasiliens Rechte wünscht sich eine US-Intervention auch in ihrem Land.

Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva gestikuliert bei einer Rede (am 23. Dezember)
Übt scharfe Kritik an Trump und berief Lateinamerika-Treffen ein: Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva Foto: Adriano Machado/Reuters
Christine Wollowski

Aus Salvador Da Bahia

Christine Wollowski

Nach dem US-Angriff auf Venezuela hat Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva am Sonntag ein Treffen der Minister der lateinamerikanischen und karibischen Celac-Staaten einberufen. Er hatte bereits am Samstag die Militäraktion der USA verurteilt. Sie überschreite eine Grenze, sei inakzeptabel und verletze die Souveränität Venezuelas. Es handele sich um einen Präzedenzfall, der für die internationale Gemeinschaft extrem gefährlich sei.

Das Treffen sollte, so Lulas Hoffnung, zu einer gemeinsamen Verurteilung durch die Staaten des gesamten Kontinents führen. Im Celac-Block sind seit 2010 alle 33 Entwicklungsländer des amerikanischen Kontinents vereint.

Doch Lulas Rechnung ging nicht auf: Die Videokonferenz endete nach zwei Stunden ergebnislos, da man sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnten. Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Uruguay und Spanien hatten immerhin Stunden zuvor gemeinsam ihre Besorgnis über den Vorfall formuliert: „Der Versuch, Regierungskontrolle auszuüben, ist nicht mit internationalem Recht zu vereinbaren.“

Lula blieb bei seiner Verurteilung der Militär-Intervention und erkannte außerdem, ebenso wie Kolumbien, die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als Interimspräsidentin an. Eine widersprüchliche Entscheidung, da Brasilien ursprünglich die Wahl Maduros nicht anerkannt hatte. Auf X erklärte Lula: „Länder in offener Verletzung des internationalen Rechts anzugreifen, ist der erste Schritt in eine Welt der Gewalt, des Chaos und der Instabilität, in der das Recht des Stärkeren sich gegen den Multilateralismus durchsetzt.“

Argentiniens Milei gegen gemeinsame Erklärung

Venezuelas Außenminister Yván Gil bezeichnete den Angriff während der Konferenz als „feige und kriminell“. Es handele sich um eine Attacke auf ganz Lateinamerika und die Karibik. Argentiniens Präsident Javier Milei hingegen begrüßte die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro als „Fortschritt der Freiheit“. Milei war es auch, der sich gegen eine gemeinsame Erklärung der Celac-Staaten einsetzte.

Maduro soll sich in den USA unter anderem wegen Drogenterrorismus vor Gericht verantworten. Die brasilianische Linke sieht die Kontrolle über die venezolanische Erdölförderung als wahres Motiv der US-Invasion. Brasilien als Land mit dem weltweit zweitgrößten Vorkommen an seltenen Erden könne künftig ebenfalls Ziel eines US-Angriffs werden, so die Befürchtungen.

Mehrere brasilianische Rechtsaußen-Politiker feierten den Angriff und die Festnahme Nicolás Maduros hingegen euphorisch als „Rettung Venezuelas“. Unter Anhängern des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro ist die Auffassung verbreitet, dass die USA durch eine Militär-Intervention für Ordnung in Brasilien sorgen sollten. Der seit Februar 2025 in den USA lebende Eduardo Bolsonaro, Sohn des früheren Staatschefs, hat schon mehrfach eine US-Intervention in Brasilien gefordert.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Brasilien #Luiz Inácio Lula da Silva #Lateinamerika #Javier Milei #Jair Bolsonaro #Nicolás Maduro #US-Angriff auf Venezuela
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Auf einer Demonstration halten Hände ein Bild hoch
Lateinamerika nach US-Militäraktion Lula warnt, Milei jubelt

Die einen jubeln, die anderen verurteilen. Die Reaktionen zeigen, wie zerklüftet Südamerika im Umgang mit dem Maduro-Regime ist.

Von Jürgen Vogt
Ein Flugzeugträger
EU-Lateinamerika-Gipfel Bitte kein Wellengang
Kommentar von Jürgen Vogt

Der EU-Lateinamerika-Gipfel wäre ideal gewesen, das Vorgehen der USA in der Karibik zu thematisieren. Doch viele Europäer kuschten vor Donald Trump.

Lula da Silva flüstert Gabriel Boric ins Ohr
Celac-EU-Gipfel Mit gemeinsamer Schlusserklärung

Die lateinamerikanischen und EU-Vertreter verurteilen den Ukraine-Krieg. Das Abschlussdokument unterzeichneten auch Venezuela und Kuba.

Von Jürgen Vogt
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

3 Kommentare

 / 
  • F

    Politik schlägt Recht, wie immer.



    Kaum jemand kann die Intervention der USA rechtlich rechtfertigen, die Trump-Regierung versucht das auch schon gar nicht mehr. Man glaubt, die Macht zu haben, also macht man es.



    Aber selbst politisch ist das Eis sehr dünn: der Durchschnittsamerikaner soll es gut finden, dass auf seine Steuerzahlerkosten die Ölindustrie in Venezuela den großen Reibach macht. Da kann man selbst außerhalb der MAGA-Blase die Frage nach dem ureigensten nationalen Interesse stellen.



    Dass es um Freiheit oder das Wohl der Menschen in Venezuela geht behaupten höchstens dümmliche Unions-Landräte in Deutschland. Die offenkundige Dreistigkeit und die fortschreitende Enthemmung der Trump-Clique stellt die Frage, wann der Orangene sein Blatt überreizt.

  • H

    „Länder in offener Verletzung des internationalen Rechts anzugreifen, ist der erste Schritt in eine Welt der Gewalt, des Chaos und der Instabilität, in der das Recht des Stärkeren sich gegen den Multilateralismus durchsetzt.“

    ... sagte Lula in Bezug auf den Angriff Russlands auf die Ukraine... nicht.

  •

    "Argentiniens Präsident Javier Milei hingegen begrüßte die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro als „Fortschritt der Freiheit“."



    Darf daraus geschlussfolgert werden, Senor Milei hätte auch kein Problem damit, wenn man ihn selber gewaltsam aus dem Amt entfernt?

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
Anschlag auf das Berliner Stromnetz Letzte Warnung
3
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen
4
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
5
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg
6
„Friedensplan“ für Gaza Die Waffen schweigen nicht