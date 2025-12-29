piwik no script img

Kontaktgebühr bei ArztbesuchEintrittsgelder für die Arztpraxis?

Wie sind steigende Kosten für die medizinische Versorgung unter Kontrolle zu bekommen? Verbandsvertreter fordern neue Gebühren, Patientenschützer warnen.

Ein Arzt hält ein Stethoskop in der Hand
Kontaktgebühr: eine direkte Untersuchung vom Arzt könnte bald zusätzlich kosten Foto: Wosunan Photostory/imago

Von

Amelie Sittenauer

Patientensteuerung, Arztgebühren, Primärarztsystem – Verbände und Patientenvertreter treiben die Debatte um Gesundheitskosten auch zwischen den Jahren weiter voran. Kassenärzte und Krankenhäuser fordern eine stärkere finanzielle Beteiligung von Pa­ti­en­t:in­nen bei Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten. Der Patientenbeauftragte Stefan Schwartze warnt stattdessen vor „Eintrittsgeldern in der Arztpraxis“.

Kontaktgebühr bei jedem Arztbesuch

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, forderte eine „Kontaktgebühr“ bei jedem Arztbesuch. „Sie könnte, wie zum Beispiel in Japan, bei drei oder vier Euro liegen und sollte von den Krankenkassen eingezogen werden. So könnte die Einnahmebasis der Kassen erhöht werden“, sagte Gassen der Bild. Die Gebühr müsse sozialverträglich gestaltet werden, damit niemand überfordert werde.

Im Oktober hatte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bereits eine Kontaktgebühr gefordert. Dies würde eine bessere Steuerungswirkung entfalten als die einstige allgemeine Praxisgebühr. Die Zahl unnötiger Arztbesuche und „Ärzte-Hopping“ könnten vermieden und damit Wartezeiten verkürzt und Praxen entlastet werden, hieß es in einem BDA-Positionspapier von Oktober.

Patientenbeauftragter warnt vor „Eintrittsgeld“

Eine generelle Praxisgebühr für Arztbesuche gab es für gesetzlich Versicherte von 2004 bis Ende 2012 in Höhe von pauschal zehn Euro pro Quartal. Diese führte jedoch zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand, die Einsparungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Zugleich ging die Zahl der Arztbesuche zurück, was Befürchtungen auslöste, dass auch medizinisch sinnvolle Vorsorgetermine oder Behandlungen ausblieben.

Der Patientenbeauftragte Stefan Schwartze äußerte sich am Montag in einem Interview bei web.de kritisch gegenüber einer Gebühr bei Arztbesuchen. „Ich warne dringend vor allen Maßnahmen, die auf ein Eintrittsgeld in die Arztpraxis hinauslaufen“, sagte Schwartze. Der SPD-Bundestagsabgeordnete forderte darüber hinaus sogenannte IGeL-Leistungen abzuschaffen. Diese individuellen Gesundheitsleistungen, die Pa­ti­en­t:in­nen selbst zahlen müssen, seien laut Schwartze häufig nicht evidenzbasiert.

Auch Krankenhäuser wollen Pa­ti­en­t:in­nen stärker zur Kasse bitten

Der KBV-Chef schlägt zugleich die Einführung eines „digitalen Ärzte-Lotsen“ für Pa­ti­en­t:in­nen vor, um die Zahl unnötiger Arztbesuche zu reduzieren und Kosten zu senken. Dieser Lotse solle Pa­ti­en­t:in­nen beraten und Arztbesuche koordinieren. „Durch eine solche Koordination für Patienten könnten unnötige Doppel- und Dreifachbehandlungen verhindert werden“, sagte Gassen. Dieser Lotse könne bei entsprechender Finanzierung über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, 116 117, etabliert werden.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sprach sich ebenfalls für eine stärkere Patientenbeteiligung aus. Die Zuzahlung bei Krankenhausaufenthalten soll verdoppelt werden, von 10 auf 20 Euro am Tag. „Das ist angemessen“, sagte Gerald Gaß in der Bild. Den Krankenkassen bringe das zusätzlich rund 800 Millionen Euro im Jahr. Er forderte zudem, auch diejenigen zur Kasse zu bitten, die ohne vorherige telefonische Beratung die Notfallzentren der Krankenhäuser aufsuchen. 30 bis 40 Euro seien angemessen, so Gaß.

Regierung plant große Reform

Die schwarz-rote Bundesregierung will im neuen Jahr eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung angehen. Ziel ist, den zuletzt immer schnelleren Ausgabenanstieg für die Versorgung zu begrenzen und weitere Beitragsanhebungen zu vermeiden. Eine Expertenkommission soll bis März Vorschläge zur Stabilisierung ab dem Jahr 2027 vorlegen. Bis Ende 2026 sollen weitergehende Reformvorschläge folgen. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte deutlich gemacht, dass es um mehr Effizienz und Steuerung gehen soll. Alle Einnahmen und Ausgaben sollen auf den Prüfstand. Es werde Veränderungen „für alle“ geben, sagte sie. (mit dpa/afp)

Themen #Praxisgebühr #Hausarzt #Krankenkassen #Kassenärztliche Bundesvereinigung
1 Kommentar

 / 
  • DD

    Norweger gehen z.B. seltener zum Arzt und leben trotzdem länger. Es ist bekannt, daß in Deutschland überdurchschnittlich viel Geld für das Gesundheitswesen ausgegeben wird. Daran gemessen, sind die Ergebnisse nicht besser.

    Das deutsche Gesundheitssystem ist leider so geschaffen, daß derjenige der besonders häufig zum Arzt geht, das Meiste für sein Geld bekommt.

    Selbst wenn einen Kontaktgebühr von z.B. 5 EUR angesetzt werden sollte, wird doch der weitaus größere Kostenanteil immer noch von der Versichertengemeinschaft übernommen. Auch bei einer Kontaktgebühr ist daher immer noch Dankbarkeit statt Gejammer angebracht.

    Wenn dann noch der Besuch der Notaufnahme Mit 50 EUR veranschlagt wird, gehen sicherlich auch die Besuche von vielen Nicht-Notfällen dort zurück.

    Da es zu diesem Thema offensichtlich unterschiedliche Meinungen gibt, bietet es sich an, das auch die Krankenkassen für beide Gruppen jeweils einen Versicherungstarife anbieten können. Den Vollkaskotarif, der - wie bisher - alle Arztbesuche vollfinanziert, sowie einen "Teilkaskotarif", der geringe Selbstbeteiligungen, bei Besuchen von Ärzten und Notaufnahmen verlangt.

