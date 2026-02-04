piwik no script img

EU-Bericht zum nachhaltigen PendelnStädte unternehmen zu wenig gegen Autos

Nachhaltiges Pendeln wird EU-weit gefördert. Der Europäische Rechnungshof kritisiert, dass Kommunen nicht genug daraus machen.

Autos stehen auf der Leipziger Straße in Richtung Alexanderplatz im Stau.
Leipziger Straße in Berlin: Auch wenn PendlerInnen oft im Stau stehen, fahren sie lieber mit dem Auto als mit Bus oder Bahn Foto: Soeren Stache/dpa

Von

Tim Feldmann

Europäische Städte haben für PendlerInnen Bahn und Radwege ausgebaut, zögern aber, Autos zurückzudrängen. Das ist das Ergebnis eines Berichts des Europäischen Rechnungshofs, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Rechnungshof hat überprüft, wie attraktiv der Umstieg vom Auto auf alternative Verkehrsmittel für PendlerInnen in europäischen Ballungsräumen ist. Die Bilanz: Besonders auf lokaler Ebene tun Städte nicht genug, damit PendlerInnen vom Auto aufs Rad, in die Regional- oder Straßenbahn umsteigen.

Der Rechnungshof hat Pläne für nachhaltige Mobilität der EU-Kommission mit Stichproben in den sechs Ballungsräumen Budapest, Katowice, Lissabon, Prag, Sevilla und Lille überprüft. Das Ergebnis fällt gemischt aus. Einerseits sei der Umstieg zwischen Rad, Bahn, Leihauto einfacher geworden, die CO2-Emissionen hätten sich reduziert. Die AutorInnen kritisieren aber die lokalen Behörden. Sie müssten ambitionierter den Autoverkehr in den Städten stärker eindämmen und Informationen zu Alternativen zugänglicher bereitstellen.

Die Europäische Union fördert von 2014 bis 2027 den Umstieg von Autos auf alternative Verkehrsmittel im Pendlerverkehr. Das Geld fließt in bessere Regionalzüge, den Ausbau des Straßenbahnnetzes, den Bau von Radwegen zwischen Umland und Zentrum und in die Installation von Verkehrknotenpunkten, an denen PendlerInnen nahtlos von einem Verkehrsmittel ins andere wechseln können. 2024 hat die EU-Kommission 431 Städten Pläne für eine nachhaltige Mobilität vorgeschrieben. „Sustainable urban mobility planning and monitoring“ nennt sie das.

„Viele EU-Bürger nutzen im städtischen Raum täglich das Auto, häufig weil es keine attraktiven Alternativen gibt“, sagt Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, zuständig für die Prüfung beim Europäischen Rechnungshof. „Nur dann können wir auf weniger Staus, eine bessere Luftqualität und eine insgesamt bessere Lebensqualität hoffen.“

Auto schnellstes Verkehrsmittel

In Vororten mit einer Dreiviertelstunde Fahrtzeit mit dem Auto zum Zentrum seien PendlerInnen selbst zu Stoßzeiten immer noch schneller am Ziel als mit den Alternativen, heißt es im Bericht des Rechnungshofs. Die AutorInnen monieren, dass Zuständigkeiten oft an kommunalen Grenzen enden oder Behörden nicht genug tun, um Autos unattraktiver zu machen, indem sie etwa autofreie Zonen schaffen oder Parken verteuern.

Auch hierzulande hat das Auto noch immer einen großen Anteil am Pendelverkehr. „In Deutschland fahren sechs von zehn Personen mit dem Auto zur Arbeit“, sagt Philipp Kosok vom Think Tank Agora Verkehrswende. Das Thema Pendeln fände inzwischen mehr Beachtung. „Eine konsequente Politik zugunsten von Alternativen zum Auto fehlt jedoch in den meisten Regionen.“

Wie der Rechnungshof fordert Ann-Kathrin Schneider, Geschäftsführerin des Vereins Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement (Depomm), einen ganzheitlichen Ansatz. Es brauche sowohl die Förderung eines nachhaltigen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wie auch die strengere Reglementierung von Autos in Ballungszentren, etwa durch höhere, sozialverträgliche Parkgebühren. „Wir kritisieren an der Verkehrspolitik, dass sie in einzelnen Verkehrsmitteln, Fahrzeugen und Maßnahmen gedacht wird. Dabei sollten wir Mobilität vom Menschen aus denken.“ Eine Frage sei zum Beispiel: Welche Verkehrsmittel, Tarifsysteme und Apps brauchen die Menschen, sodass sie die Alternativen zum Auto nutzen?

Anders als der Bericht sieht Schneider das Problem eher an anderer Stelle als den Behörden: „Wir erleben, dass in den Verwaltungen deutscher Städte die Bereitschaft für alternative Mobilität hoch ist. Doch leider erleben wir gerade politisch Gegenwind, indem Finanzierungen teilweise wieder gestrichen werden.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Pendler #Autoverkehr #EU #Auto #Öffentlicher Nahverkehr #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Radfahrer überquert eine verschneite Fahrbahn
Verkehrswende in Hamburg Radverkehr verharrt auf hohem Niveau

Trotz aller Anstrengungen des rot-grünen Senats stagniert der Fahrradverkehr in Hamburg. Der Winterdienst lässt zu wünschen übrig.

Von Gernot Knödler
Gerhard Hillebrand
ADAC-Verkehrspräsident tritt zurück Bekenntnis zu Klimaschutz verursachte „Reputationsschaden“

Der Verkehrspräsident des ADAC verteidigte in einem Interview den steigenden CO₂-Preis. Daraufhin gab es Verbandsaustritte. Nun muss er gehen.

Von Jonas Waack
Ein aus Grashalmen gebasteltes Auto liegt auf Sand - die Räder und die Abgase sind Gänseblümchen
Wir retten die Welt Steuergeld für Holzlatschen!
Kolumne Bernhard Pötter

Wieso zahlen wir Geld, damit Kon­su­men­t:in­nen das bessere Auto kaufen? Wer Smartphones statt Wählscheibentelefonen kauft, wird auch nicht belohnt.

klimawandel

Glatte Bürgersteige in Berlin
Verkehr und Wetter in Berlin Fahren, räumen, repeat

Busse und Bahnen in Berlin sind nach dem Warnstreik bei der BVG wieder unterwegs. Fragt sich nur wie lange, denn es soll wieder schneien.

3.2.2026

Hände halten Rohstoffe
EU-Rohstoffpolitik Gefahr erkannt, aber nicht gebannt

Seit Jahren versucht die EU-Kommission mit viel Aufwand, die Abhängigkeit der Industrie von Rohstoffimporten zu verringern. Die Ergebnisse sind mager.

Von Heike Holdinghausen

2.2.2026

Eine Schilderbrücke auf der Autobahn zeigt Tempo 100 an.
Forderung eines Tempolimits Langsamer fahren schützt Klima und Leben

Verbände fordern neue Tempolimits auf Autobahnen, Landstraßen und in Ortschaften. Der Bund macht jedoch wenig Hoffnung auf baldige Einführung.

Von Nanja Boenisch

2.2.2026

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
2
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
3
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
4
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
5
Rücktritt des ADAC-Chefs Er hat für Klimaschutz geworben
6
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle