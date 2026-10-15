Die Wahrheit: Gerds Grablegung
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen schamlosen Altkanzler erfreuen.
Man weiß, in Pyramiden wohnen
tief unten drin die Pharaonen.
War einer lebend auch ein Schuft,
so kriegte er doch eine Gruft.
Der deutsche Pharao der Wende
ruht im Vergleich schlicht im Gelände.
Nebst Schotterstein ehrt Helmut Kohl
ein Grabstein, und das war’s dann wohl.
Was aber wird mit seinem Erben,
erwischt ihn eines Tags das Sterben,
wenn er just dann ins Jenseits döst,
da er auf Putins Schoß anstößt?
Wird man dann Gerd mit Kyrills Segen
auf oder unter Lenin legen?
Gibt es sogar als Kremlzier
ein Doppelgrab mit Wladimir?
Ein Staatsbegräbnis an der Leine
als Ruhestätte der Gebeine
ist absehbar kein Thema mehr.
Der Schindacker dagegen sehr.
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hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
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