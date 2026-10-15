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Die WahrheitGerds Grablegung

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen schamlosen Altkanzler erfreuen.

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Gerhard Schröder

Foto: Reuters

Von

Reinhard Umbach

Man weiß, in Pyramiden wohnen

tief unten drin die Pharaonen.

War einer lebend auch ein Schuft,

so kriegte er doch eine Gruft.

Der deutsche Pharao der Wende

ruht im Vergleich schlicht im Gelände.

Nebst Schotterstein ehrt Helmut Kohl

ein Grabstein, und das war’s dann wohl.

Was aber wird mit seinem Erben,

erwischt ihn eines Tags das Sterben,

wenn er just dann ins Jenseits döst,

da er auf Putins Schoß anstößt?

Wird man dann Gerd mit Kyrills Segen

auf oder unter Lenin legen?

Gibt es sogar als Kremlzier

ein Doppelgrab mit Wladimir?

Ein Staatsbegräbnis an der Leine

als Ruhestätte der Gebeine

ist absehbar kein Thema mehr.

Der Schindacker dagegen sehr.

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hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.


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Warum sachlich, wenn es persönlich geht.

Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

Warum beweisen, wenn man behaupten kann.

Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



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