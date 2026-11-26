J uchhuu, ein Leck! Während ich mich in Nairobi auf die Steuerkonferenz der Vereinten Nationen in der nächsten Woche vorbereite, hat ein riesiges Datenleak der Deutschen Bank gezeigt, warum es harte Regeln, Transparenz und Kontrolle in der Branche braucht: damit Banken keine Geschäfte mit Kriminellen machen und nicht bei aggressiver Steuervermeidung helfen.

Jour­na­lis­t*in­nen aus über 40 Ländern haben Millionen Mails und Dokumente von Deutschlands größter Bank durchforstet und sind auf Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und dreckige Geschäfte gestoßen. Die Recherche zu „Inside Deutsche Bank“ des kenianischen investigativen Formats „Africa Uncensored“ beginnt mit einer Einschränkung: „Wir werfen niemandem vor, gegen das Gesetz verstoßen zu haben.“

Tatsächlich zeigen die Dokumente nur, wie Investoren Eigentumsstrukturen bewusst verworren halten und Steueroasen nutzen. Africa Uncensored fragt, wer von den Milliardeninvestitionen in Kenias Hauptstadt profitiert, und folgt dem 2015 eröffneten Einkaufszentrum Garden City. Vom Landbesitz bis zum Strom sind Firmen beteiligt, die in Luxemburg oder Mauritius gemeldet sind – beides Steueroasen. Etwa das Unternehmen, das Solarpaneele auf dem Parkdeck installierte. Es taucht in einem Konzept auf, nach dem es über einen Klimafonds des deutschen Umweltministeriums, der deutschen Entwicklungsbank KfW und der Weltbank finanziert werden soll – mit dabei ist auch die Deutsche Bank. Der Fonds selbst ist in Luxemburg registriert.

kolumne vermögen und verbrechen Leila van Rinsum schreibt in dieser Kolumne regelmäßig über hohe Vermögen – und das Vermögen ihrer Besitzer*innen, sich damit auf Kosten der Allgemeinheit weiter zu bereichern. Verbrecherisch, aber nicht immer gesetzeswidrig. Denn wer reich ist, hat oft auch die Macht, Regeln zu gestalten – oder zu umgehen. Wie funktionieren die Systeme der extremen Ungleichheiten und wo gibt es Auswege?

Eine interne E-Mail der Deutschen Bank belegt, dass Wirtschaftsprüfer KPMG 2020 keinen Eigentümer der Firma ermitteln konnte und sie deswegen als risikoreich einstufte.

 Die Erzählung lautet, dass Konzerne Steuerbegünstigungen brauchen, damit sie investieren

Wie es weitergeht, wissen wir nicht, ebenso wenig, wie viel Steuern die Firmen tatsächlich zahlen. Dass Unternehmen in Mauritius registriert sind, ist nicht illegal. Es sollte aber zu denken geben: Schließlich unterliegen Klimafonds Kriterien zu sozialen Standards und Unternehmensführung.

Konzentrierter Reichtum

Die Erzählung lautet, dass Konzerne Steuerbegünstigungen brauchen, damit sie investieren, Wachstum schaffen, das dann allen hilft – der sogenannte Trickle-down-Effekt, Reichtum soll nach unten tropfen. Nur: Meistens tropft es nicht. Der Reichtum bleibt konzentriert.

Die Mehrheit der Ke­nia­ne­r*in­nen hat fernab des Einkaufszentrums mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen, während Präsident Ruto weiterhin etwa die Mehrwertsteuer erhöhen will, die Ärmere härter trifft.

Mit der UN-Steuerkonvention wollen einige afrikanische Staaten die globale Schieflage bei der Besteuerung von multinationalen Überreichen und Konzernen ändern und den Zugang zu Informationen verbessern. Zum Beispiel sollen Firmen dort besteuert werden, wo sie wirtschaftlich aktiv sind, und nicht dort, wo sie ihre Zentralen anmelden. Ihre realen Eigentümer sollen einsehbar sein. Es ist doch klar: Wir können nicht auf das nächste tropfende Datenleck warten oder tropfenden Reichtum. Es braucht aktive Umverteilung und gestopfte Steuerlöcher – global.