Die Wahrheit: Junger Halunke
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein randalierendes Wetterphänomen erfreuen.
El Niño heißt der Wassergeist,
der weltweit Unordnung verheißt.
Er pflegt am Status quo zu rütteln
und Wasser um und um zu schütteln.
Wo kaltes war und voller Krill,
holt er den Boiler und den Grill.
Die Meeresströme sind ihm wumpe,
der Junge streamt mit eigner Pumpe.
Brutal geht er die Dinge an,
nicht wie der kleine Wassermann.
Den hat höchst grünlich und verschwommen
im Teich kaum jemand wahrgenommen.
Er aber, dieser Nachwuchsschuft,
verbreitet nichts als dicke Luft.
Mag ihn das Jugendstrafrecht schützen:
Bei ihm wird nur Verwahrung nützen.
Und das zur Sicherheit an Land
bei möglichst flachem Pfützenstand.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
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Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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