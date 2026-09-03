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Die WahrheitJunger Halunke

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein randalierendes Wetterphänomen erfreuen.

Personen im Sturm

Foto: reuters

Von

Reinhard Umbach

El Niño heißt der Wassergeist,

der weltweit Unordnung verheißt.

Er pflegt am Status quo zu rütteln

und Wasser um und um zu schütteln.

Wo kaltes war und voller Krill,

holt er den Boiler und den Grill.

Die Meeresströme sind ihm wumpe,

der Junge streamt mit eigner Pumpe.

Brutal geht er die Dinge an,

nicht wie der kleine Wassermann.

Den hat höchst grünlich und verschwommen

im Teich kaum jemand wahrgenommen.

Er aber, dieser Nachwuchsschuft,

verbreitet nichts als dicke Luft.

Mag ihn das Jugendstrafrecht schützen:

Bei ihm wird nur Verwahrung nützen.

Und das zur Sicherheit an Land

bei möglichst flachem Pfützenstand.

Die Wahrheit auf taz.de

Die Wahrheit

ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.


Die Wahrheit

hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.


Die Wahrheit

hat drei Grundsätze:

Warum sachlich, wenn es persönlich geht.

Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

Warum beweisen, wenn man behaupten kann.

Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen

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2 Kommentare

 / 
  • Martin Rees

    Das taz-Bild heute in schwarz-weiß,



    Figuren wie Buchstaben stehen,



    Am Meer ist es bestimmt nicht leis,



    Man kann das Getöse auch sehen.



    /



    www.geo.de/wissen/...lgen-34267212.html

  •
    Martin Rees

    ENSO-OSZILLATION, KEIN KIND,



    DEN NAMEN ICH UNPASSEND FIND



    /



    El Niño ist ein Phänomen,



    Das wird dies Jahr noch weitergehn



    Im Pazifischen Ozean



    Fängt es mit seinem Treiben an.



    /



    El Niño ist das Jesuskind,



    In Peru Fischer gläubig sind,



    Weshalb die Wetterzyklen kamen



    Zu diesem weltbekannten Namen.



    /



    El Niño droht in diesem Jahr



    Mit einem Rekordauftritt gar,



    Die Wissenschaft berechnet schon



    Wahrscheinlichkeit für den Zyklon.



    /



    El Niño ist nun gar nicht zart,



    Robust, zerstörend seine Art,



    Als Großpapa muss ich bekennen,



    Man sollte ihn doch umbenennen.



    /



    Und weil er ist dermaßen wild,



    Donald als Favorit wohl gilt.



    /



    www.welt.de/politi...benennung-vor.html



    /



    September 2026, MR 🌊

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