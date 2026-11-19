Die Wahrheit: Gipfelzipfeleien
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Gedicht über ein Dreiertreffen erfreuen.
Donald spricht zu Xi Jinping:
„Wärst du gern mal in Sing Sing?“
Xi Jinping entgegnet nett:
„Nur wenn ich dich bei mir hätt.“
Putin spricht zu Donald Trump:
„Schau das Stöckchen, Donald! Jump!“
Der darauf zu Wladimir:
„Und danach steh ich auf dir!“
Xi Jinping spricht Putin an:
„Bist du denn noch sportlich, Mann?“
Putin nickt, sagt: „Fang den Hut!
Samt der Dissidentenbrut!“
Ganz am Schluss von ihrem Gipfel
greifen sie sich an die Zipfel.
Und so viel sie nach ihm suchen:
Nix mit Freude, Eierkuchen.
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Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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