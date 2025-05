+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Putin bleibt Ukraine-Verhandlungen in Istanbul fern

Reaktion der Ukraine noch unklar

Ohne Russlands Präsidenten Wladimir Putin sollen heute in Istanbul die Verhandlungen mit Vertretern Kiews zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beginnen. Der Kremlchef ließ nach tagelangem Schweigen mitteilen, er reise nicht selbst an – die mehrköpfige Delegation Moskaus werde stattdessen von seinem Berater Wladimir Medinski angeführt. Kurz darauf berichteten CNN und Fox News, dass auch US-Präsident Donald Trump – der zurzeit im Nahen Osten unterwegs ist – auf eine Reise in die Türkei verzichte.

Die russische Delegation ist laut der Agentur Interfax am Morgen in Istanbul eingetroffen. Nicht an den Gesprächen teilnehmen wird dazu auch Putins erfahrener Außenminister Sergej Lawrow. Medinski wiederum, der früher einmal Kulturminister war und als politisches Leichtgewicht gilt, war bereits 2022 an den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges beteiligt. Die Gespräche endeten damals – ebenfalls in der Türkei – ohne Ergebnis.

Unklar war zunächst, wie die Ukraine auf Putins Fernbleiben reagiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben eines Insiders bereits in die Türkei aufgebrochen. „Wir sind auf dem Weg“, sagte die Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwochabend. Als Ziel wurde allerdings die Hauptstadt Ankara und nicht Istanbul genannt. Es war nicht klar, ob Selenskyj vorhat, nach Istanbul weiterzureisen. Er hatte vor Bekanntwerden der russischen Delegationsbesetzung in seiner abendlichen Videobotschaft erklärt: „Die Ukraine ist zu jedem Format von Verhandlungen bereit und wir haben keine Angst vor Treffen.“ Zuvor hatte Selenskyj bekräftigt, er werde persönlich in der Türkei auf Putin warten werde. Der Kremlchef müsse selbst am Verhandlungstisch sitzen, da er allein in Russland über Krieg und Frieden entscheide.

Der 54-jährige Medinski gilt als einer der Ideologen des Putin-Systems und vermittelte auch in Schulbüchern eine unter Historikern umstrittene Sichtweise der russischen und ukrainischen Geschichte. Wissenschaftler und Kremlkritiker werfen ihm bewusste Fälschungen und Geschichtsklitterung für politisch-propagandistische Zwecke vor. Russlands Delegation gehören laut Putin auch Vize-Außenminister Michail Galusin, General Igor Kostjukow vom Generalstab sowie Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin an. Putin hatte direkte Gespräche in Istanbul ab Donnerstag selbst vorgeschlagen – als Antwort auf Selenskyjs Forderung nach einer bedingungslosen Waffenruhe, die am Montag hätte beginnen sollen. Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der Gespräche mit der ukrainischen Delegation sei bisher noch nicht festgelegt, hieß es unter Berufung auf russische Verhandlungskreise. (dpa)

Trump schickt Rubio, Witkoff und Kellogg nach Istanbul

US-Präsident Trump hatte die Ukraine dazu aufgefordert, in direkte Verhandlungen mit Russland einzutreten. Er wandte sich damit gegen ein Ultimatum Selenskyjs und der „Koalition der Willigen“ aus Ukraine-Verbündeten, die zuerst eine Waffenruhe und dann Verhandlungen gefordert hatten. Zur „Koalition der Willigen“ mit mehr als 30 Ländern gehören unter anderem Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Bevor die Medienberichte über seinen eigenen Teilnahmeverzicht publik wurden, hatte Trump am Mittwoch noch einmal seine Bereitschaft bekräftigt, nach Istanbul zu kommen – wenn es denn eine Chance auf eine Lösung gebe. Außenminister Marco Rubio werde aber auf jeden Fall dort sein, sagte Trump am Rande seiner Reise durch die Golfregion. Die Außenminister der Nato-Staaten beraten heute im türkischen Urlaubsort Belek nahe Antalya über die Forderung der USA nach einer drastischen Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha postete auf der Plattform X Fotos von sich und Rubio, mit dem er sich in Antalya über Friedensbemühungen ausgetauscht habe. Rubio soll nach Angaben seines Ministeriums nach dem Ende des Nato-Treffens am Freitag nach Istanbul weiterreisen. Neben ihm werden nach Mitteilung des Weißen Hauses auch Trumps Sondergesandte Steve Witkoff und Keith Kellogg bei den Ukraine-Gesprächen dabei sein. (dpa)

Rutte sieht Verhandlungschancen „vorsichtig optimistisch“

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat sich „vorsichtig optimistisch“ über mögliche Fortschritte in den Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine geäußert. Sollte Russland bereit sein „mitzuspielen“, könnten „in den nächsten Wochen einige Durchbrüche erzielt werden“, sagte Rutte am Donnerstag am Rande des Treffens der Nato-Außenminister in Antalya. „Der Ball liegt jetzt bei Russland“, fügte er hinzu.

Die Ukraine sei „bereit“, sich zu einer Waffenruhe und zu sofortigen Verhandlungen über eine Waffenruhe zu verpflichten, betonte Rutte. Es sei eindeutig, dass Russland eine weniger ranghohe Delegation nach Istanbul sende, sagte Rutte. (afp)

Heusgen: Kreml setzt nicht auf Verhandlungen

Der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat das Fernbleiben von Kremlchef Wladimir Putin bei den geplanten Ukraine-Gesprächen in der Türkei als Verhandlungsverweigerung Russlands gewertet. Putin schicke „Beamte der zweiten Reihe. Damit können keine Fortschritte erzielt werden. Das ist ein Feigenblatt“, sagte Heusgen am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Es werde klar, dass der russische Präsident „nicht auf Verhandlungen setzt, sondern auf Stärke“.

Putin habe mit seinem Vorschlag zu Direktverhandlungen gegenüber den USA zeigen wollen, dass er verhandlungsbereit sei, „aber in der Sache bewegt er sich keinen Zentimeter“. Damit zeige sich, „dass das Einzige, was gegenüber Russland funktioniert, eine Politik der Stärke ist“, sagte der Sicherheitsexperte weiter.

Heusgen lobte das Auftreten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Außenpolitik. „Der neue Kanzler hat direkt die richtigen Signale gesandt. Er sucht den Schulterschluss in Europa, er sucht den Schulterschluss mit Frankreich, mit Polen, mit Großbritannien“, sagte er. Gerade im Hinblick auf die Sanktionen gegen Russland bleibe es wichtig, dass Europa und die USA zusammen vorangehen. (afp)