+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Demo nach Tod von Geiseln

Die drei Männer wurden im Gazastreifen von israelischen Soldaten „versehentlich als Bedrohung identifiziert“ und erschossen. Premier Netanjahu bedauert den Vorfall.

Hunderte vor Israels Verteidigungsministerium

Während sich die Nachricht von der versehentlichen Tötung von drei Geiseln im Gazastreifen durch die israelische Armee verbreitete, versammelten sich am Abend vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv hunderte Demonstranten. Unter ihnen waren Angehörige von Geiseln. Die Protestierenden forderten ein rasches neues Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln. In der Menge wurden israelische Fahnen geschwenkt und Plakate mit Porträts von Geiseln hochgehalten. „Jeden Tag stirbt eine Geisel“ stand auf einem der Plakate.

„Wir sind nach einem niederschmetternden Abend hier versammelt, und ich sterbe vor Angst“, sagte der Demonstrant Merav Svirsky, dessen Bruder als Geisel in den Gazastreifen verschleppt wurde. „Wir fordern, dass es jetzt ein Abkommen gibt.“

Im Rahmen einer zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Feuerpause waren Ende November im Verlauf einer Woche etwa hundert Geiseln freigelassen worden. Im Gegenzug ließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen frei. Das Abkommen war von Katar, Ägypten und den USA vermittelt worden. (afp)

Netanjahu bezeichnet Vorfall als „unerträgliche Tragödie“

Die versehentliche Tötung dreier Geiseln im Gazastreifen durch die israelische Armee hat tiefe Erschütterung in Israel ausgelöst. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den Vorfall am Freitag als „unerträgliche Tragödie“ und erklärte: „Der gesamte Staat Israel trauert an diesem Abend.“ Die drei von der radikalislamischen Hamas verschleppten Männer waren von israelischen Soldaten während Kämpfen in Schudschaija im Norden des Gazastreifens erschossen worden.

Die Armee äußerte „tiefstes Bedauern über den tragischen Vorfall“. Dieser werde untersucht, „sofortige Lehren“ seien daraus gezogen und an alle israelischen Einheiten übermittelt worden. Armeesprecher Daniel Hagari versprach eine „transparente Untersuchung“.

Nach seinen Angaben hatten die Soldaten die drei Geiseln „versehentlich als Bedrohung identifiziert“. Daraufhin hätten die Soldaten auf die Geiseln geschossen, „und sie wurden getötet“. Laut Hagari vermutet die israelische Armee, dass die drei Geiseln entweder der Hamas entkommen oder von ihren Entführern freigesetzt worden waren. „Wir kennen die Details noch nicht“, sagte der Armeesprecher.

Die Leichen der drei Geiseln wurden Armeeangaben zufolge nach Israel gebracht. Die israelischen Streitkräfte identifizierten die versehentlich Getöteten als den 26-jährigen Alon Lulu Schamris und den 28-jährigen Heavy-Metal-Schlagzeuger Yotam Haim, die beide aus dem Kibbuz Kfar Asa entführt worden waren, sowie den 25-jährigen Beduinen Samer El-Talalka aus dem Kibbuz Nir Am. Die taz hatte Mitte November über die internationale Soli-Kampagne unter anderem von der Berliner Punkband ZSK zur Freilassung von Yotam Haim berichtet. (afp)

US-Regierung: Tod der drei Geiseln ist „herzzerreißend“

Die US-Regierung hat den Tod von drei Geiseln durch israelische Soldaten als „herzzerreißend“ und „tragisch“ bezeichnet. „Natürlich ist dies kein Ergebnis, das sich irgendjemand gewünscht hat“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag. Er gehe davon aus, dass die Israelis sich den Vorfall genau ansehen würden, um herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Der Fall eigne sich aber nicht, um ein allgemeines Urteil darüber zu fällen, ob das israelische Militär in der Lage sei, im Gazastreifen präzise vorzugehen, sagte Kirby weiter.

Die US-Regierung hatte zuletzt nach Gesprächen mit der israelischen Führung die Erwartung geäußert, dass Israel von einem militärischen Vorgehen mit „hoher Intensität“ im Gazastreifen zu „gezielteren“ Militäroperationen übergehen werde. Einen Zeitraum dafür nannte Washington allerdings nicht. (dpa)

Mossad-Chef trifft auf katarischen Regierungschef

Das Nachrichtenportal „Axios“ berichtete am Freitagabend, dass der Direktor des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, an diesem Wochenende mit dem katarischen Regierungschef Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani in Europa zusammentreffen werde. Dabei solle es um eine zweite Feuerpause zur Freilassung von Geiseln gehen. Angaben zum genauen Ort des Treffens und zur Zahl der Geiseln, die freigelassen werden könnten, machte „Axios“ nicht. (afp)

Hilfslieferungen auch über Kerem Schalom

Am Freitag beschloss das israelische Regierungskabinett, Lkw mit humanitärer Hilfe „vorübergehend“ auch über den Übergang Kerem Schalom in das Küstengebiet fahren zu lassen.

Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Jake Sullivan, sprach von einem „bedeutenden Schritt“. Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrüßte die „sehr gute Nachricht“. Es müsse nun dafür gesorgt werden, dass die Lkw mit Hilfslieferungen alle Teile des Gazastreifens erreichen könnten, nicht nur den im Vergleich zum Norden weniger von Kämpfen betroffenen Süden. (afp)

Bundesminister fordern Konsequenzen nach Hörsaalbesetzung

Nach der Besetzung des Hörsaals an der Freien Universität Berlin durch die Gruppe „Students for Free Palestine“ fordern Bundesminister Konsequenzen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass jüdischen Studierenden der Zugang zu Hörsälen verwehrt wird, sie Anfeindungen oder gar Gewalt ausgesetzt sind“, sagte Wissenschaftsministerin Bettina-Stark Watzinger (FDP) der Welt am Sonntag. Rechtsstaat und Hochschulleitungen seien jetzt gefordert. „Wo rechtlich möglich, darf die Exmatrikulation in besonders schweren Fällen nicht ausgeschlossen sein.“

Justizminister Marco Buschmann (FDP) betonte ebenfalls in der Zeitung: „Universitäten sind Orte geistiger Freiheit.“ Antisemitismus, Judenhass, politischer Islamismus oder religiöser Fanatismus hätten dort nichts verloren. „Das ist eine Frage der Selbstbehauptung geistiger Freiheit“, sagte Buschmann. Er gehe „davon aus, dass strafrechtliche Ermittlungen durchgeführt und angemessene Strafen verhängt werden.“

Aktivisten der Gruppe „Students for Free Palestine“ hatten am Donnerstag zeitweilig einen Hörsaal der Freien Universität Berlin in Dahlem besetzt. Dabei sei es auch zu antisemitischen Äußerungen und Auseinandersetzungen gekommen, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft am Freitag mit. Aus Sorge vor einer Eskalation und Gewalt habe sich die Universitätsleitung entschieden, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und die Hörsaalbesetzung durch die Polizei auflösen zu lassen. (epd)

Huthi-Rebellen unterstützen weiter „palästinensische Sache

Die Huthi-Rebellen im Jemen wollen trotz „der Drohungen aus den USA, Israel und dem Westen“ weiterhin „die palästinensische Sache unterstützen“. Ein führendes Mitglied der Rebellen, Ali al-Kahoum, sagte dem arabisch-sprachigen Fernsehsender Al Mayadeen in Beirut, feindliche Handlungen gegen den Jemen würden schwerwiegende Folgen haben. Der US-Sondergesandte für den Jemen, Tim Lenderking, hatte angesichts zunehmender Angriffe auf Schiffe im Roten Meer erklärt, die US-Regierung strebe eine „möglichst breite“ maritime Koalition an, um die Schiffe im Roten Meer zu schützen und den Huthis zu signalisieren, dass die Angriffe nicht toleriert würden. (rtr)

Al-Dschasira-Kameramann getötet

Bei einem israelischen Drohnenangriff in Chan Junis im Süden des Gazastreifens ist nach Angaben von Al-Dschasira ein Kameramann des Fernsehsenders am Freitag getötet worden. Der Kameramann Samer Abudaqa sei während der Arbeit mit dem in der arabischen Welt bekannten Al-Dschasira-Korrespondenten Wael al-Dahdu bei dem Angriff schwer verletzt worden und starb wenig später, teilte der Fernsehsender mit. Wegen des anhaltenden Bombardements konnten Rettungskräfte zunächst nicht zu Abudaqa vordringen – letztlich konnten sie nur noch seine Leiche bergen, hieß es weiter.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs sind nach Angaben des in den USA ansässigen Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) 63 Journalisten getötet worden. Unter ihnen seien 56 Palästinenser und vier Israelis sowie drei Libanesen, teilte die Nichtregierungsorganisation am Freitag mit. Journalisten sind im Gazastreifen wegen der verheerenden Luftangriffe, unterbrochenen Kommunikationswege, Versorgungsengpässe sowie Stromausfälle besonders gefährdet.

In Ostjerusalem kam es unterdessen zu einem Vorfall, bei dem israelische Sicherheitskräfte einen Journalisten verletzt haben sollen. In den sozialen Medien verbreitete sich am Freitag ein Video, in dem zu sehen ist, wie der Fotograf von den Sicherheitskräften angegriffen wird. Von den Behörden gab es dazu zunächst keine offiziellen Informationen. „Wir sind schockiert von der gewalttätigen Attacke auf das Mitglied unserer Organisation“, teilte die Union israelischer Journalisten auf X (ehemals Twitter) mit. (dpa)